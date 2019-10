Så ska modeindustrin överleva utan att sälja kläder

”Köp inte den här jackan”. Uppmaningen i the New York Times under Black Friday 2011 står skrivet i versaler, avsändaren är friluftsmärket Patagonia. Konsumenten uppmuntras till att bara köpa vad som verkligen behövs, informeras om hur klädkonsumtion påverkar naturen och erbjuds lagning av trasiga plagg. Varumärket, som grundades år 1973 i Kalifornien av klättraren och miljöaktivisten Yvon Chouinard, ses som en föregångare inom hållbart mode.

– Företagets värderingar slår huvudet på spiken. Patagonia gör det accepterat att gå runt med en lappad jacka. De förändrar hur människor tänker, säger Charles Ross, som undervisar masterstudenter vid Royal Collage of Art i London och är rådgivare inom textilier åt det brittiska parlamentet.

Charles Ross. Foto: Tomas Ohlsson

Modebranschen är en av de industrier som förorenar mest i världen. Vilken plats på värst-listan branschen har varierar beroende på hur man mäter men enligt rapporten Fixing Fashion är textilindustrin världens näst mest förorenande bransch. Textilier står för 8 procent av världens klimatutsläpp.

Charles Ross har varit med och tagit fram Fixing fashion, och har presenterat den för det brittiska parlamentet.

– Europa är det mest utvecklade området i världen. Vi måste ändra vårt beteende. Greta Thunberg har fått aktivistgruppen Extinction rebellion att protestera på gatorna i London. Det är obekvämt men förändrar tankebanor, säger han.

I Storbritannien pågår en kampanj där konsumenter uppmanas fråga sig själva om de kommer att använda plagget i mer än 30 tvättar.

– Vi har fyra gånger så mycket mer kläder i garderoben nu än på 1970-talet. Kläder har blivit så billigt, säger Charles Ross.

Mest kritik riktas åt vad som kallas för fast fashion (snabbmode, billigt mode) där kläder massproduceras för att säljas till mycket låga priser hos de stora klädkedjorna.

– Vi lever i ett samhälle där vi köper jeans som redan har hål i sig. Är det den ultimata symbolen för ett slit- och slängsamhälle? säger Charles Ross.

● ● ●

Konkurserna har duggat tätt i klädbranschen de senaste åren. Färskt i minnet finns svenska JC. Även Twilfit, Whyred, RNB (ägare av Brothers och Polarn & Pyret), Hugo Boss och MQ har i skrivande stund ekonomiska problem. Att sälja billiga kläder med minimala marginaler i dyra butiksytor håller inte i längden. Då räcker det med en rekordvarm sommar eller sen vinter för att ett bolag ska gå omkull.

Vad är det då som har hänt?

Kunderna väljer att e-handla och mode är inte längre en statussymbol. Nu väljer fler att lägga tid och pengar på strömningstjänster som Netflix och på restaurangbesök snarare än på att shoppa kläder. Samtidigt sitter butikerna fast i dyra hyreskontrakt som är skrivna på flera år. Det är experterna förklaring till klädkrisen.

Men det har även skett ett skifte i vad kunderna vill ha, framför allt bland yngre. Samtidigt som unga med många följare i sociala medier inte gärna vill fotas i samma kläder flera gånger (på engelska känt som ”Friday night-Instagram”, fredagskvälls-Instagram) finns en annan trend hos yngre. Generation Z, födda från 1995 och framåt, har sällan råd att köpa hus och har ofta stora studielån. Det har påverkat hur de lever och gett dem smeknamnen generation less (generation mindre) och generation rent (generation hyra).

– De hyr och delar bostad i större uträckning. Därför kommer de att köpa mindre kläder, för de har ingenstans att förvara dem, säger Charles Ross.

Men att de skulle sluta köpa kläder tror han inte.

– Unga personer vill visa vilka de är genom mode, så det kommer alltid att finnas. Vad vi måste göra är att samla in plagg som inte längre används så att de kommer tillbaka in i systemet. Mode måste få existera, men vi måste minska dess klimatavtryck, säger Charles Ross.

Klädinsamlingar, ökad återvinning av material och användning av fibrer som håller och som inte släpper ut mängder av mikroplaster vid tvätt är exempel på åtaganden som minskar branschens påverkan på natur och människor.

– Vi måste verka på ett mer ansvarsfullt sätt, säger Charles Ross.

Bild 1 av 2 Louisa Smith. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Textilkonsulten Louisa Smith föreläser och arbetar med att göra trendprognoser om modebranschen. Hon säger att den största megatrenden just nu är att konsumenterna vill att företag ska vara ansvarsfulla.

– Konsumenter vill inte veta hur mycket vatten som sparats i processen eller hur många plastflaskor som återvunnits, de vill veta att varumärket är ärligt och trovärdigt, säger Louisa Smith och varnar för att varumärken som inte lever upp till detta får mycket dålig publicitet.

– Med sociala medier kan ett varumärke sänkas på sekunder, säger hon.

Ökad transparens, bland annat med hjälp av QR-koder som kan ge mer information om var plaggen är tillverkade, tror hon kommer att bli vanligare.

– Hållbarhet är inte längre en trend, det är norm, säger Louisa Smith.

Foto: Tomas Ohlsson

Pamela Ravasio, verksam vid det tyska Hohenstein Institute som bedriver forskning för en mer hållbar textilindustri och arbetar med miljöcertifieringar, anser att hållbarhet handlar om att leva i ett system där saker kan pågå för evigt.

– Modeindustrin har både gynnat det moderna samhället men också förstört det. Den negativa aspekten har alltid ignorerats, men nu kan vi inte det längre, säger Pamela Ravasio.

Produktionen av textilier kräver relativt låga investeringar. Branschen har bidragit till att miljontals människor utan hög utbildning haft möjlighet att skaffa sig en högre materiell levnadsstandard. Pamela Ravasio lyfter dessa faktorer, men är samtidigt kritisk till hur industrin byggts upp. Naturresurser från redan resurssvaga geografiska områden utvinns, och vad som lämnas tillbaka är enbart avfall, säger hon.

– Historiskt har det funnits problem med ansvaret för avfall inom textilindustrin. Det har inte kostat något för varumärkena eller för konsumenten. Istället lämnas det till det lokala samhället att ta hand om. Så småningom måste någon betala priset, säger Pamela Ravasio.

Pamela Ravasio Foto: Tomas Ohlsson

Borås var under stora delar av 1900-talet känt för sin omfattande textilindustri. Det är också där intervjuerna sker i samband med att evenemanget Next Textile som hålls på Textilhögskolan. I samband med att västvärlden har flyttat produktionen av kläder till länder som Indien, Indonesien, Bangladesh, Kina och Etiopien har många av de problem som förr fanns i Borås i stället exporterats, säger Pamela Ravasio.

– Berättelserna från 1940-talet och några decennier framåt om missfärgade floder är inte speciellt gamla, men ändå gör vi samma sak i dag. Det finns en anledning till att vi i Europa och andra länder i väst har lagstiftning på plats nu. Det skedde inte av fri vilja, men befolkningen var trött på att behöva lida av bieffekterna och satte press på politikerna, säger Pamela Ravasio.

Som lösning ser hon att branschen måste hitta nya vägar för att minska svinnet, bland annat med hjälp av teknologi som AI och blockkedjor och bara tillverka vad kunden efterfrågar. Men i grunden ifrågasätter hon hela synen på det ekonomiska system som finns i dag.

– Den tillväxt, så som begreppet definieras i dag, fungerar inte i en värld där resurserna är begränsade.

Även om klädkonsumtionen höjer den materiella levnadsstandarden för människor ifrågasätter Pamela Ravasio användningen av resurserna.

– Som vi ser det i dag handlar det om att skapa mer jobb så människor kan tjäna pengar och spendera mer, vilket ironiskt nog är baserat på antagandet om hur vi mäter välmående: mer pengar att spendera betyder ett bättre liv. Det har setts som en sanning, och är definitionen av BNP, säger hon.

Tidigare i år meddelade Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern att landets framgångar ska börja mätas efter medborgarnas välmående snarare än rikedom. Även Pamela Ravasio förespråkar ett mer holistiskt sett att se på ekonomin. Att sätta en prislapp på naturresurser och sociala delar av samhället skulle vara ett första steg, anser hon.

– Vad skulle du vara villig att betala för ett glas dricksvatten om du inte hade tillgång till det? Faktum är att det är en kostnad, men det är inte något företag i dag behöver betala för, säger Pamela Ravasio.

● ● ●

Tiden för klädbutiker som de brukade se ut är förbi. Istället erbjuds upplevelser med kaféer, yogastudior och champagnebarer, bredvid prydligt upphänga plagg. Men framför allt krävs en omställning mot fler tjänster och färre produkter, enligt Martin Kössler, vd på Huginbiz, som arbetar med att hjälpa både större modeföretag och startups att växa.

– I takt med att flygskam överskuggas av köpskam behöver man fundera över hur affärsmodellen ska förändras med annat än att sälja produkter, säger han.

Som exempel på tjänstebaserade produkter nämner han uthyrning av möbler och elsparkcyklar, som redan från början lanserades enbart som en uthyrningstjänst där användaren betalar för den tid den utnyttjas.

H&M är ett av de svenska företag som lyckats vända en lång period av svag försäljning uppåt. Satsningar på nya butikskoncept och en stark sommarkollektion bidrog till företagets starka niomånadersrapport som presenterades i början på oktober. Klädjätten har även ökat takten med sitt hållbarhetsarbete. I slutet på augusti meddelade H&M att företaget förbereder sig för att den globala medelklassen år 2030 kommer att bestå av 5 miljarder människor, vilket innebär att konsumtionen av mode och skor väntas ha ökat med 65 procent jämfört med 2015. Genom att satsa på innovation hoppas man kunna hitta nya system för återvinning och återanvändning som kan göra systemet mer cirkulärt, skriver H&M i ett pressmeddelande.

Charles Ross. Foto: Tomas Ohlsson

I förra veckan blev modekedjan storägare i den nätbaserade second hand-butiken Sellpy och angav att detta är en del i arbetet mot att bli helt cirkulära. Skrädderitjänster och uthyrning av kläder på försök finns bland H&M:s nylanserade tjänster. Att man nu börjar med kläduthyrning är något som Chales Ross ser positivt på, eftersom det sannolikt betyder att konkurrenterna följer efter.

– Zara, H&M och Marks and Specer har haft affärsmodellerna i fem år. Alla har väntat på att någon ska börja, säger han.

Andra exempel på företag som går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller är Houdini, som börjat med skräddarservice och Fjällräven, som tillhör samma koncern som Naturkompaniet, som har börjat hyra ut tält, som ett komplement till att sälja dem.

– Det finns även andra företag där man lever på tjänstefiering – där produkten blir en tjänst, snarare än att man adderar service till en produkt. Jag tror att det är en överlevnadsfråga är att komplettera sina affärsmodeller snarare än att titta på alternativa distributionsmodeller, säger Martin Kössler.

