Så blev motorcykeln kvinnornas väg till frihet

Den framlidne folkhälsonestorn Hans Rosling lyfte fram tvättmaskinen som en produkt som när den blev överkomlig för den globala arbetarklassen frigjorde tid för kvinnor som ledde till ytterligare produktivitetsvinster i de hushåll där den installerades.

Hade han talat om den gryende medelklassen i Afrika hade han kunnat göra ett ännu mer spektakulärt framträdande om han åkt in på scenen på en motorcykel.

– Tidigare, när jag hade en cykel, tog det ungefär en timme i varje riktning till och från arbetet. Men sedan jag köpte min mc är det bara 20 minuters färd till och från jobbet, säger Fatimata Siemdé till DN.

Vi befinner oss i centrala Ouagadougou, huvudstaden i västafrikanska landet Burkina Faso som är ett av världens tio fattigaste länder. Siamdé, en kvinna i 30-årsåldern, är en av stadens få kvinnliga mekaniker. Hon servar och reparerar några av de tiotusentals motorcyklar som fyller Ouagadougous gator i morgondiset och i kvällningen.

En tidsbesparing på 40 minuter i varje riktning innebär att hon sparar lika mycket som en hel ­extra arbetsdag om åtta timmar på en arbetsvecka. Lägg till säkerhetsaspekten det innebär att färdas fortare – och flexibiliteten som kommer av att ha cykelns smidighet och bilens räckvidd – och det är lätt att förstå varför just motorcykeln är en av de första produkter som burkinier investerar i när de tagit sig ut ur fattigdomen.

Till skillnad från Östafrika är det i västafrikanska länder som Burkina Faso dessutom ett jämställt transportmedel. Fyra av tio mc-förare i stadsmyllret är kvinnor. Men att laga fordonen förblir en syssla främst för män.

– Det var en del som skakade på huvudet i början och tyckte att det inte var en syssla för kvinnor. Men här i kvarteret är det fler män som uppmuntrar mig än män som avråder mig, och jag får stöd av de andra mekanikerna. Vi är som en familj här, säger hon.

Det var för drygt tio år sedan som hon påbörjade en lärlingsutbildning på en yrkesskola som med stöd från den svenska biståndsorganisationen Diakonia försöker få in kvinnor i avlönade yrken. På så sätt, menar skolans rektor Bernard Zongo, höjs deras status, inflytande och makt.

Siemdé gnetade på i sju år innan hon sparat ihop tillräckligt med pengar för att köpa en ”deuxième”, den billigare varianten av motorcyklar som producerats i Asien och som kostar runt 4.000 kronor i inköp. Efter det tog det bara tre år innan hon kunde uppgradera till en ”originale”, en dito ur premiumsegmentet som är dubbelt så dyr men av bättre kvalitet. Siemdé själv hoppas helst att så många som möjligt ska fortsätta köra ”deuxième” eftersom de går sönder oftare, vilket ger mer jobb åt en mekaniker.

– Det är mycket kedjereparationer som jag gör, och byten av tändstift. Jag har en liten butik där jag säljer reservdelar och hade tänkt bygga ut den.

– Men affärerna har gått väldigt trögt i år, säger hon.

I spåren av den stora finanskrisen 2008 började investerare jaga avkastning på nya marknader och Afrika såldes in som destination för kapital under parollen ”Africa Rising”. Afrikanska utvecklingsbanken, AfDB, konstaterade att medelklassen i Afrika på ett decennium vuxit från 27 procent till 35 procent av kontinentens befolkning och omfattade totalt 350 miljoner människor.

Många tänkte sig små kärnfamiljer med villa, Volvo och vovve – en form av global medelklass som kan hittas i amerikanska eller svenska förorter. Besvikelsen var stor när så inte var fallet. Bara drygt 20 miljoner afrikaner antas vara medlemmar i denna mer väletablerade grupp, som av storbanken Credit Suisse definieras som de som har minst 50.000 dollar på banken när alla tillgångar är sålda.

Men den som uttryckte sin besvikelse missade poängen: att det finns en stor grupp människor – ”motorcykelfolket” – som i ett afrikanskt perspektiv är långt från rika, men inte heller fattiga. Modesta i sin konsumtion, men likväl konsumenter. Och väldigt sårbara för ekonomiska kriser.

De är företrädesvis unga och bor i de snabbt växande städerna. Kvar på landsbygden blir de gamla, omgivna av småbarn. Denna faktor var avgörande för att afrikanska länder knappt sett några dödsfall i covid-19. Men den ekonomiska krisen har slagit hårt och Världsbanken varnar för att minst 40 miljoner afrikaner kommer att dras ned i fattigdom.

I Burkina Fasos huvudstad Ouagadougou är fyra av tio mc-förare kvinnor. Foto: Erik Esbjörnsson

”Deuxième” och ”originale” är två kategorier av ”Moto” i Västafrika. På andra sidan kontinenten heter färdmedlet ”Boda Boda”. Det östafrikanska smeknamnet på motorcyklarna kommer från den tudelade staden Busia på gränsen mellan Kenya och Uganda där motorcykelförare transporterade personer och varor genom ingenmansland, från gräns till gräns, innan övergången effektiviserades. ”Border to Border” blev ”Boda Boda”. Motorcykeln har revolutionerat den småskaliga transportsektorn över hela Afrika. Men under det senaste halvåret har många gränser varit stängda och lokala marknadsplatser har också legat öde.

Därtill har de så kallade remitteringarna sinat. Pengaflödet från migranter i Europa och i andra rikare afrikanska länder, som skickat hem summor till sina familjer varje månad. Det totala värdet av dessa transaktioner var i fjol större än allt globalt bistånd.

David Beasley, direktör för FN:s matprogram WFP, som nyligen tilldelades årets fredspris av Nobelkommittén i Oslo, sade i en intervju med DN häromveckan att 100 miljarder dollar försvunnit i remitteringar hittills i år.

Med dessa faktorer i minne är det inte svårt att förstå varför de lokala ekonomierna gått i stå.

– Tidigare sålde jag åtta till tio motorcyklar om dagen, säger mc-handlaren Simpore Moussa som har sin butik på ett gathörn inte långt från Siamdés verkstad.

– Men nu har det gått åtta dagar sedan jag senast sålde något.

Simporé Moussa säljer motorcyklar i staden och försörjer elva barn med sin butik. Men nu gör han knappt några affärer alls. Foto: Erik Esbjörnsson

Han försörjer elva barn och två fruar på butikens försäljning och är starkt kritisk till åtgärderna som infördes i kampen mot covid.

– Jag har inte hört talas om någon som fått sjukdomen. Det var fel beslut att stänga ned marknaderna, säger han.

Det är inte helt nattsvart, menar ekonomer som DN talat med. Anzetse Were, utvecklingsekonom vid den kenyanska tankesmedjan FSD, säger att remitteringarna störtdök under våren men att de sedan återhämtade sig under augusti månad.

– Det är olika beroende på vilken geografisk region som diasporan befinner sig i och hur den ser ut. Kanske är det så att människor i diaspora-samfund som är större, och befinner sig i mer motståndskraftiga länder och arbetar i sektorer där fjärrarbete har varit möjligt, har kunnat fortsätta med mer robusta remitteringar, säger hon.

Liksom remitteringarna påverkas av var de kommer ifrån, slår krisen olika hårt lokalt beroende på hur de olika länderna i Afrika är strukturerade.

Värst lär det gå för oljeexportörer som Nigeria och Angola, medan de länder som har en stor jordbrukssektor kan landa mjukare, enligt Were.

Hon får medhåll av Yvonne Mhango, forskningschef för Afrika på investeringsfonden Renaissance Capital. Mhango säger att de länder som varit dåligt uppkopplade mot de globala marknaderna kan visa sig vara lyckligt lottade då de är mindre sårbara för internationella svängningar. Det är också i dessa länder som den urbana befolkningen har en ”Plan B” tillgänglig – att flytta hem till byn.

– De som har blivit av med ett inkomstbringande tjänstejobb i staden har ofta ett skyddsnät i form av gården som kan ge mat, säger hon.

Båda är överens om att den lokala efterfrågan måste stimuleras. Men diskussionen har inte riktigt tagit fart. I stället kräver regeringarna skuldlättnader eftersom de har svårt att betala de lån som snart förfaller. En lång rad debattörer har väckt krav på en ny runda av skuldavskrivningar, likt de som skedde efter millennieskiftet, men Were menar att denna diskussion missar målet.

– Att man är upptagna av att prata om statsskulder är förståeligt, men man får inte glömma att stimulera ekonomierna. Den inhemska efterfrågan har sjunkit kraftigt och de som har pengar håller hårt i dem och om de spenderar är det väl avvägda beslut som fattas.

Starkare fokus på att stimulera efterfrågan kan, på en gata i Ouagadougou, i stället innebära att fler köper motorcyklar hos Simpore Moussa. Vilket ger fler spruckna kedjor, som måste repareras av Fatimata Siamdé.

– Vissa dagar har det inte varit något jobb alls under det här året, men man får ta det steg för steg. I dag har verksamheten gått bra, säger hon.