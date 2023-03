Så påverkas dina fonder av bankkrisen

De senaste bankkriserna i USA, Schweiz och Tyskland har gett ringar på vattnet och skapat oro och hastiga rörelser på börsen. Det påverkar även svenskarna fondsparande. Enligt statistik från Fondbolagens förening uppgick den samlade fondförmögenhet till 6 241 miljarder kronor i slutet av februari, en minskning med 87 miljarder kronor på månadsbasis.

En helt naturlig utveckling med tanke på att vi sett kraftiga rörelser och fonder som hamnat på minus, menar Johanna Englundh som är redaktör på på analysföretaget Morningstar.

– Hushållen har sålt av från sina värdepappersinnehav för att kunna möta stigande kostnader och vi befinner oss i ett nytt läge där människor måste ställa om sin ekonomi. När börsen går ned brukar uttag följa, vilket är tvärt emot vad man förespråkas göra.

Andelar svenskar som har sina pengar i aktiefonder är betydligt högre än dem i räntefonder.

– Aktiefonderna har varit en del av det privata sparandet under lång tid och vi har kunnat se positiva effekter med att ta lite mer risk.

Johanna Englundh säger att exponeringen mot globalfonder varit fördelaktigt det senaste året då de backade betydligt mindre än en genomsnittlig Sverigefond.

– En stor anledning till detta är kopplat till valutor, där försvagningen av svenska kronan mot dollarn har agerat som en slags krockkudde i fonder med hög exponering mot dollarn.

Hon rekommenderar dock ingen att försöka basera framtida fondval på valutarörelser, som svänger kraftigt, utan istället fokusera på att sprida riskerna.

– Se över din totala portfölj och kolla om dina fonder skiljer sig från varandra, eller om du har flera som investerar i liknande värdepapper. Om du har ett par olika fonder som investerar i olika marknader och branscher behöver du inte vara orolig på lång sikt.

När marknaden skakar kan det vara lätt att dra paralleller till finanskrisen 2008, men Johanna Englundh manar till eftertanke. Hon betonar att det är mycket vi ännu inte vet och upplever att myndigheterna agerat i tid när bankerna fått problem.

– Är man långsiktig tycker jag att man ska se på det som vissa förvaltare gör, att börsnedgången kan bidra till bättre köptillfällen. Om du är en långsiktig investerare och har utrymme i din ekonomi kan detta således vara ett tillfälle att faktiskt köpa på dig fler fondandelar till ett lite billigare pris. Sen hur länge marknaden är stökig är omöjlig att förutspå.

Johanna Englundh på Morningstar. Foto: Karl Gabor

Men investeringar är alltid en risk.

– Att man kan förlora hela eller delar av sina investerade pengar är en faktor som man måste vara medveten om. Men om man investerar i en fond, som i sin natur investerar i en mängd olika bolag, så kommer effekten av enskilda konkurser eller stora kursfall i enskilda bolag vara begränsad. Riskspridning är A och O.

Svenskarna har stor exponering mot globalfonder, och därmed stor exponering mot USA och de stora teknikbolagen, enligt Johanna Englundh. Kraschen i Silicon Valley Bank, som var starkt knuten till tekniksektorn, har skapat svallvågor på marknaden. Samtidigt har många teknikfonder fått sig ett uppsving i en sektor som gått på knäna under en lång tid.

– Det kan kännas lite bakvänt att just teknikfonder går plus men en anledning kan vara att teknikbolagen straffats under hela året och tagit mycket stryk. Nu har deras värderingar kommit ned och investerarna tycker att det känns mer rimligt.

Något som påverkar marknaden framåt är huruvida fler banker hamnar i kris, liksom huruvida centralbankerna fortsätter höja räntan.

Hur orolig ska man vara över att förlora sina pengar?

– De som sökt sig till börsen med pengar som egentligen inte hör hemma där kan helt klart ha fått sig ett bryskt uppvaknande efter senaste årets turbulens. Men jag hoppas att långsiktiga investerare inte blir allt för skrämda och håller fast vid sin sparstrategi. Eventuellt att man kan behöva justera portföljen utifrån sin riskvilja nu när börsen visar hur turbulent den kan vara.

Källa: Morningstar. Datan gäller 21 mars 2023 för alla fonder förutom SEB Sverige Indexnära 20 mars 2023. AP7 aktiefond och AP7 Räntefond kan bara väljas via premiepensionssystemet.