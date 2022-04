Så fördelas pengarna inom kungafamiljen

Totalt tilldelades kungahuset knappt 148 miljoner kronor i anslag 2021. 74 miljoner gick till Slottsstaten som har hand om de kungliga slotten och arbetet kopplat till det. Visningsverksamhet, underhåll och liknande. Nästan lika mycket (73,9 miljoner) gick till Hovstaten som finansierar kungafamiljen och dess verksamhet. Här ingår också de pengar som går till kungafamiljens uppehälle.

Nytt för i år är att pengarna som går till familjens uppehälle, det så kallade rambeloppet, nu särredovisas. Det är den ersättning familjen får för ”kostnader av icke-officiell karaktär”, som det heter i verksamhetsberättelsen.

Exempel på sådana kostnader är enligt verksamhetsberättelsen hushållsservice, kläder för offentlig representation, del av bil- och transportkostnader, vissa säkerhetskostnader och ”andra privata kostnader”.

Tidigare har det saknats insyn kring hur pengarna sprids inom familjen, men nu går det för första gången att se hur fördelningen ser ut.

Totalt var summan för hela familjen 13,6 miljoner kronor. 4,5 miljoner gick till kronprinsessan Victoria och prins Daniel medan prins Carl Philip och prinsessan Sofia fick 1,1 miljoner kronor. Störst rambelopp tillföll kungen och drottning Silvia – åtta miljoner kronor.

Fördelningen avgörs bland annat av hur mycket familjemedlemmarna jobbar, men det är ingen lön påpekar hovets informationschef Margareta Thorgren.

– Det är en kostnadsersättning. Här har vi många års praxis av hur kostnadsersättningen och fördelningen mellan de olika hushållen går till, säger hon och tillägger:

– Det är den kostnaden som familjerna har när det gäller de officiella sammanhangen och även för sitt privata uppehälle.

Prinsessan Madeleine som bor i USA och inte utför uppdrag kontinuerligt för kungahuset har inget fast rambelopp. Därför redovisas inte heller hennes omkostnader.

Inte ens kungahuset har kunnat undgå att påverkas av pandemin. Kungen har fått ställa om och bli digital – hundratals möten har antingen ställts in eller ersatts av distanslösningar, skriver man i verksamhetsberättelsen för 2020.

Under 2021 kunde något fler åtaganden skötas under mer normala former, men det var också fortsatt mycket hemarbete för kungen.

En viktig intäktskälla för hovet är normalt de elva slotten som brukar vara öppna för besök. Under 2020 minskade besöken på dessa med 90 procent, och därmed föll intäkterna från dessa från 109 miljoner kronor året innan till 22 miljoner kronor 2020.

För att mildra konsekvenserna av intäktstappet beslutade regeringen i slutet av 2020 att ge Slottsstaten ett tilläggsanslag på 40 miljoner kronor.

2021 hade pandemin en något mindre påverkan än året innan. Slotten kunde delvis öppna för besök i juni, men regeringen ersatte ändå Slottsstaten med 30 miljoner i tilläggsanslag för uteblivna intäkter.

