Ryssland och Saudiarabien överens: Minskar oljeproduktion

Torsdagens ödesmöte mellan de fjorton Opecländerna, där Saudiarabien är en av de största producenterna, mynnade ut i ett avtal.

Det går ut på att de båda oljejättarna Saudi och Ryssland ska minska sin produktion med 2,5 miljoner fat per dag var under maj och juni. Andra oljeproducenter inom Opec minskar sin produktion med ytterligare 5 miljoner fat per dag.

Oljepriset har under året mer än halverats som en följd av minskad efterfrågan på grund av coronapandemin, och ett priskrig mellan producenterna. Efter torsdagens besked kostar Brentoljan 31,48 dollar per fat.

Tidigare möten mellan Ryssland och Opecländerna har havererat, mycket på grund av att Ryssland motsatt sig produktionsminskningar.

Efter torsdagens överenskommelse stiger förhoppningarna om en stabilisering på oljemarknaden. På fredagen väntas ministrar för G20-länderna mötas på distans om läget på oljemarknaden och förhoppningen från Opecländerna är att också USA och Kanada sänker sin produktion, skriver Financial Times.

Detaljerna kring avtalet mellan Opecländer, Ryssland och andra oljeproducerande länder väntas presenteras i sin helhet efter fredagens G20-möte, skriver FT.