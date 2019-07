Så reser du klimatsmart till Almedalen

Fakta. Ett verktyg för statliga myndigheter

• Verktyget för klimatutsläpp för resor som använts för att beräkna utsläppen är framtaget av Svenska miljöinstitutet IVL, på uppdrag av Naturvårdsverket. Beräkningsverktyget används av statliga myndigheter när de tar fram sin årliga redovisning av det miljöledningsarbete som myndigheterna måste bedriva.

• När modellen används för en enskild resa ger den inte en exakt siffra på utsläpp, utan siffran ska ses som ett exempel av hur stora utsläpp en resa till Visby kan orsaka, men kan variera mycket beroende på beräkningsmetod och olika förutsättningar som val av fordon och så vidare.

• Utsläppen från diesel- och bensinbil bygger på en europeisk beräkningsmodell som sedan anpassats till den svenska bilflottan och ger en schablonmässig bild av utsläppen från en personbil driven på diesel eller på bensin.

• Utsläppen redovisas per person. För att beräkna utsläpp per personkilometer för flyg och båtar, måste utsläppen fördelas mellan last och resenärer. Det finns olika standarder, allokeringsmetoder och uppfattningar om hur den fördelningen ska göras.

Källa: Miljöinstitutet IVL