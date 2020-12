Så minskar du dina elektroniksopor

– En laptop som väger tre kilo ger upphov till över ett ton avfall under hela produktionen. Dessutom påverkar man själva marken och det finns risk för att förorena vattnet, förklarar Jurate Miliute-Plepiene, projektledare på IVL Svenska miljöinstitutet.

Hon menar att den som vill minska påfrestningen för miljö och klimat först och främst bör köpa mindre elektronik. Produktionen är en stor påfrestning för både miljö och klimat. Samtidigt som plast blir ett allt mer vanligt material i elektroniska produkter innehåller de också många olika sorters metaller. Att tillverka plast frigör fossil energi, eftersom den görs på olja. Metallerna utvinns ur gruvor, vilket också medför problem.

Men att förlänga livslängden på produkterna är också bra.

– Vi behöver till exempel inte byta mobil så ofta som vi gör. Vi byter i snitt vår telefon efter ett och ett halvt år när den egentligen kan användas i sju år. Det är väldigt viktigt att vi använder dem så länge som möjligt och lämnar till återvinning om det går, säger hon.

Elsopor är ett växande problem, både i EU och i Sverige. Förra året samlade Elkretsen, som är ett insamlingsföretag som ägs av elektronikbranschen, in hela 62 miljoner elprylar för återvinning i Sverige. Det är internationellt sett mycket, men ett flertal undersökningar tyder på att svenskar har mycket elektronik som ligger och skräpar i byrålådorna. Det finns också tecken på det i återvinningen.

– Vi förvånas ofta över hur gamla produkter vi får in. Samtidigt som vi vet att folk byter mobiltelefoner och datorer ofta har vi en medianålder på cirka 10 år på produkter som lämnas in för återvinning. Och vi kan få in kylskåp med freoner, som förbjöds på 90-talet, säger Martin Seeger, vd för Elkretsen.

Han tror att ”byrålådesbeteendet”, som han kallar det, kan ha många olika förklaringar. Det kan dels bero på en okunskap om var elektroniken samlas in och dels på att det känns bra att ha reserver.

– Men vi har också märkt ett nytt fenomen, att människor är oroliga för vad som händer med personlig information. Hur vet man att mobilen som läggs i en behållare verkligen förstörs och att inte någon kommer och tar den?

Därför har butikskedjan Elgiganten tagit initiativ till säker insamling i inbrottssäkra containrar. Sedan 2015 är det lag på att butiker som säljer elektronik ska ta emot elavfall. De större återförsäljarna har en skyldighet att ta emot det oavsett om den som lämnar in köper någonting nytt eller inte, så länge produkten är mindre än 25 centimeter. I mindre butiker behöver däremot konsumenter köpa en produkt för att kunna lämna en motsvarande till återvinning.

Varken Martin Seeger eller Jurate Miliute-Plepiene vill peka ut någon produkt som viktigare att återvinna än en annan. All elektronik bör återvinnas, men av olika skäl. Vissa produkter innehåller farliga ämnen som kan orsaka stor skada om det läcker ut i naturen, till exempel innehåller lågenergilampor och vissa batterier kvicksilver. Andra produkter, till exempel mobiltelefoner, innehåller värdefulla ämnen som kan komma till nytta.

– Det vi vill åt är resursslöseriet, att vi binder upp massa potentiellt återvinningsbara metaller och bryter nya ur jorden istället för att ta av det vi har.

Att produkten legat i byrålådan i flera år, kanske decennier, gör den inte sämre för återvinning.

– Åtminstone inte ädelmetallerna. Det är lite av deras grej att hålla över tid, säger Martin Seeger.

Så raderar du information i mobilen före återvinning 1. Säkerhetskopiera innehållet i din gamla mobil. Tillvägagångssätt beror på operativsystem. IOS: I inställningar, tryck på ditt namn, sedan på icloud, "icloud-säkerhetskopia" och slutligen på "säkerhetskopiera nu". Android: I inställningar, tryck på system, därefter säkerhetskopiering. Tryck på "säkerhetskopiera nu", sedan fortsätt. Välj vad du vill kopiera. 2. Importera kopian till en ny mobil. Tillvägagångssättet beror på vilken mobil du har och vilken du ska övergå till. Du läser enklast hur du gör på nätet. 2. Töm och nollställ den gamla telefonen. För IOS: Tryck på inställningar, allmänt, sedan nollställ och "radera allt innehåll och inst.". Uppge eventuellt lösenord och bekräfta. Hur det går för Android beror på tillverkaren. Läs mer på respektive hemsida eller ring deras support. 3. Återvinn den gamla telefonen i en miljöstuga eller på återvinningscentralen. När telefonen tuggas till smådelar går det inte att återskapa informationen. Källa: Batteriåtervinningen, Apple och Google

Här gömmer sig uttjänta produkter att lämna till återvinning Badrumsskåpet - eltandborstar och rakapparater.

Hallen - cykellampor, batteriladdare och klockor.

Källare, vind och förråd - här kan allt möjligt gömma sig, till exempel laptops, mobiltelefoner, sjungande fiskar och discokulor.

Kökslådor - kan innehålla gamla batterier, kameror och ficklampor.

Leksakslådor - leksaker med inbyggda batterier. Robotar, bilar, dockor, tåg och bebistelefoner.

Tv-bänken - gamla fjärrkontroller, miniräknare, surfplattor och spelkontroller som inte längre används.

Under sängen - läsplattor, stegräknare och massageapparater. Källa: Batteriåtervinningen

Det här utvinns ur elektronik Batterier

Av de batterier som kommer in till Elkretsen återvinns främst järn och zink, men även små mängder av bly, nickel, kadmium, litium och kobolt.



Ljuskällor Från ljuskällor återvinns glas och aluminium.



TV och monitorer

Nästan hälften av materialet i de tv och monitorer som samlas in är glas, medan en tredjedel är plast. Utöver det återvinns järn, aluminium och koppar från produkterna.



Mobiltelefoner

Ur mobiltelefoner återvinns bland annat plast, aluminium, järn, koppar och kobolt.



Källa: Elkretsen