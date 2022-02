Så påverkas hushållens ekonomi av världsläget

Aktiemarknaden och världens valutamarknad reagerar på Rysslands invasion i Ukraina. Redan innan attacken hade börserna börjat gå ned, till följd av risken för krig och inflationshot.

– Det är vanskligt att prata marknad när det är krig, när människor far illa, men vad som går att konstatera är att vi redan innan detta hände till viss del tagit höjd för det, säger Carl Hammer, analyschef på SEB.

Ingen vet hur konflikten kommer att utspelas, men mycket tyder på att den kan bli långdragen, säger Carl Hammer.

– Man får ta höjd för ett värstascenario, det är svårt att se att det tar stopp här.

Den ekonomiska utvecklingen framöver väntas bli negativ.

– Det är bedömningen vi gör. Framför allt får vi ett högre oljepris som skapar huvudbry för centralbanker dessutom.

Till det kommer oro för europeisk tillväxt och ekonomi till följd av krig i närområdet, säger Carl Hammer.

– Även om Ryssland inte är så stor del av världsekonomin kommer det här så klart påverka den närmaste omgivningen.

Carl Hammer, analyschef på SEB. Foto: SEB

Hur påverkas de svenska hushållens ekonomi?

– Våra handelsmässiga kopplingar till den här regionen är inte jättestora men det här är en osäkerhet. Utvecklingen är otäck. Det gör att vi kan förvänta oss att förtroendebarometrar, konsumentförtroende och annat sådant faller.

På torsdagen föll kronan kraftigt, följt av stigande energipriser på kort sikt. Carl Hammer väntar sig att bensinen går upp till 20–22 kronor. Detta kombinerat med fallande börser. Samtidigt räknar SEB inte med en recession inom den närmaste tiden.

– Det är inte vårt huvudscenario. Men, på marginalen går inflationen ytterligare upp och tillväxten försämras. Det är en väldigt tråkig utveckling naturligtvis, säger Carl Hammer.

– Om något kommer centralbankerna agera lite mer försiktigt, tillägger han.

Kronan har fallit kraftigt de senaste månaderna. Carl Hammer ser att den kommer att falla ytterligare till följd av att Sverige geografiskt ligger nära konflikten.

– Kronan är sårbar på valutamarknaden på grund av den geografiska närheten och på grund av dålig omsättning, man flyr de små valutorna. Vi har också en penningpolitik som inte förväntas förändras i närtid. Därmed består nollräntan, andra länder har aviserat räntehöjningar eller redan höjt.

De största uppgångarna brukar ske efter de största nedgångarna. Historiskt har den här typen av kriser fått ganska liten effekt på börsen. Geopolitisk börsoro brukar vara ganska kortvarig

När dollarn stärks mot kronan blir det dyrare att importera råvaror, exempelvis.

– Det är viktigt att vara ödmjuk inför att det nu är väldigt mycket osäkerhet på kort sikt. Nu står vi inför det värsta tänkbara scenariot.

Både Ryssland och Ukraina exporterar mycket spannmål. Invasionen fick spannmålspriserna på världsmarknaden att rusa. Kontrakter på leveranser av vete steg med 16 procent på Parisbörsen, enligt Bloomberg och TT. Högre matpriser kan bli följden.

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank, säger att börsnedgången är det tydligaste tecknet på hur svenskarnas sparande påverkas av invasionen.

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank. Foto: Alexander Donka

– Vi har mycket sparpengar placerade på börsen. Vi äger mycket svenska aktier. Förutom den ryska börsen är det Stockholmsbörsen som backat mest sedan årsskiftet. Det här känns av. Det syns i våra sparanden på ISK och det syns i våra pensioner, säger hon.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att kortsiktiga fluktuationer sker i perioder, säger Maria Landeborn.

– Ibland backar börsen på grund av oro för penningpolitiken. Med jämna mellanrum går vi in i lågkonjunktur. För två år sedan var det coronaviruset som fick börsen att rasa. Det händer saker då och då som får allvarliga konsekvenser för börsen.

Sett över en längre period brukar börsen återhämta sig och stiga, säger Maria Landeborn. Att fundera över hur långsiktig man är som sparare är det viktigaste i en osäker tid, säger hon.

Under fjolåret tillkom många nya sparare som upptäckte hur kul det var att handla med aktier och fonder och som satte in pengar som är mer kortsiktiga. Sådana pengar ska inte finnas på börsen.

– Om det handlar om pensionspengar som ska växa under flera år på börsen finns det ingen anledning att börja stuva om i ett sådant här läge.

Har man däremot satt in pengar på börsen avsedda att användas i närtid, för exempelvis ett bostadsköp, kan situationen bli svårare.

Hon avråder från att sälja av innehavet när börsen går ned.

– Det kan bli dyrt att försöka tajma marknaden för mycket för den som sparar långsiktigt, säger hon och tillägger:

– De största uppgångarna brukar ske efter de största nedgångarna. Historiskt har den här typen av kriser fått ganska liten effekt på börsen. Geopolitisk börsoro brukar vara ganska kortvarig, säger Maria Landeborn.