Så kan du titta på TV4 medan tv-kriget pågår

TV4.se





Just nu under konflikten mellan TV4 och Com Hem behöver du inte skapa ett konto för att titta på TV4 via deras webbsida. På TV4:s webbsida kan du gratis se en stor mängd av kanalens program, och även följa livesändningar, som till exempel TV4-nyheterna. Du kan dock inte se TV4 linjärt som du ser kanalen på tv, då behöver du skaffa ett konto på tjänsten C More och se TV4 via den. C More är dock gratis i fyra veckor för nya användare, dock inkluderar denna provperiod inte sportkanalerna.



Via appen





Appen TV4 Play finns till både Android-enheter, Iphone-telefoner och surfplattor och kan användas både på en surfplatta och på en mobil. Du kan ladda ner appen till Android här och till Iphone och Ipad här.





Appen har samma utbud som TV4:s webbsida. Du trycker på programmet du vill se och tittar sedan på det. Skulle det vara så att du ändå blir tillfrågad att logga in loggar du in i appen med hjälp av dina inloggningsuppgifter eller skapar ett nytt konto direkt i appen.



Med hjälp av Chromecast





Har du en Chromecast-enhet är det enkelt att titta på TV4:s program antingen via din dator eller via en app. Är du uppkopplad till samma nätverk som en Chromecast kommer du i TV4:s app att se en särskilt ikon. Klickar du på den kan du välja att börja chromecasta och väljer helt enkelt de program du vill se. Du vet att du är kopplad till Chromecast-enheten när ikonen blivit vit.

Chromecast-ikonen Foto: Google

Använder du dig i stället av en dator kan du via webbläsaren Google Chrome trycka på ”visa” i menyn. Där kan du sedan välja ”casta” och du får sedan ett förslag på chromecastenheter du kan koppla upp dig till. Du startar sedan videon du vill se från TV4:s webbsida.

Med Apple tv





Att titta på TV4 via Apple tv är relativt enkelt. Du besöker Apple tv:s app store och laddar sedan ned TV4 Play. Under tiden som konflikten pågår behöver du inga inloggningsuppgifter utan kan helt enkelt välja det du vill se via appen.





Skulle det vara så att du ändå blir tillfrågad att logga in loggar du sedan in i appen med hjälp av dina inloggningsuppgifter. Har du inga sådana sedan tidigare kan du skapa ett konto. När du väl loggat in får du en kod på rutan i Apple tv:n och en text som säger att du ska logga in via en extern enhet. Via din mobil, surfplatta eller dator väljer du sedan att besöka aktivera.tv4play.se och fyller i koden du ser på din Apple tv. Sedan är det bara att titta på det du vill. Mer detaljerade instruktioner om hur du får igång din Apple tv om du köpt en ny sådan finns på TV4:s webbsida.