Rapport: Så vidmakthålls rasistiska strukturer på arbetsmarknaden

Få arbetsplatser säger sig i dag tillåta diskriminering. Ändå visar studier att det förekommer skillnader mellan hur vita och icke-vita personer behandlas i arbetslivet. Frågan som forskarna ställer sig är: hur kan det vara såhär?

– I Sverige har man inte haft som tradition att göra den här typen av forskning i organisationer, så vi har fått resultat som är ganska unika, säger Sima Wolgast.

Hon är universitetslektor vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet och har tillsammans med Martin Wolgast, biträdande prefekt vid Institutionen för psykologi på samma universitet, skrivit den nya rapporten ”Vita privilegier och diskriminering” på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm.

Genom en kvantitativ enkät med 2 791 personer deltagit i, fokusgrupper med chefer, fackrepresentanter och intressegrupper och sammanställning och analys av data från SCB har Sima och Martin Wolgast kommit fram till att det finns väldigt många parametrar som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden. Och just det menar de är deras viktigaste budskap:

– Det finns inte ett enkelt sätt att förklara rasism på, vi måste försöka jobba oss bort ifrån enkla förklaringsmodeller för att beskriva komplexa mänskliga sociala samspel, säger Sima Wolgast

Vad som också är viktigt är den sida av myntet diskriminering som inte pratas lika mycket om, nämligen vita privilegier. Samtidigt som vissa diskrimineras gynnas andra.

– Som vit bjuder vi ofta in vita, man bjuder in andra som ser ut som en själv och som man tror har samma värdesystem eller bakgrund, som man tycker passar bättre in. Man ger dem bättre inkludering och mer stöd. Man ger dem mer utbildning. Allt det gör att man kan klättra i karriären på olika sätt, säger Sima Wolgast.

Sima Wolgast, universitetslektor vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet. Foto: Elisabeth Hjort

Enligt rapporten är det vanligt att personer som rasifieras som icke-vita och som lyfter frågor eller påtalar missförhållanden och orättvisor relaterade till etnicitet/hudfärg på sin arbetsplats möts av negativa motreaktioner från sina vita arbetskamrater.

– Det är motreaktioner på individnivå som kallas försvar, eller så är det motreaktioner inom organisationen som handlar om att man via strukturer förhindrar förändring.

Till exempel väljer vissa företag att ignorera frågan eller inte ge arbetet kring diskriminering tillräckligt med tid och utrymme. Sima Wolgast beskriver problemet med färgblind rasism:

– Det är en typ av rasism där man säger att alla här är lika, men samtidigt behandlar icke-vita på ett annorlunda vis. Färgblind rasism korrelerar högre med personer som skattar sig vara vita svenskar. Och det är också de som har den här starka motreaktionen, säger hon.

Martin Wolgast, biträdande prefekt vid Institutionen för psykologi på Lunds universitet.

Rapporten visar på en rad ytterligare faktorer som påverkar: icke-vita har svårare att avancera i hierarkiska organisationer än i mer demokratiskt uppbyggda, det är mer jämlikt inom offentlig verksamhet än inom privat och hur rekryteringsprocesser går till påverkar vem som tenderar att få ett jobb.

Martin Wolgast hoppas att rapporten kan bidra till ett skifte i diskussionen kring rasism och diskriminering.

– Rasism är för oss ett ojämlikhetssystem och inte bara osympatiska åsikter som enskilda individer kan tänkas ha. Vi måste alla tänka på vad vi gör i relation till ojämlikhetssystemet: sättet vi gör saker på på vår arbetsplats, befäster det ojämlikheter, eller motverkar det dem?

Så är rapporten gjord På uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm har Sima och Martin Wolgast undersökt ”hur och genom vilka processer rasifierade skillnader på arbetsmarknaden uppkommer och reproduceras”. Rapporten har fyra delar. Delstudie 1: Sammanställning av internationell och svensk forskning. Delstudie 2: Enkätstudie om rasifierande processer i arbetslivet. Enkäten utformades i enkätverktygen Qualtrics och 2791 personer deltog. Det finns god samstämmighet mellan urvalet i undersökningen och arbetskraften i Sverige i stort (se tabell 1 i rapporten). Delstudie 3: Rasifiera(n)de rekryteringsvägar – analyser av statistik från SCB Baserat på arbetskraftsundersökningar rörande rekryteringsstatistik fördelat på inrikes och utrikes födda under perioden 2015-2020 räknades genomsnittliga årsmedeltal ut för perioden. Därefter analyserades rekryteringsform och rekryteringskanal. Delstudie 4: Rasism, diskriminering och vita privilegier i arbetslivet – en tematisk analys av samtal i fokusgrupper. Nio fokusgrupper med sammanlagt 26 deltagare, bestående av ledare och chefer (3 grupper), representanter från fackföreningar (3 grupper) och representanter från andra intresseorganisationer (3 grupper) samtalade om erfarenheter och upplevelser. Rapporten publiceras den 30 september på Länsstyrelsen Stockholms hemsida. Den har inte publicerats i någon vetenskaplig tidskrift. Visa mer