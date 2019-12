Så hittar du nytt jobb efter årsskiftet

Den globala ekonomin saktar in och Konjunkturinstitutet spår att högkonjunkturen nått sitt slut. I november varslades 5.300 personer, vilket är 30 procent fler än för samma månad året innan, enligt Arbetsförmedlingen.

Om du har blivit uppsagd eller är orolig för ditt arbete är det läge att fundera på vad du verkligen vill jobba med, enligt rådgivaren Pernilla Tellefors på TRR Trygghetsrådet.

– Utgå ifrån frågorna: Vad tycker du är roligt, vad är du stolt över, vad tycker andra att du gjort bra och vad går du igång på? Använd svaren för att slå fast vilka jobb som passar dig.

Se till att svaren framgår när du söker jobb. Pernilla Tellefors säger att många fastnar i ”annonsträsket”, att de försöker anpassa sig till annonser i stället för att komma underfund med vad de vill göra.

Det finns flera omställningsorganisationer som hjälper uppsagda att hitta nytt jobb, undersök om din arbetsgivare har avtal med någon. De största är TRR, som stöttar privata tjänstemän, och Trygghetsstiftelsen, som stöttar statligt anställda.

Pernilla Tellefors: ”Försök att sticka ut” Foto: Jonas Lindkvist

Omställningsorganisationerna ger rådgivning, kan bekosta kurser för vidareutbildning och bjuder in till nätverksträffar med potentiella arbetsgivare. De kan också erbjuda samtal med psykolog.

– Det är vanligt att självkänslan får sig en törn när man blir uppsagd och att det känns som ett misslyckande – även om orsaken är arbetsbrist. Det kan göra det ännu tuffare att söka ett nytt jobb. Det gäller att skilja på uppsägningen och sin egen kompetens, säger Pernilla Tellefors.

Har man jobbat länge på en och samma arbetsplats kan det också vara svårt att avgöra vad man har att erbjuda på arbetsmarknaden, då kan det vara bra att prata med andra i branschen om vad de gör på sina arbetsplatser.

– När man hör sig för visar det sig ofta att man kan mycket mer än man trott. Känner man ingen själv kan man lägga ut en fråga på Facebook eller Linkedin, kanske har ens kompis en bekant som man kan fråga.

Just nätverksplattformen Linkedin har ökat kraftigt i betydelse för rekryterare de senaste åren. Enligt en ny undersökning från TRR uppger 52 procent av rekryterare att de ofta eller alltid använder Linkedin för att hitta eller skapa sig en bild av kandidater.

Därför är det bra att ha en uppdaterad profil där man förmedlar sina specifika kompetenser och vad man vill jobba med. Man kan också ta kontakt med intressanta arbetsgivare eller anställda där.

– Att nätverka är viktigt. En stor del av lediga jobb förmedlas inte via annonser utan via kontakter eller att rekryterarna hör av sig direkt till intressanta kandidater via Linkedin.

Pernilla Tellefors på Trygghetsrådet. Foto: Jonas Lindkvist

En vanlig fallgrop när man söker jobb är enligt Pernilla Tellefors att man skriver det man tror att arbetsgivaren vill höra och inte det man själv vill berätta. Men rekryteraren vill veta vem du är och vad som skiljer dig från andra sökanden.

– Försök att sticka ut i stället. De flesta rekryterare börjar med att läsa CV och därför är det bra att inleda det med vad man vill och kan.

Har man fått ett avgångsvederlag som gör att man håller sig flytande en tid kan det vara lockande att skjuta jobbsökandet på framtiden. Det är okej, enligt Pernilla Tellefors, men det är ännu bättre att använda tiden till förkovran.

– Det är bra att kunna motivera hur man använt tiden. Samtidigt förstår rekryterare att man passat på att umgås med sina barn eller utveckla ett intresse. Men att hitta ett nytt jobb kan ta tid, sex månader är inget ovanligt. Därför är det bra att börja tidigt.

Läs mer. Så blir du upptäckt på Linkedin

Fakta. Så ökar du dina chanser i jobbsökandet * Se till att du har en uppdaterad Linkedin- profil. Lägg tid på den och försök förmedla svaren på frågorna ovan. * Nätverka. Gå med i branschorganisationer, relevanta grupper i sociala medier, följ intressanta arbetsgivare på Linkedin och gå på nätverksträffar. * Digitaliseringen har satt arbetsmarknaden i snabb förändring, se till att hänga med. Det finns många gratis onlinekurser som du kan gå. * Förbered dig på färdighetstester som kan förekomma i anställningsprocessen. * Formulera svar på vanliga frågor i anställningsintervjuer – även om du inte har någon intervju på gång. Svaren kan användas i ditt personliga brev. * Ring upp rekryterare och ställ relevanta frågor om jobbet under anställningsprocessen. Visa mer