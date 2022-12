Så gick det till när Owe Bergsten tog Nintendo till Sverige

Fakta. Nintendo

Nintendos spelhistoria sträcker sig ända tillbaka till 1889, när grundaren Fusajiro Yamauchi släppte de första spellekarna till det japanska kortspelet ”Hanafuda”. Under 60-talet expanderade Nintendo in i leksaksmarknaden, men det var först under 70-talet som de gav sig in på den digitala spelmarknaden. Under 80-talet kom de första Game&Watch-spelen, och

1981 kom arkadspelet Donkey kong, som kom att bli arkadbranschens mest populära spelmaskin. 1983 släpptes Nintendo Famicom, den första tv-spelskonsolen, i Japan. Famicom (Family Computer) var i princip samma konsol som senare kom att släppas i en något reviderad version i USA och Europa som ”Nintendo Entertainment System”, NES, 1986. NES blev en braksuccé och med den gjorde även spelserien Super Mario Bros. debut. NES följdes av spelkonsolerna Super Nintendo Entertainment System (1990), Nintendo 64 (1994), Game Cube (2001), Wii (2006), Wii U (2012) och Switch (2017). Man släppte även de populära handhållna spelen Game Boy, varav den första generationen gjorde debut 1989. I dag har Nintendo ett börsvärde som uppskattas till 7,67 miljarder.