Så kan coronakrisen forma en generation

”Generation C har ingenstans att vända sig”.

Det är rubriken till en artikel i den amerikanska tidskriften The Atlantic från i april i år. Där beskrivs hur en ung student sitter på ett nedstängt universitetsområde och ser hur hans praktik på ett internetbolag omintetgörs på grund av covid-19-pandemin.

”Det är svårt att föreställa sig den här gruppens framtid i detalj, förutom det faktum att deras liv kommer att bli, i alla fall på vissa sätt, helt annorlunda än vad de hade kunnat vara,” skriver reportern.

DN har rapporterat om 25-åriga Pegah Khakuei som såg hur hennes möjligheter till jobb efter sin masterexamen försvann, i alla fall på kort sikt, när Folkhälsomyndighetens riktlinjer blev allt strängare i mars i år.

– Det slog ner som en bomb. Väldigt många företag hade anställningsstopp, och frös sina rekryteringsprocesser, säger Pegah Khakuei.

Så hur kommer coronakrisen påverka den generation som är unga i dag?

– Politiska generationer formas av de erfarenheter de har under de år där de är mest mottagliga för intryck, mellan sena tonåren och slutet av tjugoårsåldern. Det är då de skapar de politiska värderingar som de kommer att ha under livet, säger Max Kiefel, forskare vid London School of Economics till DN.

För de som är unga i dag kan därför coronakrisen, och hanteringen av den, bli avgörande för världsbilden även senare. Max Kiefel menar att det faktum att konsekvenserna av finanskrisen 2008 syns än i dag för de som var unga då, gör att de två yngsta vuxna generationerna kan förenas i en misstro mot institutioner och politiker.

– De kan sammanföras till en stor grupp av arga och misstänksamma unga människor.

Max Kiefel. Foto: London School of Economics

Max Kiefel, som själv bor och forskar i Storbritannien, menar att politiker både där och i andra delar av världen har tenderat att prioritera äldre människor i sin krishantering, eftersom de är mer benägna att rösta.

I Storbritannien tacklade man finanskrisen 2008 genom att bland annat höja avgifterna för högre studier - samtidigt som pensionssystemet behölls. Under coronapandemin hotar politiker i Storbritannien nu med ännu en nedstängning av samhället för att bromsa smittspridningen – samtidigt som man är på väg att dra tillbaka de stödpaket som gör det möjligt för unga att klara sig utan arbete under nedstängningen.

Klyftorna mellan äldre och unga generationer fanns redan innan pandemin, menar Max Kiefel. Men de beslut som politiker tar riskerar att öka polariseringen mellan grupperna.

– Det som karakteriserar yngre generationer i dag är en misstro mot politik snarare än en specifik ideologi. Och den kommer nog att finnas kvar.

Max Kiefel säger att unga människor i flera länder i större grad stöttar politiska partier som är emot etablissemanget. Men med en så storskalig kris som denna finns också en möjlighet för att luckra upp klyftorna.

– Så mycket måste återbyggas, och tar man då beslut som även gynnar de unga kan man vinna tillbaka det förlorade förtroendet, säger Max Kiefel.

Anders Parment. Foto: Lasse Swärd

Anders Parment är generationsexpert och forskare vid Stockholms universitet. Han menar att den nuvarande krisen skulle kunna skapa en politisk vänsterskiftning bland den yngre generationen, som ser behovet av en stark stat för att tackla samhällskriser.

Han tror också på att en större polarisering kan ske på grund av krisen.

– Vi har attitydklyftor redan när det kommer till ekonomi, stad och land och generationer, och all polarisering hänger ihop.

Samtidigt tror han inte att coronakrisen kommer att drabba den yngsta generationen mer än tidigare kriser drabbat unga människor.

– Vi har haft krig runtom i världen, energikrisen på 70-talet, kärnkraftsolyckor. Jag tror inte att den här krisen är värre än någon annan kris som unga har upplevt. Men hur man drabbas kommer att sätta en stark prägel på många människor i den åldern säger han.

Läs mer:

Från högkonjuktur till kris – så påverkas nyexaminerade av pandemin

Över 100.000 inskrivna på Arbetsförmedlingen sedan coronakrisen startade