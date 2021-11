Så ser arbetsvillkoren ut för barnmorskor

En födande i taget. Så anser barnmorskorna att arbetet på förlossningen ska se ut. I stället krävs att varje barnmorska kan ha ansvar för 3-5 födande samtidigt.

– Det är orimligt för kvinnan som ska föda men blir också en enorm stress för oss att hinna med, säger Åsa Mörner.

För att bli barnmorska krävs studier i minst 4,5 år. Barnmorska är en vidareutbildning på den treåriga sjuksköterskeutbildningen. Under 2020 var medellönen för barnmorskor 39 325 kronor i månaden före skatt, och ingångslönen var mellan 34 000 och 37 000 kronor, enligt Vårdförbundet. Efter tio år i yrket är medellönen 38 850 kronor, efter 20 år ligger lönen på 41 500 kronor, enligt Saco. Siffror från SCB visar att yrkesgruppen i princip är helt kvinnodominerad, närmare 100 procent, även om det finns ett fåtal män som arbetar i yrket.

– Om man jämför med mansdominerade yrken med samma längd på utbildningen är det enorm skillnad på lönenivån, säger Åsa Mörner.

Barnmorskor arbetar med kvinnors reproduktiva hälsa under livet. I arbetet ingår att ge vård åt blivande mammor före, under och efter en förlossning. Även preventivmedelsrådgivning, abortvård, gynekologiska hälsokontroller och behandling vid barnlöshet är exempel på arbetsuppgifter. Åsa Mörner säger att vården inte prioriteras.

– Kvinnosjukvården har varit underfinansierad länge. Vi larmar om och om igen men ser att vi inte får något gehör. Till slut kokar det över, säger hon.

Arbetspassen varierar beroende på var barnmorskan jobbar. På förlossningen kan ett dagpass innebära att arbetet sker mellan klockan 06.45-16, ett kvällspass 14-22 och ett nattpass 21-07.30, men tider och längd på pass skiljer sig åt. Ofta ligger passen ”huller om buller” så att det inte går ställa om mellan arbete olika tider på dygnet. Enligt regelverket ska det finnas möjlighet att ta en rast på 30-45 minuter under passen, men det är långt ifrån alltid det är möjligt, enligt Åsa Mörner.

– Om du har tur kan du få en lunchrast, men det kan vara svårt.

Det kan också bli problem att gå hem i tid med den slimmade bemanningen. Ofta leder passen till övertid, som i sin tur kan vara svårt att kompensera för.

– Det är svårt att gå om man står mitt i en förlossning, säger Åsa Mörner.

Den svenska semesterlagen innebär att alla anställda har rätt till fem veckors semester per år, med rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni till augusti. Men den ständiga bristen på personal på sommaren gör att semestern ofta måste anpassas därefter. Ofta leder det till att barnmorskorna tar ut tre veckor i juni eller slutet på augusti istället, och har svårt att ta ut resterande under hösten.

– Barnmorskor ”säljer” sin semester för att de är rädda för de födande och kollegernas skull, säger Åsa Mörner.

Men det är inte bara vid förlossningar arbetsdagarna är pressade. Även på mottagningarna finns brister i arbetsmiljön. Varje möte med patienten, kanske en gravid eller nyförlöst, räknas i minuter, berättar Åsa Mörner.

– Vården är väldigt slimmad, möjligheten att utgå från vad patienten man har framför sig har för behov är svårt.

Det medför en etisk stress att se vad personen skulle behöva, men inte ha rätt förutsättningar att ge rätt vård, säger Åsa Mörner.

– Det är en människa vi möter och människor har olika behov. Barnmorskor är drivna, intresserade av att utveckla vården och vill finnas där för patienten, oavsett om det gäller en graviditet, amning, stöd vid abort eller liknande. Vi har under lång tid sett att vi inte får gehör för vilken vård som gynnar personen som sitter mitt emot oss, säger Åsa Mörner.

Fakta. Så ser arbetsvillkoren ut för barnmorskor. Barnmorskor har en utbildning på minst 4,5 år. För att bli legitimerad barnmorska krävs att man först blir legitimerad sjuksköterska, och därefter går en vidareutbildning på 1,5 år. Ingångslönen är 34.000-37.000 kronor. Efter tio år i yrket är medellönen i snitt 38.850 kronor, efter 20 år ligger lönen på 41.500 kronor. Yrkesgruppen består till 100 procent av kvinnor. 18 procent av barnmorskorna söker sig till andra yrken. Källa: Saco, Vårdförbundet och SCB. Visa mer

