Så fastnade Ilija Batljans SBB i räntefälla – kommuner kan bli vinnare

I nollräntans Sverige var fastighetsmagnaten Ilija Batljan en tydlig vinnare.

Han grundade SBB 2016, efter att ha sparkats som vd på fastighetsbolaget Rikshem. Affärsmodellen går ut på att köpa och bygga kommunala fastigheter för att sedan få en återkommande intäkt under många år framöver, liksom att förvalta hyresrätter i så kallade tillväxtkommuner. Två tillgångar med minimal risk, som man själv formulerar det.

Men med de kraftiga räntehöjningarna har spelplanen plötsligt vänts.

– SBB har lånat pengar i stora volymer och till en låg ränta på obligationsmarknaden. Med de pengarna har man kunnat expandera och köpa upp andra börsnoterade fastighetsbolag, och även olika fastighetsbestånd både från privata aktörer och svenska kommuner. Det har gjort att man på kort tid växt till ett väldigt stort bolag, säger Louis Landeman som ansvarar för kreditanalys på Danske bank.

I början av veckan sänkte kreditvärderaren S&P SBB:s kreditbetyg till skräpnivå, vilket fått aktiekursen att rasa och lagt krokben för planerna om en nyemission som skulle täppa till de största hålen i den sinande kassan. Raset svider i många svenskars fickor eftersom SBB växt till en folkaktie med runt 266 000 ägare.

– Affärsmodellen som fungerade jättebra under lågräntetiden är mycket svårare att få ihop nu, eftersom skuldsättningen är för hög. Räntorna på lånen blir helt enkelt för höga i förhållande till avkastningen på fastigheterna. SBB är särskilt sårbara eftersom man har skulder i olika nivåer, då man även har huvudägare som är skuldsatta.

Louis Landeman ansvarar för kreditanalys på Danske bank. Foto: Press

Louis Landeman ser två vägar framåt för SBB.

– För att få ner skuldsättningen i bolaget finns det två sätt att gå tillväga. Antingen säljer man tillgångar eller så gör man en stor aktieemission. Jag tror att de kommer välja en kombination av båda.

SBB:s kalabalik kan ge en positiv effekt för kommuner som fastnat i ofördelaktiga kontrakt.

Fastighetsjättens modell har tidigare kritiserats för att bli betydligt dyrare för kommunerna i längden. Ett exempel är kulturhuset Sara i Skellefteå, som 2018 såldes till SBB för drygt en miljard kronor. Hyreskontraktet sträcker sig över 50 år och innebär att kommunen kommer att betala tillbaka över två miljarder kronor i ren hyra.

– I osäkra tider efterfrågar investerare säkra placeringar. Även om kommuner också drabbas av högre räntor har de bättre förutsättningar för att låna nu. Generellt ser vi också att kommunerna har goda möjligheter till finansiering nu, säger Erik Törnblom, tillförordnad forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest, en organisation för kommunal finansförvaltning.

Därmed är många kommuner i en bra position om det skulle bli aktuellt att köpa tillbaka fastigheter från SBB, något som nyligen skedde i Landskrona.

Men läget innebär även en risk.

– Det finns exempel både där kommunen köpt tillbaka fastigheten och där andra fastighetsbolag tar över. Då får kommunen en ny motpart som de inte själva har valt. Om ett privat fastighetsbolag som äger kommunala fastigheter går i konkurs är jag osäker på vad avtalen säger.

Erik Törnblom är tillförordnad forsknings- och utbildningschef på Kommuninvest. Foto: Press

SBB är inte ensamma som fastighetsbolag om att kämpa i motvind just nu. Andra exempel är Balder, Castellum och Heimstaden.

– Om SBB lyckas stabilisera bolaget behöver det här inte påverka fastighetssektorn särskilt mycket. Men om man behöver sälja fastigheter under mer stressade former och med rabatter kan man dra med sig andra fastighetsbolag. Då kan fastighetsvärderingarna falla ännu mer i hela sektorn. Men det vi ser just nu är att de större fastighetsbolagen har vidtagit åtgärder, säger Louis Landeman.

DN har sökt Ilija Batljan och SBB för en intervju.