Flygbolaget erkänner dålig planering

Samtidigt fylls bolagets Facebook-sida med upprörda kommentarer från drabbade resenärer, skriver SVT Nyheter.

I fredags var beskedet att 25 SAS-flyg skulle ställas in under helgen. Under veckan som inleds i dag ska ytterligare 40 avgångar ställs in.

SAS undvek i fredags att svara på frågor kring de inställda flygningarna och meddelade i ett mejl till SVT att de varit i kontakt med de passagerare som påverkas.

Texten uppdateras. DN söker SAS.