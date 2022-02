Så har invasionen påverkat ekonomin

Stockholmsbörsen (OMXSPI)

Börsen

Beskedet om den ryska invasionen i Ukraina fick världens börser att falla på torsdagen. Stockholmsbörsens breda index OMXSPI föll med drygt fyra procent men återhämtade sig sedan och hade vid stängning tappat 2,4 procent. Moskvabörsen rasade med 39 procent. Redan på fredagen kunde en återhämtning ses. Moskvabörsen rusade med 14,4 procent och Stockholmsbörsens OMXSPI låg vid 11-tiden på plus 0,8 procent. Även börserna i London, Paris och Frankfurt steg under fredagen. Beskedet om sanktioner mot Ryssland anses vara förklaringen till återhämtningen.

Oljepriset (Kvaliteten Brent. Dollar per fat)

Olja och naturgas

Under torsdagen steg oljepriset till 105 dollar per fat men vände nedåt till 97,5 dollar på fredagen. Priserna på bensin och diesel steg med 60 respektive 70 öre under fredagsmorgonen. Bensinpriset låg då på 20:14 kronor per litern och dieseln på 22:67. Olja, naturgas och kol är Rysslands viktigaste exportvaror, där Europa står för hälften av Rysslands intäkter från oljan. Ryssland står för 40 procent av Europas gasförsörjning. Priserna på naturgas gick upp med omkring 70 procent på torsdagen, men sjönk kraftigt igen efter att USA:s president Joe Biden indikerat att sanktionerna inte kommer att påverka den ryska energisektorn, skriver Financial Times.

Vetepriset (Dollar per bushel)

Vetepriset

Priserna på spannmål har stigit kraftigt. Ryssland och Ukraina är världens största odlare och exportörer av vete till följd av ett lägre pris än andra produktionsländer som Argentina, Australien och USA. Brödvete som handlas på börsen i Paris steg under torsdagen med 17 procent. Ukraina är en även en betydande exportör av majs. Sammantaget väntas priserna på livsmedel stiga i samband med krisen.

Svenskarnas sökintresse för Ukraina på Google Googles sökdata presenteras som ett index, där 100 betyder maximalt sökintresse vid en tidpunkt och specifik plats. Datumen syftar på veckan som helhet, 13-19 februari, 20-25 februari osv. Källa: Google Trends

Googlesökning

Svenskarnas sökningar på ”Ukraina” har stigit kraftigt senaste veckan, visar statistik från Google. Statistiken visar ett index, där 100 är det mått som indikerar det högsta intresset. Klockan 07 på morgonen den 24 februari nådde sökningen ”Ukraina” högst upp på skalan.

Rubeln mot dollarn

Rubeln

Den ryska valutan, rubeln, sjönk med 11 procent mot dollarn på torsdagsförmiddagen. Som mest låg rubeln på rekordlåga knappt 90 rubel per dollar, enligt Bloomberg. Redan innan attacken hade rubeln försvagats till följd av Vladimir Putins militära upptrappning vid gränsen.

Guldpriset (Dollar per uns)

Guldet

Priserna på guld steg till följd av invasionen. Trenden är vanlig i osäkra tider när investerare söker sig till råvarumarknaden som kan upplevas ett säkrare alternativ än aktiemarknaden. Guldet var uppe på nästan 1980 dollar per uns, det föll tillbaka drygt 4 procent på fredagen men är fortfarande på en förhöjd nivå.

