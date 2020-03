Så ska fusket på högskoleprovet stoppas

Fakta. Högskoleprovet

När: Två gånger per år. Under 2020 skulle provet ha ägt rum den 4 april och den 18 oktober. Vårens prov ställdes dock in på grund av det nya coronaviruset.

Var: På 21 olika universitet och högskolor runt om i landet.

Övrigt: Högskoleprovet har i dess nuvarande form anordnats sedan 2011. Provet består av två delar, en kvantitativ och en verbal. Dessa är i sin tur uppdelade i fyra mindre delar var. Totalt får deltagare svara på 160 olika frågor.