Så mycket kostar biljetter i jul – tåget dyrare än flyget

DN har utgått från exemplet Malmö till Stockholm med avfärd mellan klockan 09 och 11 på förmiddagen den 23 december. Under flera dagar har vi besökt SJ:s hemsida, flygsökmotorn flygresor.se och två olika bussbolags hemsidor.

Slutsatsen är att det är hög tid att boka resan – och att det inte kommer bli billigt med de mest klimatsmarta alternativen.

– Resorna kommer inte bli billigare, om du inte väntar in i det sista och eventuellt kan få en sista minuten. Men då handlar det om att det inte är jätteviktigt att du kommer fram, för det finns absolut ingen garanti för det, säger Maria Wiezell, konsumentvägledare vid organisationen Sveriges konsumenter.

Vad gäller tågresor med SJ finns sista minuten-biljetter bara för studenter och pensionärer. Övriga resenärer har inget att vinna på att hoppas på billigare biljetter ju närmre resedatumet man kommer, eftersom SJ:s priser inte fungerar så.

– SJ:s prissättningsmodell bygger ju på att man ska kunna köpa billigare biljetter om man är ute i god tid, och så ska det finnas biljetter kvar i slutet. Därför har vi valt den här modellen med billigare ingångspriser och så blir det dyrare närmre avresedatum, säger Jonas Olsson, presskommunikatör på SJ.

– Vi har valt den för att om vi skulle ha fasta priser är vår bedömning att det inte skulle finnas biljetter kvar för de som verkligen behöver resa samma dag, till exempel till en begravning. Det är en prismodell som är vanlig i resebranschen.

Priserna drivs alltså upp av hög efterfrågan. Antalet avgångar går inte att öka i någon nämnvärd utsträckning på grund av att det helt enkelt inte finnas fler tåg, enligt Jonas Olsson som också påpekar att de stora volymerna av tågbiljetter säljs när priset fortfarande är omkring 500-600 kronor.

De olika färdmedlen ger också olika klimatavtryck. Verktyget Klimatsmart semester, framtaget av bland andra Västra Götalandsregionen och Chalmers, ger vid handen att det lägsta koldioxidavtrycket sker tågvägen med fyra kilogram per person. Värst för en ensam person är bensinbil på 102 kilogram koldioxid. Det räcker dock att en till person sätter sig i bilen för att klimatavtrycket per person ska sjunka under flygets 70 kilogram per person.

– Tåget är ju klart bättre än bil och flyg, sen så finns det buss och elbil som relativt bra alternativ, säger Jörgen Larsson, forskare vid Chalmers och huvudansvarig för sifferunderlaget till verktyget.

Han påpekar att verktyget gör en ren klimatanalys och att man också skulle kunna fundera över andra parametrar såsom däckslitage, buller och mikropartiklar.

Hos konsumenten finns förstås ytterligare aspekter att överväga. Till exempel att tåget står sig sämst i DN:s prisjämförelse.

– Det är klart att om det både tar längre tid och är dyrare kräver det ju mer övertygelse hos konsumenten och blir nog färre som väljer det. Det motverkar ju möjligheten att nå de svenska klimatmålen, säger han.

Jonas Olsson vid SJ påpekar att han bara kan svara för deras prismodell, och inte för flygbolagens.

– På tåget kan du ha med dig så mycket packning du själv kan bära, ofta upplever jag att det tillkommer avgifter för extra bagage på flyget. Ska du resa med barn har vi ett jättebra erbjudande, i en familj till exempel reser barnen till en väldigt liten del av kostnaden, säger han.

– Och så kan man förhoppningsvis använda tiden ombord till något vettigt.

Maria Wiezell vid Sveriges konsumenter påpekar att vinsterna med att flyga kortare avstånd, till exempel mellan Malmö och Stockholm, inte behöver vara så stora som man först kan tro. Tågstationer ligger ofta i städerna medan flygplatser ligger utanför.

– Man måste tänka på att det tar tid att ta sig till en flygplats, det är säkerhetskontroll och så beror det på hur nära flygplatsen du bor på destinationen. Man ska inte bara jämföra själva restiden, utan transporten till och från ska man ju räkna in i både tiden och priset, säger hon.

