Så håller du kontakt med dina nära och kära genom videosamtal

Folkhälsomyndigheten uppmanar i nuläget alla personer som är 70 år och äldre att undvika sociala kontakter med andra människor. De sociala kontakterna som avses är förstås sådana som sker ansikte mot ansikte, vilket innebär att den som är isolerad på grund av sjukdom eller ålder kan fortsätta att umgås med andra över internet. Med hjälp av framför allt videosamtal är det enkelt att hålla kontakt även för den som sitter i karantän.

I den här guiden går DN igenom några sätt att ringa videosamtal över nätet.

Facebook

Via dator

Det är enkelt att ha videosamtal på Facebook med vänner och bekanta. Öppna Facebook i din webbläsare. Under fliken längst ned till höger hittar du dina vänner som du kan ringa till. Om du inte ser personens namn kan du i sökfältet längst ned söka efter personen. När du klickat på namnet öppnas en konversation med personen och ni kan skriva saker till varandra. Klickar du på ikonen som ser ut som en gammaldags filmkamera startar ett videosamtal.

Du uppmanas nu ofta att ge din webbläsare tillåtelse att använda din mikrofon och din filmkamera, välj ”tillåt” i båda fallen. Om personen svarar på ditt videosamtal kan ni börja prata direkt, som om ni satt mitt emot varandra. Tänk på att rikta din dators webbkamera, som ofta sitter högst upp i mitten på datorn om du har en bärbar dator, mot ditt ansikte så att du syns tydligt.

Genom att klicka på knappen med en mikrofon på kan du stänga av och sätta på ditt ljud. Knappen med en filmkamera på stänger av och på din webbkamera. När du är klar med samtalet kan du trycka på den röda knappen eller stänga ned fönstret.

Om du har problem med videosamtalet beror det ofta på din webbläsare. Facebook rekommenderar Google Chrome, Opera eller Microsoft Edge.

Via mobil/surfplatta

Använder du din mobil eller surfplatta är det ännu lättare att videosamtala via Facebook. Har du inte installerat Facebooks app Messenger kan du göra det via App store eller Google Play. När du installerat appen och loggat in söker du efter personen du vill prata med. När du klickat på personens namn är det sedan bara att trycka på den lilla filmkameran högst upp till höger så ringer du upp personen och ni kan videosamtala direkt.

Google Hangouts

Google Hangouts är Googles verktyg för att videosamtala och finns både till datorn och till Iphone, Ipad och Android. Har du en dator eller smarttelefon som använder Android är Google Hangouts ofta förinstallerat.

Via dator

Besök hangouts.google.com och logga in med ditt Google-konto. Har du inte ett sådant kan du skapa ett här. Klicka sedan på ”Videosamtal”. Du får nu upp en ruta där du ser dig själv framför din webbkamera. Du kan stänga på och av din mikrofon med knappen med en mikrofon på, och stänga av och på video med knappen med en videokamera på.

Tryck sedan på inbjudningsknappen. Då kan du skriva in e-postadressen till personen du vill videosamtala med. Du kan också trycka på kopiera länk-knappen, som gör att du får en länk du kan dela med dig av till nära och nära. Den du skickar länken till behöver behöver klicka på länken och sedan logga in på sitt Google-konto, sedan påbörjas samtalet och ni kan börja prata.

Via mobil/surfplatta

Använder du Hangouts via en mobil enhet öppnar du först appen och loggar sedan in med ditt Google-konto. Tryck sedan på plus-knappen och välj ”Nytt videosamtal”. Skriv sedan in e-postadressen eller telefonnumret till personen du vill videosamtala med och tryck på videokameraknappen. Medan du väntar på att personen ska svara kan du se till att ditt ansikte syns bra i kameran. Knapparna är likadana i mobilversionen som i webbläsarversionen.

