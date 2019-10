Så gör du för att undvika konkurs

En måndag i februari i år mötte Karin Ståhl sina anställda och berättade:

– Nu på morgonen har jag lämnat in en konkursansökan för dotterbolaget Popin work. Det kommer att påverka mig, men inte er.

En månad senare stod hon åter där en måndag morgon. De hade precis varit på kickoff och formulerat nya framtidsmål. Men Karin var tvungen att bryta sina tidigare löften och säga:

– Nu på morgonen har jag varit iväg och lämnat in en konkursansökan på moderbolaget. Från och med i dag ägs vi av ett konkursbo. Det kommer att påverka oss alla.

Men vi backar tillbaka från början. Karin Ståhl är en ”typisk 60-talist” enligt hennes själv.

– Jag är född och uppvuxen i en bruksort, i Hallstahammar. Pappa var egen företagare och mamma var folkskollärare. Jag blev skolad i en prestationsinriktad och lojal anda.

Hon började tidigt jobba med att hjälpa företag inför flytt eller byte av lokaler. Redan 2012 blev hon extern vd för ett företag i branschen som försattes i konkurs av ägarna strax efter att hon tagit jobbet.

– Det kändes så orättvist. Jag hade ju precis börjat.

Efter konkursen har Karin Sthål insett att hon som företagsledare kan sänka garden och ta hjälp när det är jobbigt. Foto: Anette Nantell

I stället bestämde hon sig för att tillsammans med två tidigare kollegor att starta sitt första egna bolag 2013.

– Vi var försiktiga konsulter. Vårt sätt att finansiera det var att: jobba, sälja, fakturera och inte ta ut någon lön första halvåret. Det tog ett och halvt år innan vi gjorde vår första anställning. Har man möjlighet så kan jag verkligen rekommendera det. Förutsatt att du inte snabbt ska bygga en större verksamhet.

Bolaget växte och blev till en liten koncern med ett moderbolag och tre dotterbolag med totalt sex anställda. Dotterbolaget Popin work var ett kontorshotell som skulle möta den stora efterfrågan på tillfälliga arbetsplatser. Men när Karin Ståhl får vara efterklok ser hon att det var just det att det var litet – och att de inte satsade i större skala – som blev företagets fall.

– Jag vill aldrig skylla ett nederlag på någon annan. Men de stora internationella fastighetsbolagen gav sig in på marknaden. De fanns plötsligt i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi hade inte räknat med att om man tecknade ett medlemskap hos dem så skulle man också åka till andra orter och kunna ta in på kontorshotell i samma koncern. Men hade vi tagit in delägare och externa pengar då hade vi kunnat satsa bredare och då hade hade utkomsten varit en annan, säger Karin men fortsätter:

– Jag var inte mogen att tänka så då. Det kändes för stort. Men i dag skulle jag ha en annan förberedelse för det.

Det var de värsta veckorna i mitt arbetsliv. Jag blir alldeles svettig när jag tänker på det.

Så stod hon där i mars i år och var tvungen att möta sin personals oro för framtiden efter beskedet om konkurserna. Själv hade hon och den andra delägaren förlorat allt det de lagt in i bolagen – sin tid och sina besparingar. Vilka mer skulle bli lidande ekonomiskt?

– Fastighetsägaren förlorade hyresintäkter, vi hade ett antal serviceavtal på kopiatorer och hyra av trådlöst nätverk som vi fick avsluta. Men de kunde hämta tillbaka sina produkter och montera ner dem. Lönerna har betalats ut och bankerna har inte förlorat pengar…

Karin Ståhl gav ett bud på konkursboet för dotterbolaget Gotowork och vann budgivningen. Tre veckor senare kunde hon meddela personalen att de fick ha kvar sina jobb.

– Det var de värsta veckorna i mitt arbetsliv. Jag blir alldeles svettig när jag tänker på det.

Sedan dess har hon gått in med pengar hon lånat privat av banken för att kunna sköta kassaflödet.

– Jag gör det för att jag tror stenhårt på det här och vi har ett positivt resultat varje månad. De sex anställda som har varit med från början, och under konkurserna, är fortfarande kvar och vi har blivit fyra till. Flera underkonsulter jobbar här också. Så vi växer samtidigt.

Hur ska du göra annorlunda den här gången?

– Jag har skaffat en businesscontroller. Och jag vill också använda mig av en styrelse och andra rådgivare som kan marknaden. Dessutom har jag lärt mig att sänka garden lite grann. Jag behöver vara stark och någon att luta sig mot i vardagen. Men när det är tufft får även jag visa om det är jobbigt och ta hjälp.

