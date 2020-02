Så påverkas svenska bolag av viruset

ABB: ”På ABB är resor till provinserna Wuhan och Hubei förbjudna. Det är i linje med rådande restriktioner från kinesiska myndigheter för att förhindra spridning av viruset. För att skydda anställda och kunder finns det även restriktioner för resor till och från Kina och Hongkong, där endast resor som anses affärsmässigt nödvändiga är tillåtna och kräver godkännande på förhand. Dessutom måste alla som vistats i Kina och Hongkong arbeta hemifrån under åtminstone 14 dagar innan de tillåts in i ABB lokaler. Det gäller anställda, kunder och samarbetspartners. Företaget har informerat anställda och andra intressenter. De som är på resande fot har fått information via mobilapplikationen. ABB följer situationen och kommer att uppdatera anställda med ytterligare vägledning om nödvändigt. ABB har omkring 100 anställda i Wuhan och 20.000 totalt i Kina. ”

H&M: ”Våra medarbetares säkerhet är vår högsta prioritet och H&M-gruppen följer rekommendationer från WHO, lokala myndigheter och SOS International. Vi följer utvecklingen noga och har vidtagit flera preventiva åtgärder. Vi informerar löpande våra medarbetare om situationen och vilka försiktighetsåtgärder de bör vidta för att minska risken för smittspridning. Vi håller för närvarande flertalet butiker stängda och berörda medarbetare i dessa butiker kommer bibehålla sin lön i enlighet med deras kontrakt. Vi har även stoppat alla resor både till Kina och inom landet.”

Volvo Cars: ”Vi har skjutit upp tjänsteresor till och från Kina och anställda som återvänder från tjänsteresa till Kina arbetar hemifrån under två veckor som en försiktighetsåtgärd. Vi följer riktlinjer från myndigheter i respektive land och från de olika regionerna i Kina och fortsätter anpassa våra åtgärder därefter. I linje med regler från lokala myndigheter har våra anställda inte återgått till sina arbetsplatser ännu men de som kan arbeta hemifrån gör så. Anställda som inte kunnat återgå till arbete på grund av den rådande situationen har erhållit extra semesterdagar.”

Ikea: ”Från och med den 30 januari håller IKEA samtliga 30 varuhus i Kina temporärt stängda. Beslutet gäller tillsvidare och har tagits efter noggrant övervägande och med hänsyn till situationen. Vi följer situationen noggrant och vårt beslut om att hålla varuhusen stängda gäller tills vidare. Påverkade IKEA-medarbetare får stanna hemma tills vidare med bibehållen lön. Medarbetare informeras också om vad de kan göra för att skydda sig och minska risken att smittas. IKEA Kina följer utvecklingen noga, arbetar proaktivt i kontakt med myndigheterna i de påverkade regionerna och agerar i enlighet med deras rekommendationer. Ingka-koncernen (största franchisetagare till IKEA-varumärket, driver 90 procent av alla IKEA-varuhus i världen) har sedan den 26 januari infört ett reseförbud för alla affärsresor till och från Kina, vilket gäller tillsvidare.”

Sandvik: ”Vi har informerat vår personal om att man bör skjuta upp eller ställa in eventuella resor till Kina och även inom Kina. I linje med de lokala myndigheternas rekommendationer har vi också förlängt ledigheten från i dag till 10 februari som en säkerhetsåtgärd. Efter den här veckan kommer vi ta beslut löpande i takt med att ny information kommer. De anställdas hälsa går givetvis först. Vi har uppmanat folk som kommer hem från Kina att hålla sig isolerade och arbeta hemifrån om man kan i två veckor. Det är viktigt att undvika onödig kontakt för säkerhets skull.”

Ericsson: ”Ericsson följer utvecklingen i Kina noga samt följer rekommendationer från myndigheter och andra officiella källor som WHO, UD, Folkhälsomyndigheten, om resor, hygien etc. Givet omständigheterna har vi valt att minimera resande till respektive från Kina och har för tillfället ställt in icke-affärskritiska tjänsteresor. För resor inom Kina har de kinesiska myndigheterna infört begränsningar för resor. Ericsson har också beslutat att anställda som nyligen har rest till eller kommer tillbaka från Kina ska arbeta från sitt hem eller hotell i 14 dagar. Anställda i Kina förväntas inte komma till kontoret nästa vecka. Vi följer utvecklingen och uppdaterar åtgärder när vi ser att det finns anledning att göra det. Vi ökar informationen till vår personal i Kina om tex handhygien, städning av lokaler, att följa myndigheternas rekommendationer etc.”

