Så har vår konsumtion förändrats under pandemin

Sedan 90-talets finanskris har svenskarnas konsumtion varit på ständig uppgång – men det är en trend som vänt under pandemin enligt den senaste rapporten från Centrum för konsumtionsforskning vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Sedan covid-19 bröt ut har den totala konsumtionen minskat med 4,7 procent.

Allra mest har hushållen minskat sin konsumtion i utlandet. Vi spenderar 45 procent mindre på utgifter kopplade till turism jämfört med innan pandemin bröt ut.

Men pandemin är inte den enda orsaken till de fallande siffrorna, menar rapportförfattaren John Magnus Roos, forskare vid Centrum för konsumtionsforskning.

– Under den globala finanskrisen 2008 rasade börser samtidigt som arbetslösheten steg, men även då kunde man se att vi fortsatte att spendera mer. Att den sammanlagda konsumtionen nu har minskat med nästa fem procent är därför anmärkningsvärt.

Läs mer: ”Vi har aldrig lagt så mycket tid på hemmet”

En orsak, utöver pandemin, kan vara ”Greta-effekten” och den allmänt ökande medvetenheten om klimatet som den har medfört, tror han.

Svenskarna har också blivit mer miljömedvetna till följd av pandemin, menar Roos.

– De har själva fått uppskatta hur intresserade de är av miljöfrågor på en fyrgradig skala, där ett är ”inte alls intresserad” och fyra är ”väldigt intresserad”. Under tio år har medelvärdet legat strax under 3 men nu under pandemin har siffran ökat signifikant till 3.09.

Vårt ändrade resemönster har även lett till att utländsk konsumtion i Sverige minskat med 34,1 procent. Samtidigt har konsumtionen av hotell, kaféer och restauranger minskat med 22,8 procent.

Konsumtion av kläder och skor har minskat med 16,3 procent. Även här ser forskaren att minskningen hänger ihop med hållbarhetsdebatten.

– Såväl resandet som klädinköpen var på nedgång redan före pandemin. Besöken på köpcentra halverades 2019.

Men inom några områden har konsumtionen ökat. Coronapandemin har tvingat oss att stanna hemma. Det gör att vi upptäcker behov av att fixa i vår allra närmaste miljö.

– Bygga om, måla, installera. All konsumtion som har med byggvaror att göra har gått upp. Likaså hemelektronik.

Också andelen av hushållsbudgeten som går till mat och bostad har ökat under 2020.

Johan Magnus Roos har sin bakgrund som doktor i psykologi och han förvånades över rapportens slutsatser. Särskilt överraskande var att svenskar blivit mer engagerade i klimatfrågan under pandemin, tycker han.

– Året innan pratades det mycket om hållbarhet som jag trodde skulle glömmas bort i krisen. Men första mätningarna visar engagemanget växte sig starkare än någonsin.

En förklaring kan vara att vi ofta vill att våra attityder är i linje med vårt beteende, menar han.

– Om vi flyger mycket kan det vara svårt att uttala att man är intresserad av klimatfrågan. Det blir en typ av inkonsekvens som vi inte gillar. Man får ett stort gap mellan hur man upplever sig själv och så som man vill vara enligt sitt ideal. Så nu när vi inte flyger så mycket så är det lättare att uttrycka att ”jag är intresserad av miljöfrågor”.

– Intresset för miljön ökar förmodligen också på grund av att vi är ute mer i naturen nu, säger han.

