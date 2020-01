Säljarens marknad första visningshelgen

Inför jul- och nyårshelgerna går bostadsmarknaden i ide för att vakna upp efter trettonhelgen. Och helgen efter brukar vara startskottet för vårterminens affärer med många visningar.

Så är det även i år. Men på Hemnet – som dominerar bostadsannonsmarknaden – noterar analytikern Erik Holmberg att antalet annonser för bostadsrätter under vecka 1 låg en bra bit under jämfört med motsvarande vecka 2018 och 2019.

Under de åren låg antalet annonser på mellan 9.500 och 10.000. I år handlar det om drygt 8.000.

– Men det ligger fortfarande över vad som gällde för året dessförinnan, säger han.

– Det har svängt över till att bli något mer av säljarens marknad från att ha varit köparens marknad. Det är ingen stor dramatik, snarare än återhämtning efter ett par år där det gått trögare, tillägger han.

Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling. Foto: AnnciG

Dagarna innan jul beslöt Riksbanken att höja sin styrande reporänta från -0,25 procent till noll. Reporäntan påverkar framför allt de rörliga boräntorna.

Men räntehöjningen kommer inte att ha stor inverkan på bostadsmarknaden och prisutvecklingen, spår mäklare.

– Förmodligen inte, säger Johan Nordenfelt, informationschef på Erik Olsson Fastighetsförmedling.

Han pekar på den höjning som skedde i december 2018 och som knappt märktes när marknaden kom i gång igen i januari 2019.

Det kan till och med vara så att höjningen har en lugnande effekt på marknaden.

– Vi har sett att den inte har lett till generellt stora höjningar av boräntorna, samtidigt som Riksbanken inte räknar med ytterligare höjningar på flera år, säger Nordenfelt.

Dessutom ser han att det ”överutbud” som kommit genom nyproduktionen nu dämpas. Byggandet bromsades in redan under 2018 och byggherrarna har i många fall fått sänka priserna på just nybyggda lägenheter. Denna ”puckel” av nybyggda bostäder har alltså minskat.

– Och det stärker bostadsmarknaden, säger Nordenfelt som räknar med en ganska normal januarimånad och en marknad där efterfrågan och utbud är i balans.

Marcus Svanberg tror för sin del att räntehöjningen hade en tillfällig effekt.

– Det var många köpare som hörde av sig och ställde frågor om den så den fick en viss inbromsande effekt, säger han.

– Men vi tror att den är ganska övergående – framför allt då Riksbanken signalerade att räntan kommer att vara oförändrad under ganska lång tid, tillägger han.

För egen del tror han att januari blir en månad med rekordmånga affärer – trots räntehöjningen.

– Den dämpande effekten av räntehöjningen ser man nog snarare på prisutvecklingen, än på antalet bostäder som läggs ut, spår han.

– Ska jag spekulera så tror jag att den här lilla prisuppgången vi har haft fortsätter under våren och att efterfrågan väger över något. Men det handlar inte om en rusning; det är ingen jättedramatik, tillägger han.

Både Nordenfelt och Svanberg menar dock att den stora utmaningen för bostadsmarknaden är politisk. Politiska beslut om eventuella förändringar i regelverket för låntagarna betyder mer än mindre förändringar av boräntorna, särskilt i de dyrare områdena.

