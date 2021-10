Så skapades det globala fraktkaoset

Vad handlar kaoset på den globala fraktmarknaden om egentligen?

Det började under inledningen av coronapandemin, då Kina stängde sina fabriker. Initialt föll också efterfrågan i väst, vilket gjorde att rederier parkerade delar av sina globala flottor och beställningarna av nya containrar närmast gick ner till noll. Man trodde att en ny lågkonjunktur var på ingång.

Men stimulanscheckar, permitteringsstöd och andra finanspolitiska åtgärder i både USA och Europa gjorde att köpsuget snabbt tog fart. Eftersom resor, konserter och restaurangbesök begränsades valde konsumenter att uppgradera sina hem, bygga altan på landstället och satsa på en ny tv. Konsekvens: näthandeln ökade explosionsartat.

Hjulen började åter snurra och produktionen kom igång, men i mars i år fastnade plötsligt det gigantiska containerfartyget Ever Given på tvären i Suezkanalen. I nästan en vecka blockerades den viktiga genomfartsleden mellan Asien och Europa, vilket orsakade långa fartygsköer.

Containerfartyget Ever Given gick på grund i Suezkanalen och blockerade all framfart i kanalen den 30 mars i år. Foto: TT

Nästa smäll kom i maj, då den jättelika containerhamnen i Yantian utanför Shenzhen stängdes ner i flera veckor på grund av ett coronautbrott. Ett liknande stopp inträffade i augusti, då en terminal i hamnen Ningbo söder om Shanghai stängdes tillfälligt. Det gjorde att containrar staplades på hög och skepp tvingades ligga ankrade till sjöss i väntan på att få lasta.

Dessa störningar, i kombination med stegrande efterfrågan från konsumenter, orsakade stora förseningar och kraftigt höjda priser för att skeppa containrar från Kina till Europa och USA.

Fraktpriset i år jämfört med förra året Globala medianpriset i dollar för en 40-fotscontainer. Källa: Freightos Baltic Index

Det talas om rekordhöga fraktpriser – hur illa är det?

Priset för att frakta en fyrtiofotscontainer från Kina till norra Europa har nästan sexdubblats på ett år. I förra veckan var spotpriset för en container på rutten Shanghai-Rotterdam drygt 14.500 dollar (125.000 kronor), enligt Drewrys containerprisindex. Liknande prisutveckling råder på samtliga rutter från Asien, där en stor del av alla världens varor produceras, till Europa och USA.

Det globala medianpriset för att frakta en container sjövägen ligger nu på knappt 10.000 dollar, enligt Freightos Baltic Index, jämfört med drygt 2.000 dollar för ett år sedan.

På Schenkers åkeri i Stockholm ökade paketnivåerna med omkring 75 procent under Black Friday förra året. Schenkers paketchef Malin Östergren var med och hanterade de stora mängder paket kunderna klickat hem via nätet. Foto: Alexander Mahmoud

Varför fortsätter problemen trots att trafiken borde vara igång som vanligt igen?

Störningarna har lett till obalanser med brist på både containrar och fartyg. Leveranstiden för en container från Shanghai till Chicago, ett riktmärke för global frakt, har i år ökat från 32 till 72 dygn, rapporterar TT. Samtidigt är sensommaren och hösten en kritisk tid för handlare som vill fylla upp sina varulager inför Black Friday och julhandeln. Eftersom alla vill beställa hem sina varor samtidigt uppstår huggsexa om tomma containrar och falskhalsar i det redan ansträngda systemet. Många handlare försöker därför frakta varor via flyg och landvägen från Kina, men kapaciteten är långt ifrån tillräcklig för att täcka upp bortfallet från sjöfarten. Omkring 90 procent av världshandeln går nämligen till sjöss.

Hur påverkas svenska handlare av de här problemen?

Flera företag vittnar om utbredda leveransproblem. H&M meddelande i samband med sin senaste kvartalsrapport att höstkläderna inte kommer fram till butikerna i tid. Hos Ikea gapar hyllor tomma som en följd av försenade leveranser. Fler än sju av tio e-handlare uppger att de har problem med varuförsörjningen i Postnords senaste e-barometer.

För många handlare är fraktproblemen en rejäl huvudvärk eftersom julhandeln är den viktigaste perioden på året. Att sitta med tomma varulager riskerar att bli en katastrof eftersom en stor del av årets försäljning förväntas ske från slutet av november fram till nyår. I fjol omsatte julhandeln drygt 80 miljarder kronor och för detaljhandeln som helhet står decemberförsäljningen för 10 procent av den totala årsomsättningen, enligt SCB:s beräkningar. För leksakshandlare står den för hela 22 procent, och inom smycken och kosmetika sker 15 procent av årets försäljning i december.

Utöver förseningar innebär de höjda fraktpriserna att handlarnas marginaler sätts under press. Särskilt drabbade är företag som säljer större varor som möbler, byggvaror, cyklar och hemelektronik. Fraktkostnaden per enhet blir avsevärt högre eftersom färre produkter får plats per container.

De rabatter kunderna har vant sig vid under readagen Black Friday kommer inte att bli lika stora i år, om inte handlaren ska gå back. Foto: Henrik Montgomery/TT

Och hur påverkas konsumenter?

Många har förmodligen redan märkt av fraktkrisen i sin vardag. Antingen genom att de köpt produkter på nätet som tagit veckor eller till och med månader att få hemlevererade, eller genom tomma hyllor och meddelanden om att ”denna produkt är tillfälligt slut på lager”. I det korta perspektivet kommer det här fenomenet att fortsätta, vilket kan göra det svårt att hitta de julklappar som barnen har önskat sig. Det kommer sannolikt också bli dyrare att handla klappar. De rabatter som konsumenter har vant sig vid under Black Friday kommer på många håll inte kunna bli lika saftiga om inte handlaren ska gå back rejält.

Finns någon lösning i sikte?

De senaste veckorna har det globala fraktpriset sjunkit marginellt, vilket kan tolkas som ett ljus i slutet av tunneln för pressade handlare. Men containerpriset ligger fortfarande på rekordhöga nivåer, och de flesta bedömare tror att problemen kommer att fortsätta åtminstone fram till det kinesiska nyåret den första februari. Då stänger många fabriker tillfälligt ner sin verksamhet vilket tillåter fraktsystemet att komma ikapp. Men många företag flaggar redan för att de väntar sig fortsatta leveransutmaningar en bra bit in på 2022.

Förr eller senare kommer utbud och efterfrågan att mötas, men att sjöfrakten ska sjunka till samma låga prisnivå som innan pandemin är mer osäkert. Stigande bränslepriser och strängare miljökrav bidrar till högre kostnader även på längre sikt.

Det globala fraktkaoset har påverkat både den amerikanska och europeiska ekonomin. Foto: Spencer Platt/AFP

Vilka konsekvenser kan fraktkrisen på sikt?

Om det höga fraktpriset kvarstår under en längre period kommer många företag att tvingas höja sina priser. Det kan i sin tur bidra till ökad inflation och räntehöjningar. Redan i dag stiger inflationen i USA och Europa och i en DN-intervju varnade nyligen finansmannen Christer Gardell för att riksbanken kan tvingas höja räntan tidigare än vad många tror på grund av kraftiga prishöjningar i producentledet.

Krisen har också satt fingret på den globala handelns sårbarhet och västvärldens beroende av varor som produceras i Asien. Därför tittar många företag nu på att sprida ut sin produktion geografiskt för att bli mindre sårbara vid framtida störningar. Exempelvis möbelföretaget Mio, vars vd Björn Lindblad sagt att de tittar på tillverkning närmare Sverige. Men att flytta fabriker från Kina till andra världsdelar sker inte över en natt, och kan även det innebära ökade kostnader om en större del av produktionen ska ligga i länder med högre lönenivåer.

Klart är att världshandeln drabbats av en ”perfekt storm” vars konsekvenser riskerar att bli långvariga.

