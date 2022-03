Ryska ex-presidentens svenska rådgivare: Rysk ekonomi kommer kollapsa våldsamt

Ytterligare sanktioner mot Ryssland aktualiserades återigen under EU-topparnas möte i Bryssel på torsdagen. Hårdare tag mot energisektorn är ett verktyg som finns kvar, och då ytterst en total bojkott av rysk olja och gas.

Det skulle få stora konsekvenser inte bara för oljebolagen, utan för hela den ryska ekonomin, enligt Anders Åslund, professor i nationalekonomi och Rysslandsexpert.

– De här bolagen är väldigt viktiga. De dominerar den ryska ekonomin helt, säger han.

Anders Åslund var svensk diplomat i Moskva under 80-talet, och arbetade senare under början och mitten av 90-talet som ekonomisk rådgivare för Boris Jeltsins regering under och efter Sovjetunionens upplösning.

”Vad väst gör mot Ryssland nu är mer Nordkoreasanktioner än Iransanktioner”, säger Anders Åslund. Foto: Anna Åslund

Numera är han i Washington och skriver bland annat för tankesmedjan Atlantic Council. Han har sett flera av de ryska oljejättarna som i dag dominerar marknaden i landet växa fram på nära håll när det gamla oljeministeriet privatiserades bit för bit.

– Det var en fullkomligt kaotisk tid, men mycket intressant. Man visste aldrig när någonting skulle beslutas, eller av vem, eller om det verkligen skulle genomföras efter att det var beslutat, berättar han.

Under de omständigheterna föddes flera av de i dag största olje- och gasbolagen. Två av de första stora privatiseringarna i början av 90-talet var Lukoil och Surgutneftegas. Båda två var så kallade insiderprivatiseringar.

– Det kallades officiellt för auktioner men de var inte öppna för mer än några få personer som hade goda relationer med rätt människor, berättar Anders Åslund.

Lukoil hamnade i händerna på den dåvarande ministern med ansvar för oljemarknaden, Vagit Alekperov som än i dag är vd och största ägare. Surgutneftegas fortsatte ledas av generaldirektören Vladimir Bogdanov men vad som hände med ägandet är det mer oklart. Bolaget är känt för sin otydbara ägarstruktur.

– Surgutneftegas var från första början ett Putinföretag och det har hävdats åtskilliga gånger att Putin äger 37 procent av aktierna i bolaget, säger Anders Åslund.

– Putin och Gennadij Timtjenko tog över ett raffinaderi i St Petersburg 1992 och de införlivade detta i Surgutneftegas. Det anses då att Putin ska ha fått en stor del av aktierna i bolaget, berättar han vidare.

Ytterligare en rad bolag växte fram under den här tiden, varav flera mycket framgångsrika i återhämtningen av den ryska oljeproduktionen efter de de låga nivåerna under 90-talet. Sibneft och Jukos är två exempel som Anders Åslund menar var med och drivande hela återhämtningen, innan de slukades av Gazprom och statligt ägda Rosneft.

– Rosneft dominerar oljeproduktionen helt i dag. Sedan är det Lukoil, Surgutneftegas och Gazprom neft. Därefter är det inte mycket mer. Alla små bolag har försvunnit på ett eller annat sätt och nu tror alla att Rosneft har ögonen på Lukoil också, säger Anders Åslund.

Vd för Rosneft är Vladimir Putins nära vän och rådgivare Igor Setjin. Innan han blev vd för bolaget för tio år sedan var han landets vice premiärminister.

I EU:s sanktionslista beskrivs han som en i den krets av människor runt presidenten som ”belönas med pengar och höga poster i utbyte mot lojalitet och lydnad”.

Hans namn finns också med på USA:s senaste sanktionslista. Men att han, eller någon annan på sanktionslistorna, skulle bli så pressade av sanktionerna att de vänder sig mot Putin menar Anders Åslund är önsketänkande.

– Om det är någon som skulle stå upp mot honom så är det säkerhetsrådet, eller SVR (utrikesunderrättelseväsendet) och FSB (tidigare KGB) som det ryktas om i olika ryska kanaler. Det är uppenbart att FSB och SVR inte har tyckt om kriget.

Kan de tala honom till rätta menar du?

– De kan avsätta honom. Ingen kan tala honom till rätta. Försöker du det tvingas du lämna landet. Det är många som försökt tidigare men de hamnar ofta i London eller Dubai till slut.

– Man brukar få 48 timmar på sig normalt, eller så hamnar man i finkan i tio år. Det är raka rör.

Med det sagt är sanktionerna långt ifrån verkningslösa, påpekar Åslund. Skulle det dessutom bli ett stopp för rysk olja och gas i EU har rysk ekonomi inte många halmstrån kvar att greppa efter.

– Då återstår egentligen bara två kryphål, Kina och Indien, som fortfarande köper rysk olja till ett pris som är ungefär 30 dollar lägre per fat. Men sannolikt kommer även det att blockeras av ytterligare sanktioner skulle jag gissa, säger Åslund.

Det, menar han, skulle skapa en våldsam kollaps i den ryska ekonomin. Olja och gas står för omkring hälften av Rysslands exportintäkter. Normalt produceras omkring 10,5 miljoner fat om dagen och av dem går cirka 7,5 miljoner fat till export.

Den inhemska förbrukningen är långtifrån tillräcklig för att hålla bolagen flytande.

– Sanktioner är mycket mer effektiva än vad folk tror om de verkligen är skarpa, och vad väst gör mot Ryssland nu är mer Nordkoreasanktioner än Iransanktioner, om man ska jämföra. Vi kommer att se ”defaults” (betalningsinställelser, reds anm) och vi kommer att se en massa konkurser. Men det är svårt att överblicka i nuläget, säger Anders Åslund.