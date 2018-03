Så ser du vad Facebook vet om dig

Facebook har under de senaste dagarna hamnat i vad som beskrivs som en djup förtroendekris. Detta efter att det digitala analysföretaget Cambridge Analytica, som bland annat arbetade för Donald Trumps presidentvalskampanj 2016, anklagats för att olovligt samlat in runt 50 miljoner Facebook-användares uppgifter via en personlighetstest-app med namnet ”thisisyourdigitallife”.

Runt 270.000 användare ska ha laddat ned appen och loggat in på den med sina Facebook-konton, och Cambridge Analytica kunde sedan via Facebooks dåvarande system samla in användarnas och alla deras vänners uppgifter via Facebook. Uppgifterna användes sedan i företagets kampanjverksamhet. Facebook spärrade Cambridge Analytica och moderbolaget SCL den 16 mars, då man bland annat menade att företagen ljugit för Facebook när de hävdat att informationen bara skulle användas i forskningssyfte.

Facebook är, som sloganen lyder, ”gratis och kommer alltid vara det”. I stället använder sig företaget av den enorma mängd data användarna indirekt och direkt uppger för att kunna skicka riktad reklam. Och informationen du delar med dig av via Facebook kan också användas av externa applikationer. Men det går att se, och till viss mån begränsa informationen, Facebook kan använda sig av.



Avaktivera externa applikationer du inte använder dig av

Den stora Cambridge Analytica-skandalen bygger i grunden på att användare frivilligt, men på missvisande grunder, tillåtit en extern applikation att använda sig av deras Facebook-data. Det är någonting du som användare gör så fort du till exempel gör ett av många personlighetstest som sprids på Facebook, eller när du loggar in på en extern webbsida med ditt Facebook-konto.

Genom att gå in på Facebooks inställningar i det övre högra hörnet och sedan klicka på fliken ”appar” kan du se en lista över alla externa applikationer som har tillgång till din Facebook-data, och vilken data de har tillgång till.

Du kan enkelt ta bort möjligheten för applikationer att använda sig av din Facebook-data.



Genom att föra musen över en applikation ser du ett kryss. Klickar du på krysset tar du bort möjligheten för applikationen att använda sig av din Facebook-data. Du kan också klicka på den lilla pennan till vänster om krysset för att välja bort att dela med dig av viss information, som din vänlista, eller ta bort möjligheten för applikationen att göra inlägg på din Facebook-vägg.

Du kan också välja att ta bort möjligheten för att appar som dina vänner installerar att se dina uppgifter, vilket, tillsammans med Facebooks dåvarande system, var just det som föranledda Cambridge Analytica-skandalen. Det begränsar möjligheten för att dina vänner installerar appar med många behörigheter som sedan får tillgång till samma information som dina vänner. På så sätt kan applikationerna till exempel se vilka politiska partier och religiösa grupper du gillat, om du gett dina vänner tillåtelse att se detta.

Vissa appar kan använda sig av Facebook-konton precis som en användare.

Du kan också helt ta bort möjligheten för externa applikationer att använda sig av din Facebook-data. Det gör du genom att klicka på ”redigera” under rutan med rubriken ”Appar, webbplatser och plugins”.

Genom att klicka på rutan kommer applikationer och webbsidor utanför Facebook inte att kunna använda sig av din information.

Se och ändra dina annonsinställningar

Facebook samlar in en stor mängd data om vem de tror att du som privatperson är, vilka intressen du har och vilka annonser du kommer klicka på. För att se vad Facebook tror sig veta om dig kan du besöka Facebooks annonsinställningar, som du hittar genom att gå in på inställningar och välja ”annonser”.

Facebook tror sig känna till en stor mängd av dina intressen.

Besöker du dina annonsinställningar får du en stor lista över intressen Facebook tror att du har utifrån dina surfvanor, dina gillamarkeringar och utifrån vilka sajter du har besökt. Bland annat tror Facebook att DN:s reporter är intresserad av Solna kommun, ”eftersom du har klickat på en annons som rör Solna kommun”.

Du kan inte välja att ta bort Facebooks annonser. Du kan däremot välja bort saker du inte är intresserad av. Du kan också stänga av möjligheten för Facebook att visa annonser utifrån dina surfvanor, samt ta bort möjligheten för Facebook använda dig i reklam, till genom att skriva ”Hugo Ewald gillar det här” över en Facebooksida som du gillar och som har betalt för att synas i ditt flöde.

Du kan ta bort möjligheten för Facebook att visa den här typen av annonser för dina vänner.

När du ser reklam på Facebook kan du också välja att trycka på de tre prickarna i reklamens övre högra hörn och välja ”Varför visas det här för mig?”. Då får du reda på precis varför annonsen visats för dig, som att annonsören vill nå personer som ”nyss varit i närheten av företaget”.

Den som vill veta extra mycket om sig själv kan ladda ned webbläsartillägget ”Data selfie”, som spårar all din användning på Facebook åt dig i realtid, för att visa vad algoritmer kan dra för slutsatser om dig och din personlighet utifrån din Facebookanvändning.

Ladda ned all din Facebook-data

Du kan, om du vill, ladda ned alla information Facebook har om dig. Det gör du genom att gå in på inställningar och sedan välja knappen ”Ladda ned en kopia av din Facebook-information.”

Filen du laddar ned är ofta flera gigabyte stor.

När du klickar på knappen kommer du till en undersida där du får bekräfta att du vill ladda ned all din Facebook-data. Du uppger ditt lösenord och får sedan vänta i ungefär en timme för att Facebook ska kunna sammanställa informationen. Du får en notifikation när insamlingen är klar, och får sedan ladda ned en mycket stor zip-fil med all din Facebook-data.

Högerklickar du på zip-filen och väljer ”extrahera” får du en mapp med samma namn som filen. Öppnar du den och klickar på filen ”index.htm” kommer du till ett stort arkiv som innehåller allt du någonsin gjort på Facebook, alla pinsamma meddelanden och alla annonser du klickat på. Du kan till och med se en historik över vilka personer du haft en relation med på Facebook.