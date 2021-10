Så byggde Robin sitt miljonbolag genom biltvätt på Youtube

För tre år sedan satt Robin Westberg på en kurs för att förnya sitt yrkeskompetensbevis som lastbilschaufför.

– Han som höll i kursen var dödstråkig. Jag kände att jag måste använda tiden till att göra något annat.

Då föddes idén om att starta en Youtube-kanal helt dedikerad åt bilvård. Robin hade tidigare drivit en liten biltvätt i Sundsvall och var välbekant med hantverket. Men inspirationen till att filma transformeringen av smutsiga bilar till skinande rena kom från amerikanska förlagor. Namnet på kanalen blev ”Gör det med RW”.

Företagets snabba tillväxt har ökat behovet av lagerutrymme flera gånger. Foto: Mats Andersson

– Jag såg en grym potential. Det fanns ingen i Sverige som höll på med bilvård på Youtube då. Nu är det massor som gör det, säger han.

Till en början använde han sig av produkter från andra tillverkare i sina videor. Kanalen växte snabbt och företag började höra av sig för att göra kommersiella samarbeten. Ett typiskt upplägg var att Robin erbjöd sina följare en särskild rabattkod som de kunde använda för att handla den marknadsförda varan. Själv fick han en procentuell andel av försäljningen via rabattkoden.

– Om jag till exempel fick tio procent av försäljningen, och det rullade in tio tusen kronor på mitt konto, kunde jag räkna baklänges och förstå att de sålt för hundra tusen med koden jag gett ut. Då kände jag: jag vill inte ha tio tusen, jag vill ha hundra tusen. Och det enda sättet att göra det på var att starta mitt egna företag.

Robin Westberg såg möjligheten att sälja egna bilvårdsprodukter istället för att marknadsföra andras. Foto: Mats Andersson

Sagt och gjort. I mars 2019 grundade han sitt bilvårdsföretag med samma namn som Youtube-kanalen. Sedan följde en intensiv period med att hitta fabriker som tillverkar diverse biltvättmedel, beställa hem varor med hans egna etiketter, sätta upp en nätbutik där de kunde säljas, och börja marknadsföra produkterna till följarna. Redan första veckan insåg Robin att hans projekt skulle flyga.

– Jag hade beställt fyra sjöpallar med grejer som jag ställt in i mitt lägenhetsförråd. Vi hade runt 30-40 ordrar per dag redan från start som jag fick åka hiss ner för att hämta. Jag kände snabbt att det inte fungerade. Så vi hyrde in oss hos ett tredjepartslager som skötte allt åt mig ett halvår tills det blev för mycket. Då flyttade vi till egna lokaler, och snart är det dags att flytta igen.

Företaget annonserar genom egna konton på Youtube och Instagram. Foto: Mats Andersson

Många förknippar bilvård med automattvättar eller generiska rengöringsprodukter på mackarnas hyllor. Men marknaden har utvecklats de senaste åren och en uppsjö av nya varumärken har lanserats för bilentusiaster som är beredda att spendera mer pengar på sina ögonstenar. Ett tecken i tiden var när den forne riksdagsledamoten tillika influeraren Jan Emanuel Johansson lanserade ett eget bilvårdsmärke i somras.

– Jag ser det som en tävling och vill vara bättre än alla andra, säger Robin Westberg om sina konkurrenter.

Inne på lagret i Timrå springer hunden Amy runt lös mellan kartonger och lastpallar. Härifrån sköter Robin ruljangsen tillsammans med Oscar Jonsson som var den förste som anställdes på bolaget för två år sedan. Leveranser tas emot, ordrar packas, nya Youtubeklipp spelas in.

Robin Wesberg har nått 100 000 följare på sina videor om bilrengöring. Foto: Mats Andersson

– Jag är självlärd och har gått den hårda vägen, säger Robin. Jag har köpt och sålt allt möjligt; mopeder, motordelar, elektronik, epa-traktorer, bilar, snöskotrar, lägenheter… allt som finns. Jag har lärt mig hur man vänder ett inpris till ett utpris.

Första verksamhetsåret omsatte hans e-handel fem miljoner kronor. Andra året hade den siffran stigit till drygt 18 miljoner, med ett rörelseresultat på 3,7 miljoner.

– Jag betalar knappt en krona i marknadsföring. Allt sker via mitt Instagram-konto och Youtube-kanal. Det är där jag har min vinstmarginal. Att upprätthålla den omsättningen jag har nu skulle normalt kräva 2-3 miljoner i marknadsföringsbudget varje år.

Tidigare i år passerade kanalen 100.000 prenumeranter. Här blandas videoklipp som ”Helrekond lastbil” och ”Så polerar man en riktigt repig svart bil” med inblickar i Robins liv som småföretagare och nybliven husägare. Framför kameran syns en energisk och sprudlande person. I verkligheten är det inte alltid så.

Marknaden för bilrengeöringsprodukter har vuxit expolsionsartat. Foto: Mats Andersson

– Jag är av och på. När jag inte är på humör måste jag sitta själv i ett hörn. Jag blir så trött i skallen att jag inte orkar ta in något. Då lägger jag mig hemma och lyssnar på podd, sover eller är med Amy som är min bästa kompis.

Men just i dag är en bra dag.

– Jag jobbar 8-17, sen åker jag hem och sover. Klockan 22 drar jag igång igen och sitter uppe hela nätterna. Jag får mycket nya idéer då, varav vissa blir helt tokiga. Nyligen fick jag för mig att göra om hela webshoppen på en kväll, och plötsligt fungerade ingenting. Jag fick sitta i flera dagar efteråt och korrigera, säger han.

– Ibland blir det fel, men det är också det som gjort att jag kommit dit jag kommit. Man måste våga ta risker.

Robin Westberg har gått över till att köra elbil – en Porsche Taycan. Foto: Mats Andersson

En annan idé var att börja samla på gamla Volvo 740/940-bilar i bra skick. Inom loppet av ett år hade Robin köpt på sig fem exemplar. I flera videor berättar han om hur han ser den klassiska Volvo-modellen som ett framtida samlarobjekt som kommer att stiga i värde. Men när vi ses avslöjar han att han nyligen gjort sig av med dem.

– Jag sålde rubbet. Jag hade inte plats för dem. Och helt ärligt blev jag nojig nu med alla elbilar. Jag hade ju tänkt behålla dem, men vem kommer vilja ha en gammal Volvo om alla ska gå över till elbil?

Istället står nu en eldriven Porsche Taycan parkerad utanför. Målet framöver är att inom tre år ta e-handeln till 50 miljoner i omsättning, samtidigt som han fortsätter sin i karriär som Youtube-profil och influerare.

– Jag har jobbat mig uppåt med en jäkla kämparvilja. Jag ger aldrig upp. Det är klart att jag har det tufft ibland, men jag reser mig alltid. Det här är det roligaste jag vet och kommer fortsätta köra på.

Foto: Mats Andersson