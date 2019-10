Så ska du tänka inför bostadsköpet

Det som kallas att köpa bostad ”på ritning” innebär att köpet sker innan bostaden är färdigbyggd. Det har både för- och nackdelar, enligt Mona Kjellberg som är senior konsult på Juni strategi. Foto: Unnegard

Mona Kjellberg, senior konsult på Juni strategi:

– Det viktigaste när du köper en bostad är att du verkligen vill bo i området. Det handlar om en helhet, om vilka värden som finns och om platsens själ, det som gör att vi helt enkelt trivs på vissa platser. Stadsutveckling handlar mycket om livet mellan husen, att få stadsdelen att leva. Parker, platser för spontanidrott och lokaler i husens bottenvåningar är värden som fler och fler utvecklare prioriterar.

– Köper du en lägenhet på ritning i ett område som håller på att växa fram är det viktigt att sätta sig in i detaljplanen. Titta på vad som kommer att byggas, och när. Är ni en barnfamilj är det självklart viktigt med förskolor och skolor. Glöm inte kollektivtrafiken, när kommer den? Tänk på att du kan behöva leva med byggtrafik under en tid framöver. Fördelen med att flytta in tidigt i ett nytt område är att du kan förvänta dig en värdeökning. Ett område är som mest attraktivt när det är färdigt, när trafiken stabiliserats och servicen är på plats.

– Titta på var det kommer att byggas framöver. Det är ett vanligt missförstånd att värdet på bostäder går ner när det byggs nytt intill. I själva verket höjer nyproducerade lägenheter priserna i området.

- Gör ordentlig research, säger Johan Vesterberg, pr- och kommunikationschef på Fastighetsbyrån. Foto: Birgit Walsh Photography AB

Johan Vesterberg, pr- och kommunikationschef på Fastighetsbyrån:

– Utgå från dina eller familjens behov och se till att ha bra ekonomiska marginaler. Det är svårt att göra klipp på bostadsmarknaden så lägg inte fokus på att maximera vinsten.

– Det är inte ovanligt att bostäder säljs innan ordinarie visning. Var därför på hugget och anmäl ditt intresse till mäklaren så fort som möjligt. Då minskar riskerna att man missar sin drömbostad.

– Se till att ha koll. Gör mycket research kring prisnivåer, områden och föreningens ekonomi så blir det enklare att ta beslut och riskerna minimeras.

– Satsa på områden där du kan trivas. Titta på bostaden men lika mycket på områdets karaktär, läget och kommunikationer. Vill du maximera prisökning så är det högre chans i stadens ytterområden där prisnivåerna i dag är lägre. Dock är det också en större chansning. Efterfrågan och priserna är mer stabila i stadskärnan.

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, tipsar den som letar bostadsrätt om att ta kontakt med lokala mäklare för att få veta vad som är på gång i olika områden. Foto: Oscar Barkenbom

Erik Holmberg, analytiker på Hemnet:

– Grunden är att köpa en bostad när du behöver någonstans att bo, där du vill bo. Självklart måste du utgå ifrån dina egna ekonomiska förutsättningar. Gör din hemläxa, läs på och fundera över vad som är viktigt för dig. Hur mycket extra kan du tänka dig att lägga på balkong eller på ett centralt läge?

– Tänk noga över om det är läge för dig att köpa. Har du möjlighet att få tag på en hyresrätt kan det i vissa fall vara ett bättre alternativ. Det gäller exempelvis för unga som studerar några år på en viss ort. Det är rimligt att tro att vi kommer att ha en låg ränta ett tag framöver och att det fortsatt kommer att vara förmånligt att äga. Med det sagt finns det aldrig någon garanti för att slippa ekonomiska svårigheter.

– Det är fortfarande attraktivt för många att bo centralt. Ofta kan man komma undan flera hundratusen kronor billigare om man kan tänka sig att flytta ut tio, tjugo minuter med kollektivtrafik.

– Prata med lokala mäklare. De har ofta koll på vilka områden som väntas bli populära. Negativ uppmärksamhet om en stadsdel i media kan påverka marknaden. Samtidigt kan det finnas potential hos områden som i nuläget är mindre attraktiva och har lägre priser. Den optimistiskt sinnade kan tänka att utvecklingen bör kunna gå åt rätt håll.

