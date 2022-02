Så sårbar är Rysslands ekonomi

Hur sårbar är Rysslands ekonomi?

– Ryssland har en stor valutareserv på 630 miljarder dollar och en relativt liten statsskuld, på 20-30 procent av bnp. På så sätt har man skött sin makroekonomi historiskt för att ha en buffert och kunna sköta sig själv. Samtidigt är det finansiella systemet, tillgångarna i banksektorn, ungefär två till tre gånger så stora som valutareserven. Det innebär att om det blir stökigt i finanssektorn blir det stökigt i hela ekonomin. Ryssland har byggt upp ett ekonomiskt försvar men konsekvensen av en fullskalig sanktion mot hela banksektorn är ändå besvärlig att hantera.

Hur länge skulle Ryssland klara sig om det blir sanktioner mot hela banksektorn?

– Det är en intressant fråga som är mer eller mindre omöjlig att svara på. Tidigare hade man utländska reserver för att försäkra sig om att kunna importera de varor man vill ha. Sett till rysk import och hur mycket man har i valutareserven har man kanske två års import. Men i modern ekonomi handlar det om att skapa säkerhet och ta hand om den finansiella sektorn. I de flesta ekonomier, inklusive i Ryssland, är tillgångarna där så mycket större än flödena som är import och export. Då har du stocken av skulder och tillgångar i ekonomin, som är mycket högre belopp. Om de sätts i rörelse kan reserverna försvinna ganska fort. Det kan ske om man försöker försvara sin växelkurs eller om man ska överge banker som har lån i utländska valutor.

Vad innebär det?

– Ur ett finansiellt stabilitetsperspektiv kan Ryssland klara sig ganska länge men då handlar det ofta om att man får införa restriktioner på valutan eller hur mycket pengar som går att få ut på bankkontot. I dag finns inte det här enkla sambandet mellan hur stor valutareserv man har och hur mycket import man gör och sedan går detta att räkna ut en tvåårsgräns. Traditionellt sett skulle man klara sig med att importera de varor man gör i dag, om man inte inför sanktioner mot den importen. Rent pengamässigt har de två års importbetalningar i valutareserven.

Hur påverkas vanligt folk i Ryssland av sanktioner?

– På kort sikt har det redan fått konsekvenser för rubelns värde. Den som vill köpa utländska valutor ser att rubeln är mindre värd och den som vill växla in rubel till utländsk valuta får mindre utländsk valuta av pengarna. Och för ryssar som vill ha pengarna som säkerhet och inte för shopping har tillgångarna blivit mindre värda. På längre sikt blir tillväxten lägre för att man inte investerar, det påverkar inkomsterna.

Är det något som sticker ut med Rysslands ekonomi jämfört med andra länder av liknande storlek?

– Det som är speciellt är att man är väldigt beroende av inkomster från olja, gas och mineraler, som är Rysslands stora exportvaror. Pengar man får in den vägen är också motorn i den inhemska ekonomin, som är kopplat till hur mycket konsumtion och investeringar man har i landet. Det stora råvaruberoendet är en central del. Och tittar man på rysk BNP-tillväxt under en längre period kan man förklara ungefär två tredjedelar med bara hur oljepriset går upp och ned. Det är en speciell faktor i rysk ekonomi.

Ryssland har betydligt lägre BNP-tillväxt än det globala snittet. Varför det?

– Det är på grund av att man är beroende av hur oljepriset utvecklas. När Putin blev president år 2000 och fram till den globala finanskrisen 2008 fyrdubblades oljepriserna och Ryssland hade en tillväxt på 8-9 procent per år. Putin blev jättepopulär. Efter finanskrisen var det stora tapp i oljepriset, och sedan blev det tapp igen under pandemin, men nu har det dragit iväg igen. Men oljepriset har inte stigit som det gjorde under Putins första åtta år. Det innebär att grundtillväxten när oljepriset inte går upp ligger bara på en och en halv procent i Ryssland i genomsnitt. Därmed har det alltid varit mycket diskussion om att man måste modernisera och diversifiera ekonomin iväg från beroendet av olja och gas, men det har man inte lyckats med ännu.

Hur står sig den ryska valutareserven jämfört med exempelvis USA och Sverige?

– Ryssland har en av världens största valutareserver, det är väl bara Japan och Kina som har mer i sin valutareserv, så Ryssland har mycket mer pengar än vad vi har i Sverige. USA behöver inte ha någon valutareserv eftersom man har en valuta som alla vill använda sig av. Ryssland har gjort så mycket det går för att förbereda sig för sanktioner kan man säga. Men sanktioner skadar fortfarande ett land. Det skapar osäkerhet, man får inte investeringar och det går sämre för ekonomin. Dessutom kan det bli en bankkris och en valutakris.

