Rusning på Stockholmsbörsen

Minskad coronaoro kring utvecklingen av omikron-varianten bidrar till rejäla börsuppgångar världen över. Stockholm var inte sämre. Vid 10.30-tiden har det breda OMXS-indexet stigit med över två procent. Inför öppningen på Wall Street senare i dag stiger börsterminerna tydligt.

Uppgången är bred bland storbolagen. ABB stiger omkring 1,5 procent sedan verkstadskoncernen på sin kapitalmarknadsdag höjt sitt tillväxtmål.

Allra bäst går nätkasinobolaget Evolution, plus fem procent efter att under en tid gått knackigt på börsen. Andra stora vinnare är molntjänstbolaget Sinch plus fyra procent, liksom investmentbolagen Kinnevik och Investor, upp 3,5 respektive 28 procent.

Enda storbolag på OMXS30-listen mot strömmen är Astra Zeneca, minus två procent.

En av morgonens stora vinnare är Electragruppen, plus 20 procent, sedan bolaget annonserat ett samgående med vitvarukollegan Elon.

