Så förbereder du dig inför vinterns elpris

Fakta. Råd från experterna.

Ta hjälp från din lokala energi- och miljörådgivare. Visste du att nästan alla Sveriges kommuner har en energi- och miljörådgivare? Hos dem kan du be om råd och tips om hur just du kan göra där du bor. Elanvändningen skiljer sig i vårt avlånga land, men hos just din energirådgivare i kommunen får du kostnadsfri experthjälp utifrån dina förhållanden.

Tänk på miljön. Om du har svårt att motivera minskad elförbrukning, gör det då för miljön och dina medmänniskor snarare än plånboken.