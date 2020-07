SAS-flyg till Grekland inställda – flera hundra resenärer drabbas

Det var inte förrän vid 22-tiden under fredagen som SAS meddelade sina resenärer att planet till Thessaloniki som skulle ha lyft klockan 16.15 på lördagen inte kommer att lämna Arlanda.

– Vi har försökt att förhandla fram en möjlig lösning med de grekiska myndigheterna men utan resultat, säger John Eckhoff, presschef på SAS.

Trots diskussioner med grekiska myndigheter sa Grekland slutligen nej till fler svenska resenärer på grekisk mark. Landet har infört ett förbud direktflyg från Sverige som gäller fram till 15 juli. Men på torsdagen gjordes ett undantag för charterbolaget Tui:s flight till grekiska ön Rhodos.

– Vi hade hoppats på att de grekiska myndigheterna skulle ändra sig, men vi lyckades dessvärre inte med förhandlingarna, säger John Eckhoff.

I helgen skulle ytterligare två plan ha avgått från Arlanda till Thessaloniki och Aten men även de blev inställda. Sammanlagt drabbas 374 resenärer av de inställda flygen.

Resenärer som köpt biljetter och saknar avbokningsskydd får bara pengarna tillbaka om flygningen ställs in, vilket som det visat sig kan ske med kort varsel.

– De får pengarna tillbaka, helst hade vi sett att det hade gått att boka om deras resor men det är inte möjligt nu när platserna är begränsade på flygen i coronapandemin, säger han.

Att SAS fortsätter att sälja resor som de inte vet blir av har mötts med besvikelse och ilska hos deras kunder, bland annat på sociala medier.

”I mars sa de att vi skulle få pengar inom en vecka. I april då vi ringde sa de likadant och i maj sa de de att ” snart”, betyder antagligen aldrig”.

”Kul för er SAS, att ni får era miljarder. Frågan kvarstår dock var är mina 11500:- som jag väntat på i över 2 månader”.

Daniel Lindell från Umeå var en av de kunder som hade bokat en flygresa med SAS till New York den 21 april. Den 16 april fick han veta att resan var inställd på grund av spridningen av det nya coronaviruset.

– Jag och min mor skulle hälsa på min syster som precis hade fått en praktikplats på FN-kontoret i New York. Men i slutet av mars trillade in ett mejl in i min inkorg där det stod att resan var avbokad, säger han.

Daniel Lindell fick fylla i ett formulär där det fanns två alternativ, att boka om resan eller få pengarna tillbaka. Efter en vecka fick han ett svar via mejl om att SAS mottagit uppgifterna och att de arbetade på att han skulle få sin återbetalning.

– En vecka senare fick jag ytterligare ett mejl där de bad om ursäkt för att återbetalningen dröjer. Nu har det gått över tre månader men jag och mamma har inte fått tillbaka några pengar. Det är inte kul i de här tiderna när det är osäkert med jobb och mamma är pensionär, säger han besviket.

Han berättar att SAS är skyldig dem 11.500 kronor.

– Det är så klart ännu värre för människor som har det dåligt ställt med pengar och kanske lagt sina livsbesparingar på en resa, säger Daniel Lindell.

Frustrationen bland kunderna växer i takt med att avgångarna blir inställda.

Tidigare i veckan ställdes ytterligare två av SAS avgångar in som skulle ta turister till Grekland. SAS kämpade med att få dispens till ett tredje flyg under onsdagen. Men under torsdagen meddelade SAS att flyget inte fick lämna Arlanda.

Flera resenärer blev då strandsatta på Arlanda när beskedet kom i sista sekund. John Eckhoff förklarar att de arbetade hårt för att få en tillfällig dispens av grekiska myndigheter, därför meddelades resenärerna om de inställda flygen sent.

– Jag förstår att vissa resenärer bli irriterade, men vi jobbar ständigt för att lösa dessa flygningar, säger han.

Den 15 juli ska det vara fritt fram för resenärer att åter ta direktflyg från Sverige till Grekland. SAS har ytterligare nio avgångar innan förbudet hävs som man hoppas ska kunna få tillstånd att landa i Grekland.

– Vi vill försöka att se över möjligheten om att få specialtillstånd ändå, säger John Eckhoff.

