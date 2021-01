Så får du nya medarbetare att känna sig välkomna - trots distans

Att skolas in som nyanställd på Scania är vanligtvis en omfattande process. Hela arbetsgruppen involveras, de nyanställda får varsin mentor, ibland flera, och utöver det ska den nya medarbetaren gå introduktionskurser, visas runt och lära sig om företagets kärnvärden. Dessutom har chefen avstämningar med medarbetarna varje vecka för att kolla hur det går och hur de mår.

Nina Zaar, som jobbar med hr på Scania, är glad över hur väl introduktionsmetoderna har lämpat sig för distansarbetet. Men självklart finns det utmaningar, erkänner hon.

– Det finns ett större behov av att skapa förutsättningar för att känna tillhörighet i gruppen och för att få medarbetare att lära känna varandra. Vi har särskilda lära känna-möten, digital fika och parar ihop de nya med någon i gruppen så att de känner sig välkomna och får en bra introduktion. Men det kan ändå inte riktigt mäta sig med det fysiska mötet, där kan man lära känna varandra på ett helt annat sätt, säger hon.

För att bygga en lagkänsla krävs ofta informella möten där man pratar om annat än arbetet, säger Nina Zaar. En metod som nu används av vissa på bolaget är att börja de digitala mötena lite tidigare, för att kunna småprata innan de drar igång. Att skapa kontakter utanför den egna gruppen kan däremot vara svårare.

– Det nätverkandet är inte lika självklart i dag och chefen behöver planera in möten utanför gruppen i introduktionsplanen så att den nyanställde får den information och kunskap som behövs för att utföra sitt jobb.

Nina Zaar, som jobbar med hr på Scania, är glad över hur väl introduktionsmetoderna har lämpat sig för distansarbetet. Foto: Privat

Det krävs planering för att få de etablerade medarbetarna att engagera sig i det nya när allt sker på distans. Ett sätt är att ge alla varsin uppgift för att både introducera och hålla kontakten.

– Att emellanåt mötas digitalt två och två i stället för en grupp på tio personer är ett bra sätt att lära känna någon, tipsar Zaar.

På Scania stannade nyrekryteringen av något, när pandemin tog fart. På Skatteverket, där Helene Ulfsdotter och Camilla Hallberg jobbar med hr, växlades nyrekryteringarna snarare upp. Omkring 1.300 nyanställda skolades in under förra året, varav majoriteten skulle introduceras just när arbetsplatserna stängde ner.

– Vi stod inför att välkomna jättemånga sommarjobbare förra våren samtidigt som vi skulle ställa om och många av oss skulle arbeta hemifrån. Där fick vi göra en extra insats för att se hur vi kan ge cheferna ännu mer stöd och informera om vikten av att göra det här bra, säger Camilla Hallberg.

Både hon och Helene Ulfsdotter instämmer i att det krävs mer av chefer för att skapa en känsla av sammanhang på distans, för att de nya ska få träffa viktiga nyckelpersoner och lära känna sina kollegor.

– Vi ser att cheferna behöver involvera hela teamet i introduktionen i mycket större utsträckning än vad man kanske normalt sett hade behövt göra, så att de nya känner sig behövda och delaktiga, säger Camilla Hallberg.

Att arbetet flyttat till hemmet kan vara utmanande, inte minst för nya medarbetare. På Skatteverket diskuterar man nu att börja med en social fadder, med ansvar att inkludera den nyanställda i gruppen. Foto: Anders Hansson

Myndigheten har sedan tidigare ett utarbetat system med handledare som lär upp de nya, men distansarbetet har synliggjort att det krävs mer ”mjuka insatser” för att välkomna nya medarbetare.

– Vi har väldigt duktiga och välutbildade handledare, men vi ser att det också kan behövas en social fadder för att få in personen i gemenskapen, säger Camilla Hallberg.

Vikten av både handledare och en strukturerad introduktionsplan visste de redan tidigare var stor.

– Det har blivit ännu viktigare i samband med distansintroduktionen, säger Camilla Hallberg.