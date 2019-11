Så byggde Oscar Engelbert sitt imperium av lyxlägenheter i Stockholm

Till säljstarten av Oscar Properties projekt Chokladfabriken på Kungsholmen köar 300 personer som väntar på att få skriva upp sig på lägenheter som säljs på ritning. Inflyttningen är först om två år. Några har övernattat flera dygn. Evenemanget som sker i mars 2014 bevakas av lokalpress.

Lyxbyggaren Oscar Properties har börsnoterats och växer kraftigt. 2014 säljs 173 lägenheter, året därpå 484 stycken. Mellan 2008 och 2016 ökar omsättningen från knappt en halv miljon till 2,3 miljarder kronor. Oscar Engelbert gifter sig med den italienska stylisten och moderedaktören Giovanna Battaglia. Det uppmärksammade, fyra dagar långa, bröllopet äger rum på den italienska ön Capri.

Men bara ett år senare ska bostadsmarknaden frysa till is och göra det näst intill omöjligt att sälja lägenhet på ritning. Samtidigt har bolagets rykte befläckats.

Oscar Engelbert och Giovanna Battaglias bröllop på Capri 2016. Foto: TT

– Vill man köpa en lägenhet från Oscar Properties i dag? Oscar Engelberts personliga varumärke har varit en stor tillgång men i dag är det en belastning, säger Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners.

Oscar Engelbert föds 1976 och växer upp i en välbärgad familj på Djurgården i Stockholm. Mamman är en del av familjen Bonnier (som äger DN) och pappan är juvelerare. Han läser samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning på Östra Reals gymnasium och startar redan i tidiga 20-årsåldern en importfirma för båtplast. Han hinner även driva ett utbildningsföretag inom it innan han 2004 förvärvar sin första fastighet från Fabege. Idén får han under en resa till New York, där han sett hur kontorshus byggts om till bostäder. Oscar Engelbert inser att det går att göra samma sak i Stockholm.

Tanken är att skapa unika bostäder i attraktiva lägen. Helst ska byggnaden någon gång i historien ha varit en fabrik. Det används sedan som namn på projektet.

Oscar Engelbert Foto: Lotta Härdelin

Oscar Engelberts affärsidé ligger rätt i tiden. Sådant som klingar ”industriell New York-känsla” är omåttligt populärt på Stockholms överhettade bostadsmarknad. Oscar Properties projekt får namn som ”Stråhattsfabriken”, ”Läderfabriken” och ”Industriverket”. Arkitekturen är storslagen och lägenheterna förpackas exklusivt. Att varje kvadratmeter kostar över 100.000 kronor bekymrar inte köparna. Finansieringen av husen byggs på lån. Köpare tecknar avtal på lägenheter som ännu inte finns. Utgångspunkten är att priserna ska fortsätta uppåt.

– Det ligger i affärsidéns natur att risken är hög. Då blir det tufft när marknaden viker, säger Joakim Bornold.

Bolaget drivs i ett tidigt skede tillsammans med fastighetsmiljardären Erik Selin, vd för Balder och numera även uppmärksammad för sitt förhållande med Isabella ”Blondinbella” Löwengrip. Men Engelberts riskbenägenhet ska ha varit högre än Selins, vilket gör att de två slutar göra affärer med varandra.

– Man kan ha olika syn på vilken risk man vill ta, det finns inget rätt och fel i det. Det är ingen värdering, utan mer ett konstaterande - det kan vara olika faser i olika bolagsbyggen när det är mer logiskt att ha högre risk och någon annan kanske vill ha lägre, sade Erik Selin till Di i fjol.

Förra hösten sålde den Göteborgsbaserade fastighetsmagnaten sitt innehav i Oscar Properties. Erik Selin har avböjt en intervju.

När bostadsmarknaden, framför allt i Stockholm, plötsligt hamnar bromsar in under hösten 2017 blir slaget hårt mot bostadsutvecklarna. Få vill köpa bostad i de osäkra tiderna. Ännu färre vill förbinda sig till en nyproducerad bostadsrätt med inflyttning om två år baserat på en ritning. Under glansdagarna hösten 2016 säljer Oscar Properties 104 bostäder. Krishösten året därpå säljs endast 16. Det är bara en försmak på den utveckling bolaget har framför sig.

På den här tomten i Norra Djurgårdsstaden var det tänkt att projektet Gasklockan skulle byggas av Oscar Properties. Foto: Fredrik Funck

Men det är inte bara en vikande efterfrågan på bostadsmarknaden som påverkar försäljningen. Företagets försäljningssiffror och antalet bokade lägenheter ifrågasätts och flera av projekten blir föremål för tvister. Bland konflikterna finns ett bråk med Stockholms stad om betalning av marken för projektet Gasklockan i Norra Djurgårdsstaden, flera rättsliga turer med en förening i projektet Biografen i centrala Stockholm samt ekonomiska problem med att färdigställa prestigebygget Norra tornen – de två skyskraporna i Hagastaden.

– Det finns en tveksamhet kring flera projekt där man inte har varit öppen med hur det sett ut. Det är lite för mycket, säger Joakim Bornold.

Samtidigt blir grundarens egna aktieaffärer omskrivna. I mars 2017 säljer Oscar Engelbert 3,75 miljoner aktier i sitt eget bolag till ett värde av 300 miljoner kronor. Det var samma månad som värdet på bolagets aktie är som högst och ett halvår innan priserna börjar falla.

Joakim Bornold. Foto: Johan Jeppsson/TT

– Det man kan konstatera som är fakta är att man har varit väldigt otydlig i sin kommunikation och många gånger har känslan varit att man velat vilseleda marknaden. Det har funnits en osäkerhet kring försäljningssiffror och man har bytt sätt att kommunicera på. Det har inte direkt höjt förtroendet för bolaget, säger Joakim Bornold.

Under årens lopp har Oscar Engelbert fått hjälp av flera av branschens tyngsta namn. När det blev problem med försäljningen av lägenheterna i Norra tornen gick Sven-Olof Johansson-styrda bolaget Slättö Fastpartner II AB in och köpte halva bygget, indirekt torn nummer två, kallat Helix.

Norra tornen i Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

I början på november framgick att flera stora kända investerare skjuter in pengar i bolaget i samband med en nyemission (utspädning av aktierna). På fredagen stod det även klart att den statliga pensionsförvaltaren Fjärde AP-fonden satsar pengar i bolaget.

En av de investerare som går in och räddar krisande Oscar Properties är Erik Paulsson, via fastighetsbolaget Backahill. På 1960-talet grundade han byggföretaget Peab tillsammans med sin bror Mats. Erik Paulsson ska tidigt ha fungerat som mentor åt den då unga, oerfarna fastighetsentreprenören Oscar Engelbert.

– Jag tror att han kan lyckas rätta till sin verksamhet om vi hjälper honom lite. Det kan bli viktigt. Han måste hålla efter kostnaderna och driva bolaget lite snabbare. Jag tror att han kommer igen, säger Erik Paulsson till DN.

Vad krävs för att vända utvecklingen?

– Med ett enormt arbete och engagemang kan han vända det här. Det har jag sagt till honom. Jag har suttit i hans styrelse och jag vet vad han går för. Jag har jagat honom och sagt att han måste sätta fart, och det gör han, säger Erik Paulsson.

Stråhattsfabriken, ett av Oscar Properties projekt på Scheelegatan på Kungsholmen i Stockholm Foto: Beatrice Lundborg

Oscar Engelbert har kritiserats för att inte vara tillräckligt transparent mot marknaden. Hur ser du på det?

– Han säger att han ska rätta till det, så jag hoppas han gör det. Det krävs att det sköts på ett bra sätt. Jag tror att det går om han lyckas ta nya tag. Han var nedstämd och nedtryckt ett tag, men säger nu att han är frisk och ska jobba som sjutton. Jag kan inte göra mer, jag har sagt: ”Nu får du höja tempot.”

Oscar Properties är en av många bostadsutvecklare som haft det tufft efter att marknaden vände. Vad är det som gör att du tror att just det här bolaget kan komma igen?

– Idogt arbete, inget annat. Det är bara att jobba på. Och det kan han om han vill.

Vilken typ av arbete syftar du på då?

– Det är ju fullständigt enkelt. Det gäller att göra saker på rätt sätt och redovisa saker på rätt sätt, säger Erik Paulsson.

Bland investerarna som skjuter till pengar i samband med nyemissionen finns även it-miljardären och riskkapitalisten Mats Gabrielsson. På 1980-talet sålde han dataföretaget Datatronic, då med en omsättning på två miljarder kronor. I dag driver han investmentföretaget Gabrielsson lnvest AB (GIAB) med ett riskkapital på närmare två miljarder kronor. För allmänheten blev han känd för sin medverkan i SVT:s ”Draknästet”. Han tror fortfarande på affärsidén, berättar han för DN.

2010 deltog it-miljarären Mats Gabrielsson i tv-programmet ”Draknästet”. Douglas Roos, Richard Båge, Susanna Falkengren, Sven Hagströmer och Mats Gabrielsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

– Oscar är ett bra varumärke som befinner sig i det övre prissegmentet. Det segmentet kommer alltid att finnas i centrala Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom är mark en tillgång som inte går att producera. Det har gjort att priserna i Stockholm redan börjat stiga igen, säger Mats Gabrielsson.

Den senaste tidens beslut ökade också investeringsviljan.

– Skomakaren har blivit vid sin läst. Oscar har tagit bort byggbolaget och slimmat ner organisationen, säger Mats Gabrielsson.

Mindre bostadsutvecklare som varit beroende av köpare som tecknar kontrakt långt före inflytt är dem som fått störst problem att få lån hos bankerna för att sätta igång med projekten. De större aktörerna har kunnat luta sig mot den egna balansräkningen och har därmed klarat sig bättre.

– Det är inte lika enkelt att komma i gång. Förr kunde du koka soppa på en spik. Det finns en jäkla massa småbolag som mår illa av detta. Många av de mindre bostadsutvecklarna som omsätter 50–100 miljoner kronor är redan är utslagna, säger Mats Gabrielsson.

Mer kapital är vad som ska hjälpa Oscar Properties att presentera mer bostad än en ritning innan försäljningen startar.

– Det krävs en affärsmodell där man tar in partner på ett annat sätt än man gjort förut, säger Mats Gabrielsson.

Foto: Anders Wiklund/TT

Kritiken som riktats mot Oscar Engelbert är inget som bekymrar investeraren.

– Oscar har byggt ett fantastiskt bolag, det ska man ha klart för sig. Jag kan förstå att folk har jagat honom, för han har varit lite kaxig. Det blir lätt så när det går för fort uppför och då blir fallet mycket större.

– Jag har själv varit i den situationen så det är väl inte så märkvärdigt, fortsätter Mats Gabrielsson.

Finns det några personliga egenskaper hos Oscar Engelbert som gör att du tror extra mycket på att just han kan vända på den här negativa trenden?

– Oscar är en superentreprenör. Så länge superentreprenörerna lyckas och allting är bra höjer medierna dem till skyarna, men om det går dåligt sågas de vid fotknölarna. Titta på Elon Musk (Teslas grundare, DN:s anm) eller grundaren av kontorsföretaget Wework. Det tillhör kapitalismens spel.

– Oscar vet när han har gjort fel och försöker åtgärda det. Det är en stor egenskap hos honom. Han springer inte och lägger sig i en depression, vilket många entreprenörer gör. Det är vad som gör honom till en superentreprenör. Han tar ansvar för situationen.

Är det vad han gjort nu?

– Absolut. Alla gamla aktieägare lider ju av detta. Å andra sidan – preferensaktierna var ingenting du köpte. Det var någonting du fick i utdelning. I början av börsnoteringen under de glada åren var det bra utdelning. Så om du var med från början, vilket jag inte var, har du inte förlorat på det. Sedan att det går åt helvete litegrann … Men Oscar är tillbaka och jag tror att han gör samhället en tjänst genom att producera bostäder, säger Mats Gabrielsson.

Oscar Engelbert vid ett av sina byggprojekt, 2010. Foto: Fredrik Funck

Är det verkligen den här typen av bostäder samhället behöver just nu?

– Det är ett segment. Skulle du inte bygga dem skulle du ta resurserna från någon annan. Då ska du säga: ”Du får inte bo i dyra bostäder”.

Mats Gabrielsson anser att Oscar Engelbert fått kritik han inte förtjänar.

– Egentligen hade han kunnat ha ett bra liv utan att göra ett dugg. Men han har gett sig in i det här och gjort något ändå. När det går nedför är det lätt att stå och spotta på folk. Alla som bidrar till att utveckla en affärsverksamhet är värda att beundras. Annars kan vi ha ett litet socialistiskt samhälle som inte växer, säger Mats Gabrielsson.

Själv valde Oscar Engelbert att gå in med 25 miljoner via sitt helägda bolag Parkgate AB vid nyemissionen. Det meddelades också att han avstår från lön under 2020. I relation till de stora aktieaffärer som gjorts de senaste åren har beloppet ansetts skicka en signal om hur han ser på bolagets framtid.

– Det är ingenting jämfört med vad han plockat ut. Nej, hans fokus verkar ligga någon annanstans. Det kan man väl konstatera, säger Joakim Bornold.

Det nya fokuset ska bland annat handla om investeringar i andra fastighetsprojekt via Parkgate. Joakim Bornold ser att det finns chans att Oscar Properties köps upp av en större aktör, eller fortsätter som ett mindre bolag än tidigare.

– Man skjuter mycket skulder framför sig. Det krävs enormt mycket kapital att dra i gång projekt som Gasklockan. Oscar Properties kanske överlever, men det kommer sannolikt inte tillbaka till fornstora dagar utan som ett betydligt mindre bolag i så fall, säger han.

DN har sökt Oscar Engelbert.

Fakta. Oscar Engelbert Ålder: 43 Bor: Djurgården i Stockholm Fru: Stylisten och modekännaren Giovanna Battaglia Engelbert Kuriosa: Blev 2018 utsedd till en av Sveriges 50 bäst klädda män av modemagasinet Café Visa mer

Fakta. Oscar Properties i siffror. 2018: Intäkter: 1,8 miljarder kronor Resultat: –493 miljoner kronor 2017: Intäkter: 2,8 miljarder kronor Resultat: 351 miljoner kronor 2016: Intäkter: 2,3 miljarder kronor Resultat: 392 miljoner kronor 2015: Intäkter: 1,2 miljarder kronor Resultat: 204 miljoner kronor 2014: Intäkter: 496 miljoner kronor Resultat: 113 miljoner kronor Källa: Oscar Properties Visa mer

