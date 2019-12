Så lyckades vinklubben lura in viner på Systembolaget

Systembolaget är en av världens största inköpare av öl, vin och sprit. Butikernas fasta hyllsortiment beskrivs av personer i branschen som en potentiell guldgruva för den leverantör som lyckas få in sin flaska där. Enligt Konkurrensverket sker ungefär 96 procent av all försäljning i de fysiska butikerna.

– Det är en stor skillnad. Målet för de flesta är väl att komma dit om man har kapaciteten att leverera så mycket. Kommer man in där når man ju alla konsumenter, säger Sveneric Svensson, ordförande i föreningen Svenskt vin.

För att ta sig dit finns två vägar:

• En längre, i form av en detaljerad upphandlingsprocess som i slutet avgörs i dubbla blindprovningar utförda av Systembolagets sensoriska experter. Tanken är att det ska vara så objektivt, rättvist och icke-diskriminerande som möjligt.

• En kortare väg som går via beställningssortimentet. Alla leverantörer vars produkt är inom ramen för svensk lag får säljas via beställningssortimentet. Den som säljer bäst i förhållande till sin produktkategori kvalar in i de fysiska butikshyllorna.

DN kan nu berätta om en hemlig vinklubb, kopplad till en av branschens största mediebyråer, som på ett enligt Systembolaget otillåtet sätt drivit upp försäljningen av utvalda viner i Systembolagets beställningssortiment.

Systembolaget har fått ta del av DN:s uppgifter och bedömer att det i flera fall ser ut att ha lyckats. Flera av vinerna har kvalat in i butikssortimentet och finns på hyllorna än i dag.

Vinklubben, som gick under namnet Winenose, har betalat vanliga privatpersoner för att köpa utvalda viner ur Systembolagets beställningssortiment, och hämta ut dem i specifika butiker.

Att som leverantör själv eller via ombud köpa sitt eget vin för att driva upp försäljningen kallas för stödköp, och är förbjudet enligt inköpsvillkoren. Men detta har Systembolaget inte upptäckt i sin kontroll.

Klubben utger sig för att göra det i syfte att recensera vinerna. Köparen har sedan fått full ersättning för köpen, mot uppvisande av kvitto.

DN har genom en av klubbens tidigare medlemmar tagit del av transaktioner från flera tillfällen under 2017 och 2018. Utifrån det, tillsammans med kvitton och mejl, går det att identifiera tre viner som klubben betalat medlemmen för att köpa. Något mer om nätverkets omfattning har inte gått att slå fast, men det framgår att de är verksamma på flera orter.

Medlemmen har aldrig träffat någon från klubben, utan har endast fått instruktioner via mejl. Där anges tydligt vilket vin som ska köpas och i vilken butik beställningen ska hämtas ut.

I vissa fall har det gällt upp till tre flaskor av exakt samma sort vid ett och samma köp.

– Det var en grej jag funderade över. Varför jag ska få prova tre flaskor av samma vin för att utvärdera hur det smakar, säger den tidigare medlemmen.

Nätverkets hemsida är numera borta. Men i en återskapad version från webbarkivet Wayback Machine går delar av den att se. Det går bland annat att se att den var aktiv så sent som i september 2018, och att syftet är att utvärdera vinerna.

Det är också vad medlemmarna får veta. De uppmanas i sina instruktioner att utvärdera såväl vinerna som butikerna efter att de köpt produkterna. Men enligt den tidigare medlemmen som DN varit i kontakt med har det inte lagts särskilt stor vikt vid att samla in utlåtandena efter köpet.

– Jag skrev recensioner någon gång. Men det kom pengar även de gånger man inte gjorde det utan att någon följde upp, säger medlemmen.

I välkomstmejlet som går ut till nya medlemmar går det att läsa om hur nätverket värdesätter försiktighet kring affärerna.

”Det enda som är viktigt i sammanhanget är diskretion”, står det bland annat, följt av en uppmaning om hur misstankar från Systembolagets personal ska bemötas:

”Får du i samband med uthämtning av vin en fråga från personalen om varför du handlat just detta vin så svarar du bara enkelt att du sett en annons eller fått ett tips”.

Det framgår också av den återskapade hemsidan att klubben funnits på flera platser i landet, men att den inte är för vem som helst. För att gå med måste man bli rekommenderad av en redan befintlig medlem.

Systembolagets enhetschef för sortiment, Ulf Sjödin, ansvarar för inköpsprocesserna och ser till att villkoren följs. Han har fått ta del av DN:s uppgifter för att kontrollera de tre vinerna mot försäljningsdatabasen.

Ulf Sjödin, enhetschef för sortiment på Systembolaget. Foto: Pressbild

Det visar sig att ingen av flaskorna fanns i det fasta sortimentet innan nätverket uppmanade sina medlemmar att beställa dem – och att alla tre kvalat in efter nätverkets kampanjer.

– Det jag ser ser verkligen ut som är ett klart fall av stödköp utifrån det du skickade till mig. Samtidigt har de troligen kört en traditionell marknadsföring också, vilket är tillåtet. Så den riktiga kundefterfrågan ser av allt att döma ut att vara större än den som gjorts med stödköp, säger Ulf Sjödin.

I inköpsvillkoren står det att köp som görs av leverantören, någon som är associerad med leverantören eller har intressegemenskap med den måste anmälas till Systembolaget.

– Upplägget som jag ser det, om det är så att en leverantör har beställt det här, då är det ett brott mot våra inköpsvillkor. Hade jag upptäckt det hade jag agerat, säger Ulf Sjödin.

Kommer du göra det nu?

– Jag kommer förstås att kalla in leverantörerna till de här vinerna och be om en förklaring.

Alkoholgranskningsmannen, Mattias Grundström, är alkoholbranschens eget granskningsorgan. Foto: pressbild

Alkoholleverantörernas egen granskningsman kallas Alkoholgranskningsmannen. Det är en funktion som i huvudsak jobbar för att stävja marknadsföringen i branschen.

Mattias Grundström, som är den nuvarande alkoholgranskningsmannen, har fått ta del av DN:s uppgifter. Han har sett liknande upplägg ett fåtal gånger tidigare, men känner inte till den här klubben. Enligt honom ser upplägget ut att bryta mot två regler.

– Det ena är en inte helt begriplig regel som säger att all marknadsföring av alkohol riktad till konsumenter ska vara särskilt måttfull. Direkta köpuppmaningar är inte måttfulla, och att sponsra konsumenters alkoholinköp är definitivt inte förenligt med kravet på särskild måttfullhet.

– Nummer två är att det i systembolagets allmänna inköpsvillkor finns ett förbud mot så kallade stödköp, som det här enligt min bedömning ser ut att vara, säger Mattias Grundström.