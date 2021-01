Så började Gamestop-affären

Under torsdagen handlades spelkedjan Gamestops aktie för ungefär 350 dollar per aktie. Det är en ökning med nästan 2.000 procent sedan bara ett par veckor tillbaka.

Händelsen beror inte på att Gamestop, som länge plågats av sjunkande försäljningssiffror, gjort något nytt. Gamestop säljer framför allt spel via fysiska butiker och har drabbats hårt av coronapandemin. Under slutet av 2020 var företagets aktier värda nästan 10 procent av vad de varit värda fem år tidigare. Detta faktum har lett till att flera hedgefonder blankat aktien, som enligt CNBC är USA:s mest blankade (blanka är att spekulera i en aktiers nedgång). Det är här internetforumet Reddit kommer in.

”Wallstreetbets”, ett underforum på sajten Reddit, riktar sig till börsintresserade personer och är känt för sin blandning av medvetet galna satsningar, skämt och svordomar. Samtidigt har användare på forumet ofta sett sig som förespråkare för mindre investerare, och fiender till hedgefonder.

Underforumet hade länge haft ögonen öppna på Gamestop, som enligt flera användare hade vad som verkade vara en undervärderad aktie och en bra investeringsmöjlighet. Den tanken blev allt mer frekvent på forumet efter att det framkommit att investeraren Ryan Cohen i augusti berättade att han köpt in sig i företaget.

Det är svårt att peka på ett enskilt skeende som lett fram till situationen. Men ett inlägg som förutspådde situationen publicerades redan i september, ”Att göra de instutitionella investerarna bankrutta – för dummies”. I inlägget lägger den anonyma användaren en plan för att tjäna pengar på faktumet att aktien är så blankad, och för att Gamestop enligt användaren egentligen inte befinner sig en så dålig situation. Skulle aktien gå upp skulle dessutom företagen som blankat aktien förlora en massa pengar.

https://twitter.com/_jimmykelly/status/1354600999835607041

Aktien började rusa först i januari efter att det stod klart att Ryan Cohen skulle bli del av Gamestops bolagsstyrelse började aktien gå upp. 19 januari meddelade dock Citron Research, ett företag som tillhandahåller investeringstips, att man förutspådde att aktien skulle gå med och att de som köpte aktien var idioter.

https://twitter.com/CitronResearch/status/1351544479547760642

Detta fick användare på Wallstreetbets att bli än mer motiverade att köpa aktien, som på bara några dagar fick från att vara en aktie vissa köpte på skämt till en aktie som åtminstone en användare på Reddit påstår sig ha blivit mångmiljonär genom. Kursrusningen fick ytterligare fart under tisdagen, när Tesla-grundaren Elon Musk twittrade ut en länk till Wallstreetbets.

https://twitter.com/elonmusk/status/1354174279894642703

Hela historien har under de senaste dagarna, efter att aktien slutat att rusa, av internetanvändare blivit en symbol för någonting större, en aktiemarknad som gynnar de stora investerarna på bekostnad av de små.

I ett inlägg på Wallstreetsbets skrev en användare på underforumet att händelsen med Gamestop är en symbol för att de som enligt användaren orsakade finanskrisen 2008 aldrig fick lida några konsekvenser av detta. Samtidigt har en stor rad memer, som spelar på samma David mot Goliat-symbolik, fått stor spridning på sociala medier.

https://twitter.com/robertjdenault/status/1354607307032813570

På flera sätt påminner Gamestop-affären om det ”generationskrig” som 2020 sammanfattades i formen av ”Ok, boomer”-memen, där den äldre generationen symboliseras av hedgefonderna och den yngre av gräsrotsinvesterarna på Reddit.