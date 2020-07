Så kan vi leva mer klimatvänligt

Idén till appen Deedster föddes ur finanskrisen och en 40-årskris orsakad av klimatoro, säger Monika Martinsson, företagets medgrundare och produktägare.

– Det är fruktansvärt när man börjar läsa om klimatet, man undviker det för situationen är så hemsk att man skjuter det ifrån sig. Det var det gapet som vi ville fylla.

Appen mäter det personliga klimatavtrycket. Användaren svarar på frågor om boende, kost, konsumtion och resor och får veta hur många ton växthusgaser hen släpper ut, baserat på data och beräkningar från miljöinstitutet IVL och WWF.

Vi vill slå an den lite glada tonen i en väldigt jobbig fråga. Vi vill att det ska vara enkelt och kul att rädda klimatet och agera för klimatet.

Idén är inte ny, det finns sedan tidigare liknande tjänster, men företaget använder sig också av ”deeds”, goda gärningar och tävlingar som ska putta användaren mot en mer hållbar riktning.

– Vi vill slå an den lite glada tonen i en väldigt jobbig fråga. Vi vill att det ska vara enkelt och kul att rädda klimatet och agera för klimatet. Man ska bjuda in sina kompisar, kanske tävla om att äta så mycket vegetariskt man kan under en månad eller att få ihop ett kompisgäng som har ett shoppingfritt år 2020, säger Monika Martinsson, medgrundare och produktchef.

Svenskar släpper varje år ut omkring nio ton växthusgaser per person vilket är långt över det globala genomsnittet. Nästan två tredjedelar kommer, enligt Naturvårdsverket, från hushållens konsumtion. För att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål måste den siffran ned till under 1 ton.

Innovationsmyndigheten Vinnova har de senaste åren sett en stor ökning av start up-bolag som riktar in sig på hållbar konsumtion och produktion. Allt fler företag fokuserar också på maten, som står för runt 20 procent av hushållens klimatpåverkan, enligt WWF.

Grundarna av Klimato blev chockade när de hörde siffran, säger Christoffer Connée. Där föddes också en idé.

– Vi ville äta på ett sätt som var mer hållbart, men det är inte så lätt att veta hur.

Alla våra partners har sänkt sina utsläpp, de som sänkt dem mest är de som har medvetna kockar som jobbar för att få en klimatsmart meny.

Klimato mäter och synliggör maträtters klimatavtryck. De använder siffror från forskningsinstitutet Rise som mäter utsläppen från olika livsmedel. Som exempel har nötkött 270 gånger större klimatpåverkan än potatis.

– De tar till exempel en tomat och ser hur mycket som släpps ut i olika steg. Att producera tomaten, om man ska processera den, transportera den. De går igenom alla utsläpp i livscykeln.

Kocken skriver in rättens ingredienser och Klimato räknar ut hur hållbar den är. Resultatet sätts på menyn vilket gör det enklare för gästen att välja klimatsmart.

Klimato har bland annat restauranger, skolor och Astra Zenecas personalmatsal på kundlistan. Målet är att privatpersoner i framtiden ska kunna använda tjänsten.

– Alla våra partners har sänkt sina utsläpp, de som sänkt dem mest är de som har medvetna kockar som jobbar för att få en klimatsmart meny, säger Connée.

