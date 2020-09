Så gör arbetsgivarna när smittspridningen ökar igen

Fakta: Spridningen av coronaviruset ökar

Under vecka 38 konstaterades 539 nya fall av covid-19 i region Stockholm, att jämföra med 305 nya fall under vecka 37. Antalet fall nationellt ökar i alla åldersgrupper – utom bland barn under 10 år och personer över 80 år.

Enligt Folkhälsomyndigheten är det fortsatt viktigt att hålla avstånd och att stanna hemma vid minsta covid-19-symptom. De som har möjlighet uppmanas till fortsatt hemarbete.

Källa: Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm