Sargad Telia-aktie sjunker efter vd-besked

Utmaningen för Johan Dennelinds efterträdare blir att hitta besparingar och samtidigt utveckla Telias kunderbjudande, så att priserna mot slutanvändare kan höjas, enligt Stefan Cederberg, aktiestrateg på SEB.

– Framförallt är det att få ned kostnadsnivån som gäller, säger han.

Telia förhandlade under Dennelinds ledning i fjol fram en mångmiljarduppgörelse om att köpa Bonnier Broadcasting, med bland annat TV4, C More och finländska MTV i portföljen. EU inledde i maj en fördjupad granskning av affärens konkurrenseffekter, som väntas vara avslutad den 19 september.

Telias målsättning är att slutföra TV4-affären under andra halvåret 2019.

Innehåll från Bonnier Broadcasting blir en viktig pusselbit framöver, enligt Cederberg.

– Det är ingen ”rocket science” (raketforskning) direkt. Det gäller att få igenom förvärvet och sedan dra ned kostnadsnivån, säger han.

Telia har redan inlett arbetet med att hitta en efterträdare till Dennelind, som dock planerar att sitta kvar fram tills att en sådan har kommit på plats.

Johan Dennelind, 50, tog över som Teliachef för sex år sedan. Då hade företrädaren Lars Nyberg fått sparken sedan Telia gått in i en djup kris orsakad av misstänkta mutaffärer i Uzbekistan. En stor del av Dennelinds arbete som vd har gått ut på att reda ut denna härva.

Ett avgörande steg i detta stora städuppdrag togs hösten 2017, när Telia gjorde upp med USA:s justitiedepartement och finansinspektion samt nederländska åklagare i en uppgörelse som kostade totalt 965 miljoner dollar.

Telia-aktien har sedan börsnoteringen 2000 tappat drygt hälften av sitt värde och har backat 6 procent under Johan Dennelinds sex år som vd och koncernchef. Aktien i ärkerivalen Tele2 har under de gångna sex åren lyft med 76 procent.

– Det är en usel kursutveckling. Men Johan Dennelinds utmaning var att stänga ned Eurasien och han har utfört styrelsens strategi och det var ju att avyttra de här tillgångarna, säger Cederberg.

Fakta: Folkaktiens värde halverat sedan 2000 Telia-aktien noterades på Stockholmsbörsen år 2000 och har sedan dess varit en så kallad folkaktie, med en stor andel småsparare som ägare. Sedan Johan Dennelind tillträdde som koncernchef i mitten av juni 2013 har aktien backat 6 procent. Detta samtidigt som börsen under de sex åren har gått upp 58 procent och ärkerivalen Tele2:s aktie har lyft 76 procent. Svenska staten är största ägare i Telia, med över 38 procent av aktierna. När Telia-aktien börsnoterades låg introduktionskursen på 85 kronor. I dag kostar aktien drygt 42 kronor. Källa: Reuters Eikon Visa mer

Läs mer: Telias vd avgår 2020