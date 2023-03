Så många fick över hundra tusen i elstöd

Elstödet är till 98 procent färdigutbetalt för den här gången, uppger Försäkringskassan. DN har tagit del av data från myndigheten som visar att totalt 234 hushåll i Sverige har fått ut mer än 100 000 kronor i stöd för perioden oktober 2021 till september 2022.

Vilka dessa är framgår inte i Försäkringskassans offentliga uppgifter, eftersom riksdagen efter förslag från regeringen har beslutat att den informationen ska hållas hemlig.

I elområde tre där stödet är 50 öre per kilowattimme krävs en förbrukning på 200 000 kilowattimmar under mätperioden för att få så mycket utbetalt. Det är tio gånger mer än vad en genomsnittlig villa förbrukar enligt Konsumenternas energimarknadsbyrå. I elområde fyra motsvarar stöd på 100 000 kronor en förbrukning på omkring 130 000 kilowattimmar.

Eftersom stödmodellen inte tar hänsyn till den faktiska kostnaden för elen kan hushåll som har haft förmånliga fastprisavtal i praktiken få mer i stöd än vad de har betalat för sin el under perioden.

Den enskilt största utbetalningen är, som nyhetsbyrån TT rapporterade förra veckan, 773 000 kronor. Det är en bit över en kvarts miljon mer än den näst största utbetalningen, som var på strax över 475 000 kronor.

Bland de hundra största förbrukarna har ingen tagit emot mindre än 130 000 kronor. Tillsammans blir de hundra största utbetalningarna 20,9 miljoner kronor – ungefär 0,1 procent av hela stödpotten som är på 17,5 miljarder kronor och fördelas på 4,4 miljoner hushåll.

I elområde 4 får hushållen 79 öre per kWh – vilket ger 15 800 kronor i stöd för en villa med en mer normal förbrukning på 20 000 kWh under mätperioden. I elområde 3 får man 50 öre per kWh, vilket ger 10 000 kronor för samma förbrukning.

Pengarna tas från de så kallade flaskhalsavgifterna, eller kapacitetsavgifterna som de egentligen heter. Det är pengar som Svenska Kraftnät får in när det uppstår prisskillnader och brist i elöverföringskapaciteten mellan elområden i Sverige.

Utöver detta finns ytterligare ett elstöd för november och december 2022. Det gäller privatpersoner i hela landet, inte bara elområde tre och fyra, och ska börja betalas ut ”under våren 2023” enligt regeringen.

Företagen kan få vänta ännu längre på sina pengar. Det ena företagsstödet, som riktar sig mot särskilt elintensiva verksamheter, har en öppen ansökningsperiod fram till den 17 april. Det andra mer generella företagsstödet är inte färdigt än. Bland annat återstår att få godkänt från EU-kommissionen. Planen är, enligt regeringen, att berörda företag ska kunna ansöka om stöd från och med den 30 maj.