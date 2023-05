SAS görs startklart för nya ägare – hårt slag mot småsparare

Logga in

Varför är det här aktuellt nu?

I morgon är det den första juni och flygbolaget presenterar sin kvartalsrapport. Samtidigt närmar vi oss andra halvan av 2023. Den tidsperiod som vd:n Anko van der Werff hela tiden har återkommit till när han har talat om rekonstruktionen av SAS. Någon gång under årets sista sex månader ska flygbolagets just nu oklara framtid vara utstakad.

Ska Sverige till slut kliva ur helt och hållet eller blir det trots allt ett litet ägande kvar? Hur stort inflytande får danska staten som vill öka sitt ägande, och vad händer med Wallenbergarnas långväga position som största privata ägare i flygbolaget?

Men framför allt – ska svensk-danska SAS gå och bli amerikanskt?

Vad är det för process SAS är i?

Den så kallade chapter 11-processen är en slags rekonstruktion som SAS genomför under översyn av en domstol i New York. Anledningen till att detta görs i USA är bland annat att verksamheten kan pågå som vanligt under tiden rekonstruktionen pågår, men bolaget är skyddat från konkurs. Namnet kommer av att förfarandet regleras i kapitel 11 i den amerikanska konkurslagstiftningen.

Ska svensk-danska SAS gå och bli amerikanskt? Foto: Liselote Sabore/AFP

Processen inleddes i juli förra året, strax efter att den två veckor långa pilotstrejken blåstes av. Pengarna (inklusive många miljarder i statligt stöd) började sina efter pandemin och en rekonstruktion sågs som det bästa alternativet för att få ordning på SAS.

Ambitionen är att städa i bolaget och få ner de fasta kostnaderna under översyn och med hjälp av den amerikanska domstolen. Bland annat vill man förhandla ner skulder motsvarande 20 miljarder kronor genom att betala fordringsägare med nya aktier.

När det är gjort och bolaget är tillräckligt putsat ska man vända sig utåt för att få nya ägare att gå in med nya pengar i bolaget. Målet är 9,5 miljarder kronor i nytt kapital.

Kan det verkligen bli en amerikansk storägare i skandinaviska SAS?

Det är åtminstone ett av spåren i de spekulationer som finns. SAS har lånat ungefär 7 miljarder kronor av det amerikanska riskkapitalbolaget Apollo Global Management för att finansiera processen. Obekräftade uppgifter i flera skandinaviska medier, bland annat Dagens Industri och danska Berlingske, gör gällande att Apollo när det hela är klart skulle vilja ha en stor bit av ägandet.

Enligt nyhetsbyrån Reuters, som hänvisar till en källa med insyn, var intresset i början av maj så konkret att Apollo planerade för att ansöka om tillstånd hos svenska Transportstyrelsen och den danska motsvarigheten.

Det spåret stärks möjligen också av att Apollo tidigare har gjort liknande manövrar med bolag vars rekonstruktion de har finansierat. Senast med Aeromexico där Anko van der Werff tidigare var vd.

SAS vd Anko van der Werff. Foto: Nicklas Thegerström

Men helt amerikanskt blir SAS sannolikt inte. Svenska staten har i åratal varit öppen med att man vill överge ägandet i SAS, och nu är kanske en bra tidpunkt. Den danska staten däremot har varit tydlig med att den inte bara vill behålla sitt ägande i SAS genom krisen. De kan också tänka sig att öka andelen, som i dag är 21,8 procent.

Hur blir det för vanligt folk som har SAS-aktier då?

Det är en av få saker som är ganska klara – de omkring 250 000 nuvarande ägarna ska inte vänta sig någon större utväxling. Chapter 11-förfarandet är upplagt så att befintliga aktieägare har lägre prioritet än andra aktörer.

Hans Andersson, ordförande i Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet, beskrev det tidigare i DN som att en svensk rekonstruktion handlar om att få ner skulder medan en amerikansk snarare öppnar för att modulera om ägandet – och då får ofta befintliga aktieägare ta smällen.

Att det är på det viset har också bolaget varit tydligt med.

”Eftersom aktieägare har lägre prioritet än borgenärer, är förväntan för närvarande att det inte kommer att finnas något eller mycket litet värde kvar för befintliga aktieägare i SAS AB efter att Bolagets rekonstruktionsprocess är genomförd”, skrev SAS i ett pressmeddelande tidigare i våras.

Andra halvåret 2023 – betyder det att det kan vara klart när som helst nu?

I handlingar från den amerikanska domstolen som överser rekonstruktionen framgår det att själva kapitalanskaffningen är tänkt att pågå åtminstone till den 21 augusti, så innan det lär inga besked ges.

Det har också flaggats för problem om det skulle vara så att det är Apollo som tar över huvudägarskapet i SAS. Europeiska flygbolag måste enligt regelverket ägas till största del av aktörer som finns i EU, som Di rapporterade i början av maj. Apollo är amerikanskt och skulle i sådant fall behöva någon form av undantag, eller runda kravet på annat sätt. Det kan dra ut på tiden.

Sex månader är ett brett spann men möjligen kan vd:n ge klarare besked i samband med kvartalsrapporten på torsdag.

Det har rapporterats om problem med EU och domstolar som bromsar – kommer detta att gå vägen?

Det blev nyligen klart att de statliga stöden som SAS fick i Sverige och Danmark under pandemin inte var förenliga med EU:s regler om statsstöd. Det har inte direkt med den här processen att göra, men kan påverka den. SAS fick många miljarder under pandemiåren och vad som händer med dem är fortfarande ovisst.

Beslutet kan överklagas och det kan ta lång tid innan något slutgiltigt besked finns. Men det är inte omöjligt att det om något år står klart att SAS måste betala tillbaka stöden. En sådan sak kan vara ett minus i protokollet för investerare som överväger att gå in i SAS.