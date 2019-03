När Spotify i början av februari köpte podcast-producenten Gimlet Studio och företaget bakom poddverktyget Anchor för uppskattningsvis 3,4 miljarder var det en stor nyhet i mediebranschen. Dels var det i pengar räknat det största köpet av ett renodlat podcastföretag och Spotifys största bolagsköp hittills, dels var det ett tydligt tecken på att Spotify är berett att lägga in en högre växel i sin ambition att vara en plattform för all form av lyssning. När Spotify, Gimlet och Anchor för första gången pratade om vad de faktiskt tänker göra tillsammans var intresset enormt på digitalfestivalen SXSW - och den största salen i konferenscentret fylls till sista plats.

Redan i maj 2015 proklamerade Spotifygrundaren Daniel Ek att musikströmningstjänsten skulle expandera med podcast, video och liveradio. Men det är i år den stora satsningen görs, i alla led av marknaden.

Köpen av Gimlet och Anchor, som väntas följas av fler under året, handlar om att få in en fot på flera områden: innehållsproduktion, produktions- och analysverktyg och annonsförsäljning. Annonsmarknaden för podcaster väntas nå 10 miljarder under 2020 och även om Gimlet bara har en mindre del av marknaden är det en ny intäktskälla. Dawn Ostroff bekräftade i går också att reklamen i podcasterna blir kvar, även för kunder som har ”reklamfritt” premiumabonnemang.

– Vi kommer att ha kvar de formaten, ja.

Dawn Ostroff. Foto: Chris Maluszynski

En annan fråga som många ställt sig är om Spotify nu kommer att göra viss poddinnehåll exklusivt för plattformen. Gimlet har producerat flera av de mest populära amerikanska podcasterna, som ”Homecoming”, som nyligen gjordes även som en tv-serie, med Julia Roberts – och traditionellt har sådant innehåll funnits på samtliga stora podcastplattformar. Här var Ostroff dock lite vag, för att hålla alla dörrar öppna.

– I grunden vill vi att podcastinnehållet ska vara så tillgängligt som möjligt, för att upplevelsen för användarna ska vara så bra som möjligt. Men i takt med att marknaden kommer att mogna kommer vi nog att göra experiment med exklusivitet. Så det kommer att bli någon form av hybrid. Men det kommer att hanteras från fall till fall.

Spotifys satsning på podcastområdet handlar i första hand om det faktum att marknaden nu gått in i en ny våg av mycket kraftig tillväxt, inte minst i USA. En ny undersökning från Edison research som släpptes i veckan visar att det där nu finns 90 miljoner personer lyssnar på podcast minst en gång i månaden, en ökning med 23 % på bara ett år.

Framför allt är det den yngre målgruppen som växer: hela 40 % av publiken under 24 år lyssnar minst en gång per månad. Det är samma målgrupp där Spotify är som starkast i på den amerikanska marknaden: det är det enda åldersspann där de är större än huvudkonkurrenten Pandora.

Podcastlyssnandet är också ett starkt vanebeteende: av de som lyssnar på podcast varje vecka är det 40 % som lyssnar på fyra eller fler avsnitt. Det är ett beteende som även märks syns för Spotify:

– De som lyssnar på podcast hos oss lägger i snitt dubbelt så lång tid på plattformen som icke-podcastlyssnarna. De lyssnar också på mer musik, vilket är intressant, säger Dawn Ostroff.

Matt Lieber. Foto: Chris Maluszynski

Matt Lieber, vd för Gimlet, som producerat mer än 2000 olika podcaster, vet vad det är som driver den lojala lyssningen:

– Folk vill höra en bra story. De vill lära sig något nytt. De vill ha en vän att hänga med. Det finns en intimitet i podcastmediet som är unik.

För deras del innebär Spotify-köpet nya möjligheter att göra mer originalinnehåll, men också nya möljigheter att nå ut.

– Spotify står redan för 15 procent, drygt, av lyssnandet på våra podcaster, men det lär kunna öka ordentligt.

Michael Mignaro, grundare av Anchor, tror ändå att vi bara i början av podcastexplosionen.

– Det har fortfarande varit ganska svårt att göra en podcast: det har krävts tillgång till studio och avancerad utrustning. Det vi gör möjliggör att tröskeln för att spela in och lansera blir mycket lägre, då kommer formatet att demokratiseras ännu mer och vi kommer att se en enorm ökning av både utbud och lyssnande.

En stor fråga för Spotify är hur podcastinnehållet ska göras synligare så att det blir lättare för användarna att hitta, något som hittills varit lite av ett sorgebarn.

- Det är vad vi fokuserar på nu, att utveckla verktyg och tjänster som gör kureringen och rekommendationerna bättre, så att lyssnaren hittar det innehåll som intresserar dem mest, sade Dawn Ostroff.

Spotify lanserade också i går en ny satsning på video, genom ett erbjudande för amerikanska kunder att lägga till videoströmnngstjänsten Hulu gratis. Något besked om det ska utökas även till andra marknader kunde Ostroff dock inte ge.

