Så lyckas Borås hålla nere försörjningsstödet

11,2 miljarder i ekonomiskt bistånd – kraftig ökning sedan 2010

Under 2018 betalade kommunerna ut 11,2 miljarder kronor i ekonomiskt bistånd. Utbetalningarna ökade med tre procent i fasta priser jämfört med år 2017. Det var den kraftigaste procentuella uppgången sedan år 2010. Under perioden 1994–1999 var utbetalt bistånd som högst och har sedan dess minskat. I och med finanskrisen åren 2009–2010 ökade utbetalningen av ekonomiskt bistånd men nådde inte upp till nivåerna under perioden 1994–1999.

Det utbetalade biståndet har under de senaste åren planat ut och befinner sig på en lägre nivå än under åren 2009–2010.