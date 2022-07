SAS aktie rasar efter strejkbesked

I övrigt ligger börsen på plus, det breda OMXS-indexet är upp 0,6 procent. Bland de storbolag som stiger mest finns Atlas Copco, plus 3,7 procent och Ericsson, plus 2,9 procent.

Det storbolag som tappar mest är SBB, minus 8,6 procent, som under morgonen meddelat att bolaget sålt en stor aktiepost i ett samägt bolag, Solon.

Även Sinch faller, minus 2 procent, och Swedbank, minus 0,5 procent.

I Asien har utvecklingen varit blandad, uppåt i Tokyo och nedåt i Hongkong.

Även i Europa ser det ut att gå uppåt något. London är plus 1,2 procent, Paris plus 1 procent och Frankfurt plus 0,3 procent.

I USA är börserna stängda på grund av helgdag.

Under denna julivecka är det mest fokus på svensk politik i Almedalen. I dag är det Moderaternas och Vänsterpartiets tur.

I övrigt råder ett relativt sommarlugn, med få rapporter och statistikbesked.