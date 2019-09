Så splittrades hyresmarknaden i Göteborg

Fjolårets sista sammanträde hålls fyra dagar före julafton. Socialdemokraternas biträdande kommunalråd Shahbaz Khan är nöjd. Han tackar kommunfullmäktiges ordförande, ledamöter och åhörare.

– Den tid när man kunde välja slumpen eller handplocka en bostadssökande via vår kommunala plattform är förbi, konstaterar han.

Han har rätt. Boplats, plattformen där både kommunala och privata hyresvärdar annonserat ut lediga bostäder i Göteborg, har i 15 år gett hyresvärdar möjlighet att välja fritt bland de sökande. Nu tvingas de privata värdarna göra som de kommunala – ordna sökande som uppfyller hyresvärdens villkor efter antalet ködagar. Alla ska behandlas lika.

Men det blir inte som Shahbaz Khan tänkt sig.

Höst, 2015. I ett studentrum i Linköping sitter en ung ingenjörsstudent med persiennerna neddragna. Den 26 kvadratmeter stora lägenheten ligger i bottenplan, fönstret vetter mot ett cykelställ och den som stannar till ser rakt in. Hedi Kurda är frustrerad. Han vill lämna rummet och flytta ihop med flickvännen, men bostadsmarknaden känns som en ogenomtränglig djungel. Varje privat fastighetsbolag har en egen väntelista, det kommunala ytterligare en. Tillsammans med tre vänner på utbildningen börjar Hedi Kurda skissa på en plattform.

– Vi ville skapa ett Hemnet, fast för hyresmarknaden. Alla hyresrätter i hela landet, på samma ställe, säger han till DN.

Tre år senare har plattformen Homeq etablerat sig i ett 30-tal orter runtom i Sverige. I januari i år skakar Hedi Kurda hand med Dennis Bucht, vd för branschorganisationen Fastighetsägarna GFR. Privata fastighetsägare i Göteborg får via Homeq återigen möjlighet att välja vilka bostadssökande de skriver avtal med, utan att ta hänsyn till kötid. I början av september har sex av tio privata hyresrätter i Göteborg en ägare som är ansluten till plattformen.

Maria Meyer-Martins är vd på Boplats.

– Vi hoppas att de ska komma tillbaka, säger hon till DN.

Det var mer än politiska rättviseideal som tvingade Boplats att förändras. Plattformen byggdes upp i samarbete med privata fastighetsägare, men kommunens bidrag till finansieringen krävde att de bostadssökande skulle behandlas lika. Det slog stadsledningskontoret fast redan 2014. Det var inte heller förenligt med lag att låta sökande betala en köavgift utan att garantera att ködagarna faktiskt spelade roll för vem som fick en bostad, skrev utredarna. Krav på viss inkomstnivå eller hushållsstorlek skulle dock kunna ställas även i framtiden, av såväl privata som kommunala hyresvärdar.

I början av september i år var 246.567 personer registrerade på Boplats. Enligt Homeq:s uppskattningar hade de vid samma tidpunkt mellan 55.000 och 60.000 användare i Göteborgsområdet. Maria Meyer-Martins säger att många bostadssökande riskerar att förlora på splittringen. Den som får en bostad via Homeq kan stå kvar i den kommunala bostadskön, vilket riskerar att göra väntan ännu längre för de som är i störst behov av lägenhet, säger hon.

– Just nu är det lång väntetid överallt. Vår kundtjänst får besök av mellan 450 och 500 bostadssökande, varje vecka. Det finns människor som jobbar i Göteborg som sover i sina bilar.

Homeq:s vd Hedi Kurda delar bilden av en dysfunktionell bostadsmarknad. Men han tror inte att lösningen är ett system som utgår ifrån ködagar.

– Vad är det som är rättvist med det? Ködagar säger ingenting om behovet av bostad. De gör det omöjligt för exempelvis nyanlända att få en lägenhet, och bidrar till segregationen.

Vad är det som garanterar att de privata värdarna utgår ifrån de sökandes behov?

– Det finns inga garantier för det. Men kraven på exempelvis inkomst är desamma som hos de kommunala. Skillnaden hos oss är att tid inte är den enda valutan, säger Hedi Kurda.

Det stämmer. När Boplats under förra året jämförde de hyresgäster som skrivit kontrakt med en kommunal respektive privat värd syntes vissa skillnader. Andelen pensionärer som fått hyreskontrakt var två procent hos de privata värdarna och sex procent hos de kommunala. Medelinkomsten för hyresgästerna var 499.748 kronor per år hos privata värdar och 412.872 kronor per år hos kommunala. Andelen studenter var densamma, åtta procent, hos såväl kommunala som privata värdar. Under året skrev 2.524 medlemmar på Boplats kontrakt med en privat hyresvärd och 3.078 med en kommunal.

Maria Meyer-Martins säger att frågan om vad som är rättvist i grunden är politisk.

– Man kan ha väldigt många synpunkter på vad som är rättvist och inte. Men att räkna ködagar är ett sätt att se till att alla behandlas lika. Att ingen hoppas över.

Så fungerar Homeq Åldersgräns: 18 år. Kostnad: Gratis. Personuppgifter: Årsinkomst, sysselsättning, arbetsgivare, kontaktuppgifter till arbetsgivare, nuvarande bostadssituation. Alla sökande måste registrera sig med Mobilt Bank-ID. Den sökande skriver ett kort personligt brev på webbsidan. Kontrakt tilldelas sökande helt enligt hyresvärdens önskemål. Hyresvärden kan välja att ta hänsyn till antalet ködagar eller inte. Vissa lägenheter har villkor som ger vissa sökande företräde. En sökande kan ha max tre aktiva intresseanmälningar samtidigt. Visa mer