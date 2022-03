Så ställer företag i Sverige upp för att hjälpa Ukraina

Naturkompaniet

Naturkompaniets 35 butiker har en klädinsamling med Hjälptransporten Filippus till den 6 mars och står för alla fraktkostnader till Ukraina. Efter stort gensvar fick flera butiker pausa insamlingen.

Ica

– Ica har gjort en donation på 10 miljoner till Röda korset. Många butiker har Röda korset som mottagare av kunders gåvor vid pant och det finns en stor variation i hur våra 1 300 handlare engagerar sig. Exempelvis skänker Maxi Linköping fem procent av torsdagens omsättning, Ica Nära Forsa skänkte en företagsgåva på 5 000 kronor och Ica Nära Häggenås tio kronor per kund i måndags, säger Peter Hägg på Ica-stiftelsen, som arbetar med ideella projekt.

Ericsson

– Vi ser just nu över på vilket sätt vi som företag kan hjälpa till. Samtliga medarbetare har möjlighet att utföra volontärarbete under en arbetsdag per år. Dessutom lanserades 2020 möjligheten att volontärarbeta inom förvalda projekt, upp till 80 timmar per år, säger presstalespersonen Mikaela Idermark Stern.

Soya Group (Wallenius-koncernen)

– Vi har avtal med Röda korset, Rädda barnen och Läkare utan gränser. Jag har tät kontakt med samtliga och har bestämt att tidigarelägga våra katastrofbidrag. Vi har också ställt frågan om deras behov av volontärer i Sverige med anledning av Ukrainasituationen och avvaktar svar. Generellt har vi möjlighet att lägga två arbetsdagar per år på volontärarbete, säger sponsoransvarige Cecilia Kolga.

Skandia

– Det finns i nuläget inget beslut om hur våra medarbetare kan bidra ideellt för Ukrainas sak under arbetstid men det finns ett mycket starkt engagemang och en vilja att hjälpa till. Alla har dock möjlighet att bli ambassadörer för vår stiftelse Idéer för livet för barn och ungdomar genom att disponera arbetstid, säger pressansvarige Jonatan Ohlin.

Electrolux

– I nuläget donerar Electrolux 5,3 miljoner kronor till Röda korsets arbete i Ukraina. Samtidigt har Electrolux food foundation startat en donationskampanj som kommer matcha alla medarbetares donationer i samma syfte, säger pr-manager Åsa Öhman.

Astra Zeneca

– Astra Zeneca erbjuder alla anställda att volontärjobba på arbetstid åtta timmar per år i samarbete med Volontärbyrån. Så fort det finns volontäruppdrag med koppling till kriget i Ukraina kommer det finnas möjlighet för anställda att anmäla sig, säger presskontakten Karl-Johan Karlsson.

Skanska

– Rent generellt har medarbetare möjlighet till volontärarbete en arbetsdag per år i utvalda hjälporganisationer. Under pandemin öppnade vi möjligheten för den som ville hjälpa till i sjukvården och hade lämplig utbildningsbakgrund att anmäla sig. Beträffande Ukraina har frågan ännu inte uppstått hos oss, säger pressansvarige Olle Rundgren.

SJ

– SJ har haft ett program för att anställda ska kunna engagera sig ideellt under arbetstid. Programmet har dock pausats till följd av pandemin. Vi har nyligen gått ut med information till våra medarbetare om hur man kan stödja Röda korset, säger presskommunikatören Mikael Grinbaum.

Willys, Hemköp och Tempo (Axfood-koncernen)

I Willys butiker går alla intäkter via gåvoknappen på pantautomaterna till Rädda barnen och från den 1 mars dubblar Willys den summan. Axfood donerade i tisdags 1,2 miljoner kronor till FN:s flyktingorgan UNHCR. Hemköp och Tempo har initialt skänkt 100 000 kronor till SOS Barnbyars katastroffond och uppmanar med skyltar kunder att skänka pengar.

SEB

– SEB donerar en miljon till Röda korset och dubblar samtidigt medarbetarna egna donationer. Våra medarbetare har möjlighet att volontärarbeta en dag per år. Vi tittar på att utöka det med ytterligare en dag med anledning av kriget i Ukraina. Många medarbetare i Baltikum använder nu volontärmöjligheten för att praktiskt bidra, säger kommunikationschefen Frank Hojem.

Apoteket

– Apoteket har ett samarbete med Rädda barnen och har startat en insamling till Ukraina. Sedan tidigare har vi ett upplägg där medarbetare i Stockholm, Göteborg och Malmö kan engagera sig i Rädda barnens initiativ På lika villkor. Här genomförs informationsträffar där våra farmaceuter och apotekare bidrar med kunskap, säger pressansvarige Elin Jarl.

Ikano bank

– Vi ger alla anställda möjlighet att jobba ideellt en dag per år på arbetstid genom ett initiativ som vi kallar Social day. Vi utvärderar nu om det finns mer vi kan göra. Vi har även från bankens sida beslutat att stödja Ukraina finansiellt via UNHCR, säger vd:n Henrik Eklund.

Accenture

– Accenture kommer matcha 100 procent av våra anställdas donationer till ideella organisationer som stödjer drabbade. Medarbetare erbjuds att volontärarbeta och våra 1 400 anställda i Sverige ägnade cirka 19 000 timmar åt det i fjol, säger marknadschefen Anna Markelius och tillägger att företaget globalt nu skänker 5 miljoner dollar.

Region Stockholm

Region Stockholm stödjer ukrainsk sjukvård med medicinteknisk utrustning som medarbetare samlat in och lastat enligt begäran från Ukrainas ambassad. Enligt presstjänsten ska man försöka tillgodose medarbetare om de vill ta tjänstledigt för att volontärarbeta för Ukraina om det går med bemanningen.

Stadium

– Vi har samarbeten för insamling av varma kläder till drabbade i Ukraina. Det gör vi med Human bridge genom Stadiums och Stadium Outlets cirka 150 butiker i Sverige och Finland, säger marknadschefen Pino Roscigno och påtalar att de uppmuntrar gåvor till SOS Barnbyar och Human bridge.

JM

– I dagsläget har vi inga planer på att erbjuda medarbetare att arbeta ideellt under arbetstid. Vi erbjöd dock det under pandemin så det är inte omöjligt att vi kommer göra det även i denna situation. För att stödja civilbefolkningen och barn i Ukraina har vi som en initial aktivitet donerat pengar till SOS Barnbyars katastrofarbete, säger hr-direktören Malin Lundgren.

Nordea

Banken skänker sammanlagt 5,1 miljoner kronor till Unicef och Röda korset. Medarbetare har möjlighet att volontärarbeta 16 timmar per år i bankens program och samarbeten, enligt presstjänsten. Nordea ska organisera en insamling av förnödenheter från kontoret i Polen.

Anna Snell, pressansvarig på Volontärbyrån. Foto: Hampus Andersson

Så kan du förbereda dig för att hjälpa till Anna Snell, pressansvarig på Volontärbyrån som kopplar ihop ideella organisationer med volontäruppdrag, berättar om ett oerhört engagemang sedan Rysslands krig mot Ukraina. ”Generellt har Volontärbyrån sett en dubblering av besöken på vår sajt sedan kriget bröt ut, vilket tyder på en stor vilja att hjälpa till. Detsamma har vi sett från företag, en vilja att hjälpa till, till exempel företag som samlar in kläder och förnödenheter och skänker pengar. Vi har sett exempel på ett techbolag som erbjuder jobbmöjligheter och hjälp med boende för ukrainska utvecklare med familjer och ett företag som vill upplåta lokaler”, säger hon och fortsätter: ”Vi tror att i takt med att antalet flyktingar till Sverige ökar kommer även behovet av volontärer att öka. Det är svårt att säga om och när det sker, därför rekommenderar vi företag att i första hand skapa möjligheter för medarbetare att engagera sig och och ha en tydlig policy för vad medarbetarna kan göra och hur det ska förankras i företaget. Det gör det lättare att agera snabbt när hjälpen behövs”. ”I nuläget är flyktingmottagandet lågt men det sker förberedelser inom civilsamhället för att ta emot ett större antal flyktingar. Då kommer det att behövas volontärer, kläder, utrymmen och förnödenheter”.

Anna Snells tips till företag som vill erbjuda volontärarbete på arbetstid, exempelvis en dag per år: ● Involvera medarbetarna – ta reda på hur och om de redan är engagerade, och hur de skulle vilja bidra. Kan ni förutom att erbjuda möjligheter till engagemang även göra det enklare för medarbetare att få tid till sina befintliga ideella uppdrag, för att underlätta livspusslet? ● Gör det enkelt och erbjud ett smörgåsbord – alla är olika, och med olika drivkrafter, och då är det bra om valmöjligheterna är många. Någon kanske vill bidra med sin kunskap, någon kanske helst engagerar sig digitalt, en tredje vill helst möta andra människor. Var så flexibla ni bara kan för att underlätta för engagemanget. ● Kommunicera mera – kommunicera så brett och så ofta det går kring möjligheterna att engagera sig, och satsa på att inspirera till engagemang. Även de som inte har möjlighet att vara aktiva kommer att känna stolthet över att få erbjudandet, så sikta på att nå ut till alla. Visa mer

