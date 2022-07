SAS kan få kinesiska ägare med kopplingar till staten

Fakta. SAS största skulder.

Ej säkerställda fordringar:

1. Intertrust (Sweden) AB: 6,3 miljarder kronor.

2. Intertrust (Sweden) AB: 1,7 miljarder kronor.

3. Danska staten: 1,6 miljarder kronor.

4. Eksportfinansiering Norge: 1,6 miljarder kronor.

5. Riksgälden: 1,6 miljarder kronor.

Säkerställda fordringar:

1. CDB Aviation Leasing Finance DAC: 2,9 miljarder kronor.

2. Flip No. 247 Co., Ltd.: 1,5 miljarder kronor.

3. FS World Leasing Co./Gyldenia

Leasing Ltd: 1,5 miljarder kronor.

4. JPA No. 199 Co., Ltd.: 1,5 miljarder kronor.

5. Carlyle Aviation Management: 1,1 miljarder kronor.

Källa: United States bankruptcy court for the Southern District of New York. Omräknat från dollar samt avrundat.