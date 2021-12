Så fungerar elpriset – och detta kan vi vänta oss i vinter

Hur styrs elpriset?

Merparten av all el som produceras handlas på den norska el-börsen Nord Pool. Det är som med så mycket annat utbudet och efterfrågan som styr priset, och det som styr utbud och efterfrågan är till stor del vädret.

Är det kallt till exempel behöver kunderna mer energi till uppvärmning – efterfrågan blir då hög. Är det kallt men vindstilla och nederbördsfattigt så blir efterfrågan hög men det produceras inte lika mycket vind- och vattenkraft, vilket ger kombinationen hög efterfrågan och lågt utbud. Då går priset upp.

Vind- och vattenkraften har dessutom lägre produktionskostnader än till exempel kärnkraften. Det bidrar också till att elen blir dyrare när kärnkraften står för en större del av produktionen.

Varför är det så högt just nu?

Enkelt förklarat så har det mesta som kan påverka elpriset slagit på en och samma gång.

– Det är egentligen den perfekta stormen nu. Det är ont om vatten, det har blåst ganska lite under lång tid, och så har vi extremt höga bränslepriser, säger elprisanalytikern Johan Sigvardsson på energibolaget Bixia.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på energibolaget Bixia. Foto: Martina Wärenfeldt

Vindkraften producerade enligt honom ungefär 70 procent mindre än vid ett normalläge under måndagsförmiddagen, och isbildning på älvarna gör att vattenkraften hämmas.

Det är också kallt – ungefär nio grader kallare än normalt så här års. Det gör att elanvändningen stigit mer än vanligt.

Sverige har nästan alltid ett produktionsöverskott som gör att vi kan exportera el. Men när läget är så pass ansträngt att Sverige behöver importera el så får också de höga bränslepriserna betydelse.

– Det är inte så viktigt när elanvändningen är låg för då räcker kraften här i Norden till. Men när den är hög och produktionen är ansträngt så tvingas vi till import, säger Johan Sigvardsson.

Varför skiljer sig priset så mycket mellan olika delar av landet?

Sverige är indelat i olika så kallade elområden där SE1 och SE2 utgör den norra delen av landet och SE3 och SE4 utgör den södra delen (ungefär från Gävle och nedåt).

I SE3 och SE4 finns alla de tre största städerna och överlag betydligt många fler hushåll än i SE1 och SE2. Därför är efterfrågan mycket större i söder och därmed blir också priset högre.

Samtidigt produceras det mycket mindre el där än i norra Sverige. Det gör att elen måste transporteras från norr till söder genom ledningar i det så kallade stamnätet som Svenska Kraftnät tillhandahåller.

För att stamnätet inte ska bli överbelastat – ledningarna klarar bara att transportera en viss mängd el – tar Svenska Kraftnät ut en särskild kapacitetsavgift för överföringen. Avgiften blir en kostnad för elbolagen och visar sig i slutänden på kundens faktura. Det blir alltså ytterligare ett påslag framför allt för kunderna i söder när skillnaderna mellan elområdena är stora.

Hur dyr kan elen bli?

Enligt Johan Sigvardsson på Bixia är det inte omöjligt att priset under korta stunder kan bli så mycket som tio gånger högre än vad det är i dag.

– Tittar man på timbasis så fins det en stoppmekanism på 3 000 euro per megawattimme. Som jämförelse är det 290 euro per megawattimme i Sydsverige i dag. Rent teoretiskt skulle det kunna bli så ett par enstaka timmar, men det är inte sannolikt att det skulle slå igenom på flera dagar eller en vecka, säger han.

Fakta. Så slår priset på räkningen För hushållen får inte några enskilda extremdyra dagar jättestort genomslag på fakturan. Den absoluta merparten har sin elräkning baserat på ett snitt över månaden. Om förra veckans snittpris däremot skulle bestå under några veckor kan decemberfakturan bli närmare en tusenlapp dyrare än föregående månad. Baserat på en villakund som sprätter iväg 10 000 kwh per år kan det bli en kostnad på 2 800 kronor i stället för 1 900 kronor. TT Visa mer

Vad krävs för att priset ska bli normalt igen?

Väder och vind är viktigt. En mild vinter med mycket blåst skapar bra förutsättningar för hög produktion och låg användning. Men det räcker inte så, enligt Lotta Aronsson, elprisanalytiker på Eon.

– Så klart vore en mild vinter med mycket blåst bäst, och att världsmarknadspriset lugnar sig. Men även priserna på gas och kol, och utsläppsrätter, skulle behöva gå ner, säger hon.

Lotta Aronsson är elprisanalytiker på Eon. Foto: Eon

De kommande vintermånaderna lär enligt henne fortsätta präglas av höga priser.

– Det är inte säkert att det håller nivån som är i dag, men det kommer ligga på en hög nivå och så kommer det röra sig rätt mycket beroende på vädret, säger Lotta Aronsson och tillägger:

– Om det kommer en ny våg som oroar marknaden vad gäller världsbränslepriser och sådant så påverkar det också. Andra år har man kunnat fokusera på hur mycket vatten som finns i vattenmagasinen, men nu är det inte så längre eftersom vi har ett system som hänger ihop över hela europa.

Är det för sent att göra något åt sitt elavtal?

De tre vanligaste formerna av elavtal är fast pris, rörligt pris eller timpris som följer utvecklingen på Nord Pool timme för timme. Den som betalar fast pris har samma kostnad över hela sin avtalsperiod och påverkas därför inte av de höga topparna just nu. Vid rörligt avtal ändras priset varje månad, ofta utifrån ett genomsnitt av priserna på Nord Pool under månaden som gått.

Enligt Martin Bengtsson, jurist på Konsumenternas Energimarknadsbyrå, är det generellt billigare över tid att ha ett rörligt avtal.

– Lyckas man däremot teckna ett fastprisavtal när prisnivån är låg generellt på fastprisavtalen så kan det vara en bättre affär, men vi är inte nere i en sådan dal. Vi är snarare på väg upp eller uppe på en topp just nu, säger Martin Bengtsson.

Ur det perspektivet är det inte läge att ändra avtal till ett fast i nuläget, menar han.

– Generellt förbrukar man ungefär lika mycket år ut och år in per månad. Vill man ha en hyfsad förutsägbarhet kring vad man kommer betala de kommande vintermånaderna så kan det ju kanske vara läge att teckna ett fastprisavtal ändå, för förutsägbarheten. Å andra sidan får man då betala lite dyrare för förbrukningen under sommaren men då är det samtidigt en begränsad förbrukning jämfört med nu.

För den som har ett timprisavtal som följer det faktiska elpriset kan det vara värdefullt att tänka över sina vanor och följa med på elprisets utveckling, råder Anna Henning på Energimarknadsinspektionen.

– Det finns en typisk konsumtionskurva för el som traditionellt sätt går upp morgon, eftermiddag och kväll för att sedan sjunka igen. Elpriserna brukar stiga när efterfrågan ökar, så ska man till exempel ladda elbilen så brukar det kosta mindre under natten, säger hon.

