Så kan du tänka inför utlandsresan – det gäller på resmålen

Vilka inresekrav som rör Covid-19 gäller på de mest populära resmålen?

De flesta populära resmål i Sydeuropa har släppt inresekraven, man kan alltså resa in i landet utan vaccinationsbevis, negativt test eller bevis på att man tillfrisknat. Det gäller i Grekland, Italien, Spanien, Turkiet och Kroatien. I Portugal och Frankrike, däremot, behöver man tänka på att den sista sprutan måste ha tagits de senaste nio månaderna, annars behöver du visa på negativt test. Reglerna skiljer sig lite åt mellan de två länderna, så det kan vara värt att läsa på lite extra vad som gäller.

På UD:s hemsida eller i appen Resklar finns information om vad som gäller. Det går även att hitta uppdaterad och lättöverskådlig information på charterbolagens hemsidor. Reglerna ändras löpande, se till att ha den senaste informationen vid utresa.

Det är kaos på Arlanda – hur långt i förväg behöver du vara där?

I veckan gav Swedavia som driver Arlanda en konkret rekommendation på tre timmar. Det är bra att kolla när flygbolagets incheckningsdiskar öppnar om man har väskor som ska checkas in. Det finns ingen poäng med att vara på flygplatsen långt innan diskarna öppnar, och det orsakar trängsel i onödan.

Sedan förra veckan har terminal 4 öppnat. Därifrån går Ryanair-flyg och vissa flyg med Norwegian. Det finns även en ny passage mellan terminal 4 och 5 innanför säkerhetskontrollen. Den gör det möjligt att gå igenom säkerhetskontrollen vid den mindre belastade terminal 4 och sedan ta sig till terminal 5, som de flesta utrikesresor går ifrån. Flyger man från terminal 5 behöver man tänka på att det fortfarande är där väskorna ska checkas in, men man kan sedan gå igenom säkerhetskontrollen vid terminal 4 för att sedan röra sig tillbaka mot femman efter säkerhetskontrollen.

Hur ser det ut på andra flygplatser i Europa?

Det har varit kaos även på Schiphol i Amsterdam och på Gatwick utanför London där man har fått ställa in flyg. Även där förklaras kaoset med personalbrist.

Det har varit långa väntetider för att få nytt pass. Vad gör jag om jag har en resa bokad men inget pass?

Väntetiderna för att få en passtid har varit väldigt långa, uppemot 28 veckor i genomsnitt i landet som mest. Därefter tar det en dryg månad att få passet levererat. Polisens rekommendation är att i stället söka ett nationellt-id kort, för ett sådant är leveranstiden kortare. Det nationella id-kortet är giltigt inom EU.

Det går ju också att få ett provisoriskt pass. Det finns 10 passexpeditioner i Sverige som kan utfärda ett sådant. Ett provisoriskt pass kan man söka tidigast 72 timmar innan avresa. Ett sådant pass kostar nästan en tusenlapp och gäller bara en specifik resa. Köerna till att få provisoriska pass har också de varit långa, med folk som väntat hela natten.

Vad händer om det blir SAS-strejk?

Om man bokat flyg med SAS kan det vara bra att känna till att SAS pilotfack utlyst varsel om strejk den 29 juni för 900 piloter. Det här kan beröra 45 000 resenärer varje dag. Om det blir strejk eller inte beror på om SAS-ledningen och piloterna enas innan dess. Piloterna anser att villkoren försämrats och kommer försämras ännu mer med ett nytt sparpaket. Det här vill piloterna inte gå med på.

Om flyget ställs in har man ofta rätt till återbetalning. Konsumentverket har en bra sida som heter Hallå konsument där det finns tydlig information om vad som gäller för just inställda flyg, och med information om vad som gäller just för om det blir en SAS-strejk.

Vad ska man tänka på om man funderar på att åka tåg i Europa?

Det gamla klassiska Interraikortet kommer man ganska långt på. Med en billigare variant av kortet får man 5 resdagar med tåg för 2 500 kronor och med Snälltåget kan man åka till Köpenhamn och Berlin. Det som kan vara bra att känna till kan kan vara att nattågen är ganska fullbokade. Har man svårt att sova sittandes kan det vara bra att tänka på att räkna in kostnaden för boende på vägen när man planerar.

Även SJ har personalproblem inför sommaren och man har brist på både lokförare och tågvärdar och det finns risk att tågtrafiken ställs in i sommar. Att boka tider som är mindre populära kan vara ett sätt att komma runt problemet.

Vad ska jag tänka på när jag väl kommer fram – i vissa länder gäller väl fortfarande munskydd på vissa platser?

På många ställen i Europa är det fortfarande obligatoriskt med munskydd på bussar och tåg och på apotek. En generell rekommendation om man ska resa i Europa är att ta med munskydd man har kvar hemma (eller köpa nya) för att vara beredd direkt när man kommer fram.